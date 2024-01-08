大坑西邨重建最遲3.15遷出　平民屋宇發傳票予違約及逾期未搬租戶

石硤尾私人公屋大坑西邨（大坑西新邨）拆卸重建在即，負責興建及管理的香港平民屋宇今日（8日）公布，已向極少數剩餘未有如期交回單位的相關佔用人派發法庭傳票，以啟動法律程序收回單位，按計劃展開重建工程，讓大部分接受重建方案的租戶可以如期搬回重建後的大坑西邨居住。



+ 15

6個租戶嚴重違反租約 啟動法律程序收回單位

自去年6月公布大坑西邨重建及回遷安排，香港平民屋宇有限公司今日表示，已向極少數剩餘未有如期交回單位的相關佔用人派發法庭傳票，以啟動法律程序收回單位，按計劃展開重建工程，讓大部分接受重建方案的租戶可以如期搬回重建後的大坑西新邨居住。

平民屋宇指，大坑西新邨重建項目租戶資格審核結果及回遷安排公布之時，租戶總數為1,236戶，當中8個租戶因其他原因已預早交回單位、6個租戶被發現嚴重違反租約（主要是並非由租約成員居住）但仍未交回單位，即最多有1,222個租戶可獲審核資格。

98%租戶接受重建 740戶重建完成後回遷

平民屋宇續指，截至昨日（7日），平民屋宇共收到1,202個租戶(98%)遞交接受重建《回條》，其中有1,164個租戶(95%)已簽妥相關法律文件，有超過240個租戶已經主動提前交回單位，剩餘租戶預計將於今年第一季按法律文件協定日期前陸續搬出並交回單位。此外，64%、即740戶選擇在重建期間領取租金津貼自行安排住所，並在重建完成後回遷。

平民屋宇：今年可啟動重建 有信心5年內完成

平民屋宇已於去年7月起按所列程序分批與租戶簽署接受重建安排的法律文件，租戶一般可在簽署法律文件後6個月內搬遷，但最遲須於今年3月15日前交回單位。與此同時，平民屋宇亦委派駐邨社工隊主動聯絡逾期沒有遞交接受安排《回條》或未有簽妥法律文件租戶，查察有關租戶是否有特殊困難以便提供適切的協助。

平民屋宇表示，剩餘極少數嚴重違反租約、逾期沒有遞交《回條》或未有簽妥法律文件單位的相關佔用人已個別收到通知，須於指定限期前遷出並交還單位。然而，平民屋宇指部分接獲遷出限期通知單位的相關佔用人逾期仍未有交還單位，故啟動法律程序收回單位，以便重建工程能按計劃展開，讓大部分接受重建方案並的租戶可以如期於重建完成後搬回大坑西邨居住。

平民屋宇指，按現時計劃，可於2024年完成收回物業並啟動重建，有信心重建能於5年內完成。