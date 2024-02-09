龍年｜細數會游的龍　水族店指雷龍興起多人問　龍吐珠為何式微？

龍年將至，相傳鯉躍龍門便能化龍，但原來有些魚不須躍過龍門便已是「龍」。水族店負責人黃浩宏（Howard）表示，近年興起飼養名為「雷龍」的魚類，牠的上下帆較大，動作敏捷，尤如一條傳說中國龍在水中飛行，因而名為「雷龍」，其身價視乎與「龍」有多相似，最高可達兩萬元以上。在「龍年效應」下，他指不少顧客為博好意頭紛紛致電想買雷龍，生意增三成。



昔日每逢龍年，必有人忽然飼養俗稱「龍吐珠」的龍魚，近年似乎失去聲勢，他指龍魚身價是雷龍好幾倍，且牠的體型大、器材條件要求高，以前亦「見太多」，在疫情後市民消費力減弱情況下，顧客轉移有新鮮感及價錢和飼養條件都更親民的雷龍。



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雷龍游動時以中國龍在水中飛行而得名

雖說龍是神話傳說中的生物，但有不少魚類原來都被冠以「龍」字。位於觀塘工廈的「森流」水族店負責人黃浩宏介紹，近年潮流興養雷龍魚，雷龍之所以叫龍，皆因其上下帆較大，游動時似一條傳說中國龍在水中飛行，且牠的互動性高，「一郁手就好快好敏捷」，因而亞洲人將其改名叫雷龍。

與生魚同屬鱧科魚類 觀賞性雷龍身長可達18至60厘米

雷龍是鱧科魚類一種，黃表示，雷龍其實與街市常看到的生魚屬同一類，而觀賞性的雷龍主要分大中小型。他說，店內有售的大型雷龍主要是「黃金眼鏡蛇」，其最長可達60厘米；中型雷龍主要是「火背」，因其背部紅色下方白色似火焰，最長可長至40厘米；小型則以「血斑一型」為主，身體偏藍色，多紅斑，約可長18厘米。

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顏色及像龍程度決定身價 最貴逾2萬元

黃浩宏指出，雷龍屬相對親民易養的魚類，但有不少人工繁殖，故愛好者對牠的身型及顏色較執著，其價錢可平可貴，視乎顏色表現及有多像龍，即其上下帆可延伸長度，最貴可達2萬元以上：「有啲貴嘅雷龍，上下帆同身一樣闊，尾巴修長，變相望落去成條魚氣勢足。」

龍年效應帶挈生意升三成 海龍、恐龍魚都多人養

除雷龍魚外，黃浩宏指近年也流行養「海龍」，海龍身體修長，棲息在咸淡水交界，是伏擊性動物，外型尤如「攤直的海馬」，相對可愛，價錢也只是80至200元左右一條。不過，他稱因海龍較少人工繁殖，主要生長在偏鹹的海水，故以淡水養殖海龍難度較高。

雷龍、海龍形體較偏向中國龍，若喜歡遠古時的恐龍，黃浩宏則介紹可以養恐龍魚。他表示，恐龍魚是一種古老魚，又稱九角龍，牠的背部有許多形似恐龍的背鰭，會視乎心情好壞豎起或耷低，觀賞牠的變化也是眾多恐龍魚愛好者的樂趣，身價最貴可達1,000元以上。

談及「龍年效應」，黃稱以往較多養龍魚、羅漢魚，但隨近年不少台灣及內地網紅介紹雷龍魚，又因名中帶龍，其變化多端、互動性高，飼養條件也簡單，成為養魚愛好者潮流之一。他稱上月中起，突然有不少顧客詢問起雷龍魚，生意也較平時增加三成。

龍吐珠身價高兼飼養條件高 疫後經濟差被放棄

每逢龍年養魚，一般都會提到龍吐珠（即龍魚），黃浩宏稱如同行業有興起沒落，以往龍魚有一班支持者，但當見得多時便希望轉養其他魚種，故龍魚近年相對較少人注意。

他解釋，龍魚體型較大，屬於「高端魚」，其身價誇張，可以是雷龍的數倍以上，飼養條件高，對器材也有要求，「疫情後消費力低咗，龍魚就漸漸被放下」，也有人轉而養飼相對親民的雷龍，「但都繼續受一批人喜愛，例如一啲鍾意好大型魚或風水上，就推介龍魚。」

作為90後黃浩宏坦言，開水族店的原因與疫情有關。他表示，小時候父母不允許養貓狗，只能養魚，形成情義結，約兩三年前因疫情無法上班，閒賦家中更有時間沉澱興趣，「見到疫情好多店都執咗，大家行金魚街都見多咗賣貓狗、爬蟲，賣魚就越來越少，唔想消失沒落，想維持呢樣愛好，於是開咗水族店。」