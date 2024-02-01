新地標將軍澳海濱南橋2.2啟用　行人跨岸連接將軍澳南與日出康城

耗資約3億元、連接將軍澳東邊水道兩岸供行人使用的新地標「將軍澳海濱南橋」，將於明日（2日）下午4時正式開放予公眾使用。該道橋是繼將軍澳跨灣大橋與北橋後，另一新建成的重要地標，除了方便將軍澳區內居民跨越對岸往來，亦可讓3000名市民駐足在行人天橋上，觀賞將軍澳灣景色。

將軍澳海濱南橋將於明日（2日）正式啟用，連接將軍澳南與日出康城。（發展局Facebook影片截圖）

海濱南橋是一條特色行人橋，全長150米，於2020年底獲立法會財委會通過以3億元造價興建，以方便居民往來將軍澳南市中心和日出康城住宅區一帶，以及位於東岸旁的康樂設施。該道採用高強度鋼材建造的拱橋，形態纖巧優雅，橋拱及橋身均以波浪為設計主題，恍如海浪在將軍澳灣與東邊水道之間蕩漾，與附近跨灣大橋的拱型設計亦互相呼應。

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政府當局考慮到市民休憩、欣賞美景和打卡留影的需要，在西岸景觀最開揚的位置設置觀景台，讓市民駐足飽覽將軍澳灣及跨灣大橋之美景和日落晚霞。不過，踏單車人士要注意，海濱南橋上不設單車徑，即不能在橋上踩單車。

目前將軍澳有兩條可供行人使用的跨海橋，最早落成為北橋「海濱公園行人天橋」，連接豪宅Savannah及已修復的環保大道堆填區將軍澳南海濱長廊；另一是前年12月通行的將軍澳跨灣大橋連接路。

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