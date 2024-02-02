新地標將軍澳海濱南橋今啟用　跨對岸免兜路縮減20分鐘步程

造價達3億元、建造歷時3年的將軍澳海濱南橋今日（2日）正式啟用，除了方便居民跨岸往來將軍澳南市中心和日出康城，亦成為市民的新打卡點。西貢區區議員方國珊率先實地試行，在不用兜遠路的情況下，相信步行時間可大大縮短20分鐘。



將軍澳海濱南橋今日（2日）下午4時正式開放予公眾使用，官方早於中午時份在橋上舉行開幕儀式，並在橋下的將軍澳灣展開一場水上電單車表演。西貢區區議員方國珊今日亦有到場，實地試行此新落成的跨岸大橋，並於facebook上載多幅在橋上打卡的美景圖片及現場實況的影片。

方國珊在facebook發文表示，將軍澳南橋方便居民往來將軍澳南市中心和日出康城，步行時間將大大縮短20分鐘，成為將軍澳的新地標、新打卡點。

將軍澳南橋造價3億，建造期歷時3年，長約150米，為特色行人橋，設有觀景台。方國珊稱會促請政府部門進一步活化橋底空間，讓居民享用。另外，有關部門指基於北橋已設有單車徑及建造成本考慮，南橋不設單車徑。就行人橋上或會有市民踩單車等安全問題的關注，方國珊引述土木工程拓展署的代表稱，行人橋啟用後，警方會加強巡邏執法。

將軍澳海濱南橋今日（2日）正式啟用，連接將軍澳南與日出康城。（發展局Facebook影片截圖）

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