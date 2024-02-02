龍年｜ 「綠在區區」年廿八延長服務3小時　初二至四只供自助回收

去年聖誕節假期期間，社區回收網絡「綠在區區」設施一同放大假沒有營運，以致門外堆積市民送來的可回收物品。環境保護署今日（2日）公布，36個「回收便利點」將於年初一（10日）休館，在年初二至年初四（11至13日）期間，會開放六個小時供市民進行自助回收（不設綠綠賞積分服務）。



為方便市民回收農曆新年前大掃除所產生的回收物，環保署特別安排36個「回收便利點」於年廿八（7日）延長服務時間三小時，即營運時間由早上9時至晚上10時。



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環境保護署今日公布「綠在區區」各個回收便利點農曆新年前後安排，下周三（7日）年廿八洗邋遢當日，36個回收便利點延長服務時間三小時，即至晚上10時。不過「綠在西貢墟——調景嶺分店」只營運至晚上7時，「綠在香港仔」於晚上8時後會於香港仔街市正門外設「回收流動點」營運至晚上 10 時。

到下周五（9日）年三十，各回收便利點只在上午9時至下午5時營運；「綠在啟業」及「綠在安定」營運時間為稍為不同，為上午10時至下午6時。所有回收流動點年初一（10日）休館暫停服務。

發言人提醒，由於估計臨近農曆新年前往回收便利點進行回收的市民將會增加，呼籲市民盡量在非繁忙時段前往，以縮短輪候時間。

環保署農曆新年期間回收便利點安排。

36個「回收便利點」將於年初二至年初四（11至13日）期間，開放六個小時供市民進行自助回收（不設綠綠賞積分服務）。

發言人表示，雖然回收便利點營運時間外，市民仍可將回收物放進門外的自助回收籠／回收投口（綠在啟業、綠在安定及綠在青衣除外），但當回收籠／回收投口已滿時，市民不應把回收物放在門外或街上，以免對附近居民及環境造成影響。

環保署農曆新年期間回收環保站安排。

至於11間「回收環保站」，當中六間由年初一至年初四（10至13日）休館，而「綠在東區」、「綠在元朗」、「綠在深水埗」、「綠在葵青」和「綠在大埔」則會於年初四營業。在休館期間，市民可將回收物放進站內或閘外的自助回收設施，有需要時亦可聯絡該站的保安員協助。

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