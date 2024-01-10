有團體倡議東岸海濱徑　連接大埔到將軍澳康城　全長90公里分12段

有城市規劃及自然保育團體倡議，成立一條由大埔至將軍澳、全長約90公里的東岸海濱徑，將大埔、沙田、馬鞍山、西貢以至將軍澳康城一帶的行人步道及行山徑連接起來。



創建香港及Parks and Trails合作倡議的東岸海濱徑，由大埔到將軍澳，分為12段，全長90公里。（創建香港提供）

創建香港及Parks and Trails提出東岸海濱徑的倡議，路線由大埔至將軍澳，全長90公里，大致沿海岸線蜿蜒而行。

東岸海濱徑的建議路線共分為12段，從大埔墟鐵路站出發，沿吐露港海岸線往沙田，經「孖橋」繞馬鞍山海傍，接西沙路行，沿企嶺下海邊入榕樹澳。跟着開始上山，經嶂上郊遊徑，出馬路後抵黃石碼頭。走黃石家樂徑，接麥理浩徑逆走，經赤徑、大浪西灣、浪茄、萬宜水庫東壩出北潭涌。之後，沿大綱仔路到西貢市中心，再沿海岸往科技大學，入到清水灣半島的大坳門。行龍蝦灣郊遊徑兜個圈，繞釣魚翁的山腰走，到康城落山。

創建香港行政總裁司馬文表示：「東岸海濱徑穿越香港大自然和鄉郊地區，希望大家都能夠用步行方式探索和享受香港的海岸線。」

Parks and Trails 行政總裁鄭明慧認為：「透過連接不同的海岸線，大眾能更便利接近大自然，除了山徑以外，提供更多接觸自然的機會。」

東岸海濱徑的建議路線共分為12段，由大埔至將軍澳康城。以下為建議分段：

1. 白石角段（長度：6.5公里 / 最高點：10米）

白石角段路線發展完善且平坦。路線由大埔墟起步、經過香港科學園到達香港中文大學。這條路線提供了令人驚嘆的吐露港景色，遊客可以探索著名景點和海濱公園，欣賞新界的美景。（創建香港網站）

2. 馬鞍山段（長度：6.5公里 / 最高點：10米）

馬鞍山段全長約6.5公里，沿著吐露港對岸的平坦路線延伸。途經大水坑和恆安，最終抵達馬鞍山。這段路線發展完善，包括自行車徑和馬鞍山公園，是當地居民常用的設施。（創建香港網站）

3. 泥涌段（長度：7.5公里 / 最高點：30米）

泥涌段連接企嶺下和烏溪沙，全長7.5公里。路線沿著西沙路，經過兩個香港生態價值高的具特殊科學價值地點 (SSSI)。沿途亦可以欣賞到美麗的海景和西貢西部的山景。（創建香港網站）

4. 嶂上段（長度：9.5公里 / 最高點：320米）

嶂上段全長9.5公里，途經水浪窩和榕樹澳等風景名勝。它沿著山腰的遠足徑前行，最終抵達黃石碼頭。遊客可以欣賞到企嶺下的美麗海景，並在西貢郊野公園的山脈間遊走，包括受歡迎的郊遊地點嶂上（海拔320米）。（創建香港網站）

5. 鹹田灣段（長度：10公里 / 最高點：160米）

鹹田灣段起點位於黃石碼頭，與黃石家樂徑交匯，然後經過土瓜坪、鹹田灣、赤徑，最後結束於西灣亭。這路線可以欣賞到連續的山脈和原始的沙灘。海拔高度從海平面起伏，最高點達到160米。（創建香港網站）

6. 浪茄段（長度：5.5公里 / 最高點：315米）

浪茄段起點位於西灣亭，沿著麥理浩徑第二段經過浪茄，最終結束於萬宜水庫東壩。這路段可以欣賞到山脈和沙灘的風景。萬宜水庫東壩位於香港聯合國教科文組織世界地質公園內，提供了獨特的地質特徵供遊客欣賞。路徑的高度差異從海平面到西灣山的海拔315米。（創建香港網站）

7. 萬宜水庫段（長度：9.5公里 / 最高點：135米）

萬宜水庫段全長9.5公里，帶領遊客繞過萬宜水庫，最終抵達西貢郊野公園的主要入口—北潭涌。這路線可以欣賞香港聯合國教科文組織世界地質公園中的自然景觀，並目睹香港最大水庫的壯麗景象。（創建香港網站）

8. 西貢北段（長度：7.5公里 / 最高點：40米）

從北潭涌出發，這路線沿著海岸線延伸，將會經過斬竹灣、三丫口和西貢海的美景。沿著路徑前行，將會抵達西貢市中心。（創建香港網站）

9. 西貢南段（長度：9公里 / 最高點：140米）

從西貢市中心出發一直沿海岸到達香港科技大學。這條路線讓你欣賞到西貢的鄉村地區，還有南圍和露營灣等地的壯麗海景和自然景色。（創建香港網站）

10. 銀線灣段（長度：6.5公里 / 最高點：160米）

從香港科技大學出發，經過銀線灣，最終抵達大坳門。沿著這段路線步行，可以欣賞到銀線灣美麗海岸線的風景。（創建香港網站）

11. 大坳門段（長度：6公里 / 最高點：290米）

這條路線起點位於大坳門，沿著龍蝦灣郊遊徑前行，攀登平托坑山（海拔215米）和大嶺峒（海拔290米）。路線提供了龍蝦灣沿岸的風景，包括聞名的綠蛋島。該路線的終點亦設於大坳門。龍蝦灣郊遊徑全長約6公里，是郊遊的理想路線。（創建香港網站）

12. 釣魚翁段（長度：6公里 / 最高點：240米）