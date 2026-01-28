香港櫻花2026｜馬鞍山現粉紅花海！10大免費賞櫻好去處　附交通

香港櫻花情報｜香港櫻花花期｜還有一星期便立春了！代表櫻花要岀來啦！據網民分享，馬鞍山恆明街休憩處的櫻花樹開始綻放！安景街公園、城門谷公園以及大埔海濱公園亦陸續開花。香港的櫻花期較為短暫，開花後維持約一至兩星期，要把握時間喇！《香港01》好食玩飛記者為大家精選10大賞櫻好去處，包括東涌、沙田、大埔、元朗等！即看下文啦！



香港櫻花花期2026

經過數日寒冷天氣後，氣溫開始回升，日間天晴回暖。栽種了多棵櫻花樹的馬鞍山恒明街休憩處，近日櫻花樹已開始含苞待放，預計未來數日氣溫回升，料下周達到「滿開」階段。

康文署指，香港櫻花期一般在春季，天氣愈暖，花期便愈早，不過香港花期比起其他國家的花期短，一般在開花後維持約一至兩星期，視乎品種及氣溫而定。而且香港的櫻花樹相對較矮，可以近距離欣賞。

根據康文署賞花情報專頁的資料，安景街公園、城門谷公園以及大埔海濱公園的開花指數即將滿分！至於其他好去處的櫻花花期，還有待公布！

香港賞櫻好去處【1】機場櫻花園（東涌櫻花園） —— 85棵粉色櫻花樹盛放

位於機場赤鱲角南路、觀景山山腳的「機場櫻花園」（因位於東涌灣畔而又被稱為「東涌櫻花園」），有85棵粉色櫻花樹，近日就有網民影到櫻花已盛放，形成一條浪漫的粉色大道，現已開放供公眾參觀。

機場櫻花園（東涌櫻花園）

交通：乘搭大嶼山北部穿梭路線S1、S52、S52A、S52P、S56、S64、S64C、S64P或S64X，在飛機燃料庫站下車，再沿觀景路南行約5分鐘。



香港賞櫻好去處【2】沙田石門安景街公園 —— 百棵櫻花樹綻放

安景街公園位於沙田石門，園內沿河畔種有超過一百棵櫻花樹，品種包括洲府枝垂櫻、染井吉野櫻、吉野櫻、香水吉野櫻、福爾摩沙櫻等等，吸引不少市民到場賞櫻打卡。此外，吉野櫻在剛開花時，是呈淡淡的粉紅色，然後會漸漸變為白色花，相信不久便會變成白色花海，大家期待一下！

+ 1

沙田石門安景街公園詳細報道👇

沙田石門安景街公園

交通：石門站A或C出口步行約10分鐘



香港賞櫻好去處【3】大埔海濱公園 —— 富士櫻、山櫻花

想一次過觀賞不同種類的櫻花，又不想長途跋涉到郊外嗎？可以選擇大埔海濱公園賞櫻，佔地約22公頃，設有多個主題花園，包括奇型遊樂場、昆蟲館，帶同小朋友賞花，也不怕他們會喊悶！公園屬於康文署轄下最大的公園，公園內有90棵品種不一的櫻花，品種繁多，讓人目不暇給！

+ 1

大埔海濱公園

交通：乘搭九巴73F、74F或275R號線，於大埔海濱公園站下車，步行至大發街



香港賞櫻好去處【4】天水圍公園 —— 八重櫻

踏入2月中旬，天水圍公園的20多棵八重櫻花，將會進入最佳觀賞狀態，預料在2月內會完全盛開。此外，在附近運動場一帶，還能同時欣賞到櫻花和天公風鈴木一起綻放的雙色美景！

天水圍公園往年開花的盛況：

+ 2

天水圍公園

交通：乘搭輕鐵，於銀座站下車，穿過銀座廣場後進入天水圍公園



香港櫻花好去處【5】馬鞍山恆明街休憩處（公園）—— 河津櫻花樹

馬鞍山恆明街休憩處（公園）的櫻花樹開花啦！有超過10棵的河津櫻花樹，是日本櫻花品種之一，這種櫻花早開之餘，花期還會比一般櫻花長，預計未來一星期將踏入全盛時期，近日已經吸引不少市民前來打卡！

+ 1

馬鞍山恆明街休憩處

交通：恆安站A出口步行約5分鐘



香港賞櫻好去處【6】昂坪春花徑 —— 多達400棵

土木工程拓展署在昂坪設立的「昂坪春花徑」，共超過400棵櫻花樹，是少數能夠同時欣賞多種櫻花的賞花好去處。在春花徑徜徉，可以欣賞到山櫻、重瓣山櫻、廣州櫻、南國早櫻與染井吉野櫻，亦可同時觀看到吊鐘王、木薑子、梅花等春天開花的樹木，各種春花同時綻放，讓人娛心悅目。

昂坪春花徑過去開花的盛況：

+ 5

昂坪春花徑

交通：乘搭昂坪360，於昂坪總站下車



香港賞櫻好去處【7】嘉道理農場暨植物園 —— 傘形紫紅櫻遍山上

在新界的嘉道理農場暨植物園裡除了可觀賞各種動物，亦能賞花。園內的多棵鐘花櫻花（又名鐘花櫻桃、山櫻花、緋寒櫻等），會於每年初春之際綻放早櫻。呈傘形的紫紅色櫻花在微風下飄蕩，為植物園所在的大帽山北坡添上了色彩。

嘉道理農場暨植物園去年開花的盛況：

想知道嘉道理農場暨植物園的地址、交通、過往普遍的開花時間，可點擊以下連結：

嘉道理農場暨植物園

交通：乘搭九巴64K號綫，於嘉道理農場暨植物園站下車



香港賞櫻好去處【8】太和廣褔道 —— 粉嫩櫻花讓街頭更浪漫

除了高山、公園之外，市區街頭亦有櫻花供大家觀賞！太和廣褔道的櫻花色澤粉嫩，比起紫紅色的櫻花更賦浪漫感，每年均吸引了不少愛花之人專程到場觀賞。

太和廣褔道去年開花的盛況：

太和廣褔道

交通：乘搭居民巴士NR533號線的特別班次或公共小巴大埔至荃灣、大埔至觀塘或大埔至旺角線，於太和邨（廣福道）總站下車



想知道太和廣褔道櫻花的地址、交通、過往普遍的開花時間，可點擊以下連結：

香港賞櫻好去處【9】元朗公園——八重櫻準備開

元朗公園櫻花雖然數量不多，但勝在就近新界西居民，近日有網民分享即使園內八重櫻未盛開，已吸引不少市民拍攝。八重櫻是屬於台灣的櫻花品種，花瓣有層次，顏色偏向鮮艷粉紅色，拍照非常搶鏡！此外，公園中心的百鳥塔可以俯瞰元朗、天水圍的景色，又有其他花卉可以觀賞，是個散步好去處。

元朗公園

交通：

1．港鐵朗屏站B2出口，步行約18分鐘

2．港鐵元朗站，轉乘輕鐵至水邊圍站下車，步行5-10分鐘

3．巴士68E、68F、268C、968於元朗公園（總站）下車



香港賞櫻好去處【10】荃灣城門谷公園

城門谷公園櫻花數量同樣不多，有20多株，但種植位置相近，可營造出花海的錯覺。櫻花品種為吉野櫻、鐘花櫻桃，吉野櫻顏色偏向粉白，有種輕柔的感覺，配合鮮桃紅色的鐘花櫻桃，非常漂亮。

荃灣城門谷公園往年開花的盛況：

荃灣城門谷公園

交通：港鐵大窩口站B出口，步行5-10分鐘



（全文完）