北都｜流浮山擬設4.8公里海濱供觀光　白泥尖鼻咀具酒店發展潛力

港府銳意發展北部都會區，當中尖鼻咀，白泥，流浮山將重點發展創科及生態旅遊產業。據發展局提交的立法會文件顯示，尖鼻咀及白泥均具提供酒店的潛力，沿海位置會打造一條可騎單車的4.8公里海濱長廊；至於流浮山，當局建議將海鮮市場做原址改善工程。預料流浮山區整體發展達411公頃，總人口逾14萬。



發展局擬於流浮山設4.8公里海濱作觀光用途。（資料圖片／發展局文件）

尖鼻咀具潛力做探險公園

流浮山地區面向后海灣，東鄰米埔內后海灣拉姆薩爾濕地，擁有北都其中一條最長的海岸線，發展局表示，流浮山地區具潛力發展成生態旅遊勝地有助推廣以香港及大灣區其他城市一程多站旅遊線路。當局指，據旅遊業界初步意向調查，尖鼻咀具潛力提供海景度假酒店，甚至提供戶外探險公園和露營地點等生態旅遊用途。

發展局提交的立法會文件中，認為尖鼻咀具潛力提供海景度假酒店，甚至提供戶外探險公園和露營地點等生態旅遊用途。（資料圖片／發展局文件）

白泥建議辦周末市場

至於以睇日落聞名的白泥，當局建議在不影響自然保育前提下，在該區建造酒店，度假村及生態旅舍，輔以鄉村式零售店舖及周末市場。當局據在白泥至尖鼻咀之間的沿海位置，打造一條約4.8公里等海濱長廊，供觀光散光，以及騎單車。

作為觀賞日落的熱門地點，當局亦建議在不影響自然保育前提下，在該區建造酒店，度假村及生態旅舍，輔以鄉村式零售店舖及周末市場。（資料圖片／發展局文件）

流浮山海鮮市場原址改善

文件亦顯示，當局擬保留流浮山約3.8公頃的海鮮市場，並進行原址改善工程，包括解決土地業權，原址改善未符達標的公共設施的困難等。

根據土地用途可行性研究日後的海岸保護公園的陸地部分已被初步劃定，位於流浮山內的海岸保護公園建議陸地部分約60公頃，分為兩個區域，即沙橋村至尖鼻咀警崗，以及上白泥一帶。

當局指，流浮山新區發展的面積達411公頃，當中經濟用途佔28%, 住宅及混合用途佔20%，政府地及私人地約各佔一半。預料該發展區總人口為約14.1萬至14.6萬，創造1.2萬個創科職位及1萬個旅遊業職位。

港府將於今年3月6日展開為兩個月的公眾活動，因應公眾意見，當局擬今年上半年展開勘測研究。按目前規劃，流浮山的政府主導工程將於2030年展開。

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