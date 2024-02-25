過渡性組合房屋｜15%受訪者願住新界　社協：基層難抵轉區困難

社區組織協會於去年11月至今年1月期間，訪問了345名基層市民對過渡性房屋及簡約公屋政策的意見。社協今日（25日）公布結果指，只有近一成半人（14.5%）會選擇新界區的「過渡性組合房屋」，選擇入住市區同類房屋的受訪者則有逾三成四（34.2%），兩者相差一倍。社協指，結果顯示選址成為基層考慮入住資助房屋項目的主因；另外，有近7成人（69.3%）更認為交通是選擇申請不同房屋項目最重視的因素。



社協副主任施麗珊指，現時政府公佈的8個「簡約公屋」項目，只有3個位於市區，分別為牛頭角、啟德、柴灣，所提供的14,600個單位中，只佔項目整體一半，恐怕未能完全回應基層需要。施麗珊就建議，政府日後應加強項目的社區支援服務，以增加對家庭申請者的吸引力。



社區組織協會於去年11月至今年1月期間，訪問了345名基層市民對過渡性房屋及簡約公屋政策的意見。只有近一成半人（14.5%）會選擇新界區的「過渡性組合房屋。（資料圖片／社協提供）

4成人拒住新界簡約公屋 社協：僅3個市區難回應基層需要

社協表示，問卷比較基層入住市區或新界的過渡性房屋及簡約公屋項目意願時，只有約2成人（20.9%）表示不會入住市區的項目，而不入住新界的受訪者則有接近4成（38.0%）。

當問卷進一步將問題收窄至房屋類型與所在地區比較時，只有近一成半人（14.5%）會選擇新界區的「過渡性組合房屋」；相反，選擇入住市區同類房屋的受訪者則有逾三成四（34.2%），兩者相差一倍。

社協就指調查結果充份顯示基層最大的考慮為房屋項目的選址，當中更有有近7成人（69.3%）認為交通是選擇申請不同房屋項目最重視的因素；而現時政府公佈的8個「簡約公屋」項目中，僅有牛頭角、啟德、柴灣的項目位於市區，三者所提供的14,600個單位中，只佔項目整體一半，恐怕未能完全回應基層需要。

▼屯門54區簡約公屋選址▼



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基層轉區困難重重 盼增配套增家庭申請意願

社協另提到，轉區本身對基層人士有極大困難，因為基層首要關注轉區後，上班的交通開支以及時間，其次則是醫療、日常生活成本，以及子女轉校是否適應而憂心等。亦有受訪者表示，會擔心最終會否需要用原本遷入「簡約公屋」節省到的租金作補貼，以上種種均大大影響其入住意欲。

故在就業支援配對服務、外展醫療車、子女轉校支援、及區內提供廉價餐廳或超市等配套上，均有超過6成受訪者同意只要有相關配套，就會考慮申請新界區「簡約公屋」；另有4成人則會將可否繼續領取政府現金津貼，視作為申請因素之一。

▼2月18日 元朗攸壆路簡約公屋動土禮▼



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社協：「簡約公屋」項目應加強支援服務

社協因此建議政府在未來發展各「簡約公屋」項目時，應加強上述支援服務，包括舉辨招聘日幫助有需要家庭於鄰近地區搵工，以及支援轉校學童；同時預留地方作廉價超市、社區診所與增設偏遠地區的交通配套等，以增加項目對家庭申請者的吸引力，發揮原定「簡約公屋」以家庭優先的政策定位。

至於現行的過渡房屋有不少座落於市區，而其功能也難以被「簡約公屋」替代；故社協另建議日後即使「簡約公屋」落成，也應保留過渡房屋並延長不少於10年的營運期，增加整體適切居所供應容讓現有住戶；而兩者合共不少於5萬的社會房屋供應，加上公屋供應，可有望告別劏房。