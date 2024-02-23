立法會通過第二批簡約公屋逾98億撥款　江玉歡缺席　田北辰轉贊成

立法會財務委員會今日（23日）就第二批簡約公屋撥款表決，涉造價98.37億元，一直批評造價昂貴、並在首批項目撥款投反對票的立法會議員江玉歡，今日未有出席會議表決；當時投下棄權票的實政圓桌田北辰，今次則舉手投贊成票，撥款在無人反對下順利通過。



發展局就第二批簡約公屋尋求逾98.37億元撥款，經立法會工務小組審議後，財委會今日不作進一步討論下直接表決。投票以不記名形式進行，議員只須以用舉手方式投下贊成或反對票。

根據直播畫面，一直批評簡約公屋項目造價昂貴的江玉歡，今日未有出席財委會，她在首批涉款逾149億元的簡約公屋表決中，投下唯一反對票。至於首批撥款投票中，投下唯一棄權票的田北辰，在今次撥款中舉手贊成通過撥款。撥款在無人反對下順利通過。

根據發展局文件，第二批涉及9個簡約公屋項目，共提供1.3萬個簡約公屋單位，包括4個位於柴灣常安街/常平街、屯門第54區、小欖樂安排和馬鞍山恆光街項目，提供約1.24萬個單位，另外改裝5間分別位於上水、觀塘和黃大仙空置校舍，提供約600個單位。

▼屯門54區簡約公屋選址▼



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▼其中四間校舍轉簡約公屋選址▼

