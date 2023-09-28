灣仔海濱藝遊坊｜10.1晚十時半後可重開　檔主稱難估人流但好過冇

灣仔「海濱藝遊坊」原本因配合10月1日國慶當日煙花匯演人流管制，當日須縮短至下午4時關閉，惹起部份檔主不滿，發展局今午（28日）稱警方經進一步評估情況後，認為可對開放時間寬鬆處理，當晚上10時半會重新開放至翌日凌晨2時。有檔主得悉新安排後認為「好過冇」，但認為中間的「落場時間」會不便，冀時間上能更彈性處理。



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國慶日日間與晚間仍有「落場時間」 商戶感不便

發展局下午在社交網站發文，指「海濱藝遊坊」在國慶日開放時間，因考慮到當晚維港有煙花滙演及相關人流管制安排，聯辦機構上星期通知商戶當天的活動時間需要縮短為上午10時至下午4時，但警方經進一步評估情況後，認為可對開放時間寬鬆處理，日間延至下午5時前離場，同時會重新開放晚市，由晚上10時半開放至翌日凌晨2時。

檔主程先生認為，新安排比原有安排好，至少多了營業時間，形容是「好過冇」。不過他認為當中仍有「落場時間」（即下午5時至晚上10時半），會令商戶感不便，冀時間上能更彈性：「因為我哋請人係斷日計，有時間計算，嗰幾個鐘頭如果繼續開必須支付part time 嘅人工，而10點後到2點半人流有幾多都係未知知數。」

發展局：今午6時會額外加電 費用由聯辦機構承擔

另外，發展局下午3時半在Facebook發文表示，今早聯同政府承辦商在場地增加電力供應裝置，確保熟食區及每個攤檔電源充足穩定。機電工程署及政府承辦商今早亦到場全力協助聯辦機構的承辦商，確保攤檔所需額外電力接駁妥當安全，並在今天下午六時前獲足夠額外電力，配合其運作。

關於電力安排，各攤檔的基本電力供應，按早前與攤檔的協議不會收取任何費用。至於額外電力供應，聯辦機構亦已確認不會收取費用，為此已收取的費用，會盡快向攤檔退款。至於未來額外電力開支將由發展局作為聯辦一方承擔。

▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」開幕▼

