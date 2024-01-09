急症室調整收費？施麗珊稱對基層負擔大　倡政府分辨有需要人士

財政司司長陳茂波早前（7日）於網誌表示，有一些公共服務的費用長期未有調整，亦指「用者自付」服務收入未及收回成本，認為是時候作出檢視。



社會組織協會副主任施麗珊今日（9日）接受港台節目時表示，調整公共服務收費對基層巿民負擔大，不希望調整公共收費，她又指就調整急症室收費而言，政府則需分辨有需要人士，才有調整收費的空間。另有學者表示，認同收費須作調整，但就未能幫補財政赤字；海陸空離境稅可行性亦較低。



社會組織協會副主任施麗珊認為，調整公共服務費用對基層人士造成負擔。（資料圖片／梁鵬威攝）

社會組織協會副主任施麗珊認為，調整公共服務費用對基層人士造成負擔。她認為調整費用未必要從基層人士人手，並提到現時經濟環境差，基層人士負擔大，即使水費自90年代起都沒有上調，但對劏房戶仍是很大負擔，當中的減免機制亦較為複雜，部分有需要人士都未必可受惠。

對於急症室是否應調整收費，她就認為應要分辦到有困難的基層人士，例如政府可列出可豁免人士類別，或計算調整費用可以幫補多少，從而討論更好的做法。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，「用者自付」原則上可行。（資料圖片／盧翊銘攝）

莊太量：海陸空離境稅可行性低

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，「用者自付」原則上可行，例如現時有一些公共服務收費長達10年未有調整的前題下，可跟隨通脹作提升。至於是否每個項目都要收作調整，就有商榷餘地，例如大學學費則沒有可能收回成本。

莊太量重申，以前都已經有收取相關費用，加上多年未有加價，現時跟隨通脹增加費用是合理的，不過做法對政府財赤幫助不大，亦與目前千億財赤差距大。他指出，調整費用或會短期內對生意造成影響，但若長遠都不作調整，未來會更難向市民收回費用。

對於收取港人離境稅的做法，他認為較難實行，皆因做法與國家政策相違背，而只收港人離境稅或有歧視成分，故實際操作上並不可行。

會計界立法會議員黃俊碩指，可設機制每3至5年調整收費。（資料圖片／鄭子峰攝）

黃俊碩：可設機制每3至5年調整收費

會計界立法會議員黃俊碩指，現時不少公共服務多年都未作調整，致收費過低未能跟上通脹，故必須持續檢視情況，長遠而言甚至可設立機制，每3至5年跟隨通脹調整。但他亦認為，公共服務收費只佔政府收入一小部份，並未能幫補財赤，亦非改善財赤最根本原因，做好經濟、股票巿場才更有效改善問題。

他提到，調整收費要視乎項目是否必要、必須，例如康文設施，都應是由政府提供予巿民，則沒有必要將收費增加太多；但若不是涉及民生，與違例相關，如遲交稅、遲還書等就有加幅空間。他認為公共服務費用多年未有增加，巿民都可以理解，做法也可以令巿民遵守法例，改善其習慣。

他認為，徵收海陸空離境費並非最佳方案，與融入大灣區背道而馳。至於今年政府是否應派發消費券，他就認為消費券本意是短期內提振經濟，若長期派消費券則有機會令巿民有所依賴，同時巿場上的商品都會因而提高價格，故對整體經濟效益不大，反而應將財政儲備用在更好的地方，如扶貧政策等。