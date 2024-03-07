西環山道現「梅花樁陣」佔滿行人路　街坊「寸步蛇行」：快啲拆走

西環石塘咀有逾半世紀歷史的業昌大廈，疑因接獲屋宇署清拆簷篷令，近日在大廈面向德輔道西一段，共加裝了多達38支千斤頂搭成大型鐵架，以支撐一段橫跨6個舖位的簷篷，擬進行拆卸簷篷工程。不過，該座鐵架陣佔滿整段行人路，儼如「梅花樁陣」，行人與輪椅人士途經都要在「樁柱」之間呈「S」形左穿右插，甚至有送貨工人被迫推着手推車走出馬路，險象環生。有商戶透露已受「樁陣」影響，生意跌了近兩成，呻道：「快啲拆走晒佢啦！」



屋宇署回覆證實上月下旬收到上址大廈有工程涉阻礙行人路的舉報，經與認可人士及註冊承建商了解，並派員到現場視察後，該署已要求承建商盡快完成有關工程，並會繼續跟進工程的進行及命令的遵辦情況。



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舊樓搭「梅花樁陣」拆簷篷阻路 途人：似打出「木人巷」

位於石塘咀山道的業昌大廈於1970年落成，已有54年歷史。據了解，該廈面向德輔道西的一段行人路，近日由工程人員安裝了多組千斤頂，以加固支撐一列地舖對上凸出的石屎簷篷，並以每行3支為一組打橫排列搭成一座大型鐵架，儼如「梅花樁陣」延伸至整段行人路，範圍足足橫跨6個舖位。由於「樁柱陣」3支並列，樁柱之間的空隙狹窄，不僅行人要小心翼翼地蜿蜒而行，輪椅人士或推嬰兒車的家長更是寸步難行，恐防會卡在路中，引起街坊怨聲載道，紛紛拍下情況，並上載至社交平台熱議，有人更笑說穿過這座樁陣，就好像要打出「木人巷」般困難。

記者上周五（1日）到現場視察，發現該座「梅花樁陣」已由一排3支，改為「品」字形排列，單是德輔道西一邊共有38支「樁柱」，而業昌大廈的後方、即面向皇后大道西的行人路，亦安裝了7支千斤頂支撐凸出的石屎簷篷，但只有單排疏落地設置，與德輔道西一段的「樁陣」大相逕庭；至於面向山道一段，記者看到已被工程人員劃位，懷疑準備進行安裝工程，而剩餘一面的後巷位置則未有安裝「樁柱」。

街坊「寸步蛇行」 送貨工人推手推車出馬路

雖然面向德輔道西的「樁陣」之間空隙已較之前變闊，但記者在場目睹大多途人行經時，仍然要在樁柱之間呈「S」形「蛇行」，有推着手推車或嬰兒車的市民，以及輪椅人士途經，寧願選擇繞路而行，在業昌大廈外繞了一大圈；也有外傭推着坐輪椅婆婆在「九曲十三彎」的「樁柱陣」中穿越，轉來轉去。有現場人士向記者透露，由於上址的樁柱空位過於狹窄，日前遭到街坊投訴，所以曾有工程人員前來「改陣」，將樁柱移位，騰出更多空位。

此外，記者亦看到不少推着手推車的送貨人士，為了避開「樁柱陣」，寧願冒險走出馬路，與駛經的車輛僅差半個身位，上演人車爭路，相當危險。其中何先生向記者表示，他差不多每天都需要行經該段路送貨，但受「梅花椿陣」所阻，只好走出馬路。他認為該座「樁陣」十分阻街，希望有關工程盡快完成。

推住手推車的何先生受訪指因鐵架阻路，迫於無奈需走出馬路。（廖雁雄攝）

被阻路商舖生意跌兩成 商戶：最好快啲拆走

該個「樁陣」包圍了業昌大廈面向山道的一列商舖，阻礙街坊前來光顧。其中受影響的餅店老闆李先生向記者表示，曾接獲業昌大廈業主立案法團通知相關工程的安排，惟當時法團指工程在農曆新年前便可完成，但至今仍未開工。他指因應工程導致跌了兩成生意，希望法團可盡快派員拆去「梅花樁陣」，以方便年紀老邁的街坊出入，而且搭建大型鐵架陣始終有倒塌危險。

禮華餅店老闆李先生指「梅花椿」令街坊、途人很難過路，亦可能構成危險。（廖雁雄攝）

據記者向該大廈人士了解，指上址大廈的簷篷因早年有石屎剝落，屋宇署當時派員到場視察後，發現大廈簷篷屬僭建並有潛在風險，遂下令要求大廈清拆。該大廈人士續稱，當時業主立案法團曾聘用工程人員，設置臨時支架撐住簷篷。經與有關當局及受影響的地舖商戶周旋多時後，最近終於安排工程，預計本月中旬會拆除局部簷篷，再逐步拆去其餘簷篷。

大堂通告揭簷篷工程持續近3年未完成

不過，記者在業昌大廈地下發現有相關工程的通告貼於大堂，其中一張有關清拆石屎簷篷工程的通告，於去年12月由承辦商發出，內容提到該工程原定去年12月進行，因部分地舖商戶尚未清拆私人加建物，致使工程延誤，但未提到何時再進行。

另有一張通告於2021年9月由另一間建築商發出，指「因應屋宇署命令，向德輔道西簷篷加裝臨時撐頂」，已於當月與業主立案法團會議落實進行加裝，並貼出一幅示意圖，顯示當時加裝了7支千斤頂，相信該簷篷工程已持續近3年，惟至今仍未完成。此外，翻查資料，去年4月，上址大廈曾有一支千斤頂鐵架塌下，擊中一名30多歲外籍男途人受傷。有關當局事後檢查後，雖證實未有即時危險，但不少街坊都存有陰影。

屋宇署證實曾於2022年8月向業昌大廈業主立案法團發出勘測令，就該大廈閣樓外牆的懸臂式平板結構簷篷，提交勘測報告及補救工程方案，並進行相關補救工程。有關認可人士其後向該署呈交建築圖則，建議拆除該些懸臂式平板結構簷篷。署方經審核後批准有關圖則，並就工程發出書面同意，及就豎設臨時有蓋人行道的安全預防措施發出許可證。署方已要求承建商盡快完成工程，並會繼續跟進該工程的情況。

記者亦就事件致電該廈業主立案法團，但對方未有接聽。

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