DSE ︱中史卷考安史之亂、國共合作　老師：多翻炒題　短答較深

中學文憑試中國歷史科今日開考，繼續不設必答題。卷一題目涉及安史之亂、元代和明代中央集權制、清朝列強入侵中國、國共合作等。卷二題目則問到陳獨秀對中國傳統文化影響、孔子教育貢獻、北魏均田制等。有資深中史科老師分析，卷一程度與步往年相若，卷二則相對較易，兩卷多「翻炒」題目，不過，短答題則較長答題深，考驗考生仔細研讀史料的能力。



中學文憑試中國歷史科今日開考。（資料圖片）

卷一設兩部分，考評局因應疫情精簡考試要求，第一部分繼續不設必答題，甲乙兩部各設1題，考生只需選答1題。

卷一第一部分，甲部問及安史之亂，分析爆發原因與唐玄宗軍事改革、任命節度使的改變關係。乙部有題目考及洋務運動，說明保守派反對的論點，和分析維新運動措施，如何遭強烈反對；根據試卷資料，分析辛亥革命爆發的原因。

第二部分，甲乙兩部各設有3題，問及春秋時期政治特色、戚宦擅權與東漢衰亡關係、元代和明代中央集權制。乙部則引用四明園獸首銅像的相片、李劍農《中國近百年政治史》節錄資料等，考清朝被列強入侵中國歷史，要求考生分析，與交戰國簽訂的條約，對中國主權造成的損害。另外，亦問及國共合作、中華人民共和國建國初年外交政策。

卷二設有6個單元題目，每單元各設3題，考生可從1個單元中選答2題。考題問及陳獨秀對中國傳統文化影響、孔子教育貢獻、北魏均田制等。