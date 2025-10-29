港大HKU收分2026｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

【JUPAS2026】2026年度JUPAS（大學聯招辦法）於2025年10月9日起接受申請。「01教育」為大家整理香港大學（港大 / HKU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，幫助各位同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



港大JUPAS收生分數及計分方法

2026年港大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科：5** = 8.5 ; 5* = 7 ; 5 = 5.5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1

丙類其他語言：

• 法語/德語/西班牙語：C1/C2 = 8.5 ; B2 = 7 ; B1 = 5.5 ; A2 = 4

• 日語：N1 = 8.5；N2 = 7；N3 = 4

• 韓語：6級 = 8.5；5級 = 7；4級 = 5.5；3級 = 4

• 烏都語：A++/A+/A = 8.5；B++ = 7；B+ = 5.5；B = 4；C = 3；D = 2；E = 1

港大收分最低要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）。其他語言科目將作為未指定選修科目。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平。

港大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，港大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，包括商學院、醫學院、牙醫學院、工程學院、教育學院、理學院、社會科學學院、文學院等所設課程不少都有面試要求（參考2026年面試安排）。

香港大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題