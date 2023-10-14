港大HKU收分2024｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清
JUPAS 2024現正接受報名（報名日期由2023年10月5日至12月6日），「01教育」為大家整理香港大學（港大 / HKU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，幫助各位同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。
港大JUPAS收生分數及計分方法
港大收分最低要求
考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）／丙類其他語言科目。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平，丙類其他語言科目則要達到E級水平。
學生過去如曾應考通識教育科，該科的成績會被考慮。學生如於通識教育科考獲第2級或以上成績，會被視為於公民與社會發展科取得「達標」成績。
港大JUPAS面試要求
除了DSE成績外，港大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考2023年港大面試安排，商學院、醫學院、牙醫學院、工程學院、教育學院、理學院、社會科學學院、文學院等所設課程多數都有面試要求。
JUPAS 常見問題
1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？
JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。
2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？
如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。
3. JUPAS 申請費是多少？
2024年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。
香港大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）
最新2022年
課程編號：JS6004
課程：建築學文學士
計分方法：最佳六科
上四分位數：38
中位數：33
下四分位數：32
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課程編號：JS6016
課程：理學士(測量學)
計分方法：最佳五科
上四分位數：31
中位數：29
下四分位數：29
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課程編號：JS6028
課程：園境學文學士
計分方法：最佳五科
上四分位數：25
中位數：25
下四分位數：25
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課程編號：JS6042
課程：文學士(城市研究)
計分方法：最佳五科
上四分位數：30
中位數：29
下四分位數：26
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課程編號：JS6236
課程：文理學士(設計＋)
計分方法：最佳六科
上四分位數：39
中位數：39
下四分位數：39
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課程編號：JS6054
課程：文學士
計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)
上四分位數：32
中位數：30
下四分位數：29
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課程編號：JS6286
課程：文學士(人文及數碼科技)
計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)
上四分位數：36
中位數：34
下四分位數：33
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課程編號：JS6755
課程：工商管理學學士
計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)+數學(1.5倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)
上四分位數：39
中位數：37
下四分位數：35
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課程編號：JS6767
課程：經濟學學士 / 經濟金融學學士
計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)+數學(1.5倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)
上四分位數：41
中位數：39
下四分位數：37
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課程編號：JS6781
課程：工商管理學學士(會計及財務) / 工商管理學學士(會計數據分析)
計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)+數學(1.5倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)
上四分位數：39
中位數：37
下四分位數：35
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課程編號：JS6793
課程：工商管理學學士(商業分析)
計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)+數學(1.5倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)
上四分位數：38
中位數：37
下四分位數：35
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課程編號：JS6808
課程：工商管理學學士(法學)及法學士 (雙學位課程)
計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)+數學(1.5倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)
上四分位數：48
中位數：45
下四分位數：45
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課程編號：JS6860
課程：金融學學士(資產管理及私人銀行)
計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)+數學(1.5倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)
上四分位數：48
中位數：47
下四分位數：46
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課程編號：JS6884
課程：理學士(計量金融)
計分方法：最佳三科+英文(1.5倍比重)+數學(1.25倍比重)+M1/M2(1.25倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)
上四分位數：50
中位數：48
下四分位數：47
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課程編號：JS6896
課程：工商管理學學士(國際商業及環球管理)
計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)+數學(1.5倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)
上四分位數：52
中位數：50
下四分位數：50
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課程編號：JS6107
課程：牙醫學士
計分方法：最佳五科+最佳科學科(生物/化學/物理/組合科學1.3倍比重)
上四分位數：49
中位數：47
下四分位數：46
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課程編號：JS6066
課程：文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育 (雙學位課程)
計分方法：最佳三科+英文(1.5倍比重)+通識(1.2倍比重)
上四分位數：35
中位數：33
下四分位數：32
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課程編號：JS6080
課程：文學士及教育學士(語文教育) - 中文教育 (雙學位課程)
計分方法：最佳三科+中文(1.5倍比重)+通識(1.2倍比重)
上四分位數：36
中位數：35
下四分位數：33
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課程編號：JS6092
課程：教育學士(幼兒教育及特殊教育)
計分方法：最佳三科+英文(1.5倍比重)+中文(1.2倍比重)
上四分位數：28
中位數：27
下四分位數：25
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課程編號：JS6119
課程：教育學士及理學士 (雙學位課程)
計分方法：英文(1.5倍比重)+數學(2倍比重)+最佳兩科科學科+最佳兩科(生物/化學/物理/組合科學/綜合科學/M1/M2 2倍比重)
上四分位數：61
中位數：58
下四分位數：55
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課程編號：JS6157
課程：理學士(言語及語言病理學)
計分方法：最佳六科
上四分位數：39
中位數：38
下四分位數：38
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課程編號：JS6248
課程：文理學士(金融科技)
計分方法：最佳四科+英文+數學
上四分位數：37
中位數：36
下四分位數：35
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課程編號：JS6925
課程：工學學士(生物醫學工程)
計分方法：最佳三科+英文+數學
上四分位數：31
中位數：28
下四分位數：28
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課程編號：JS6937
課程：環球工程與商業課程 (雙學位課程)
計分方法：最佳三科+英文+數學
上四分位數：34
中位數：31
下四分位數：29
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課程編號：JS6951
課程：工學學士(工程科學)
計分方法：最佳三科+英文+數學
上四分位數：29
中位數：26
下四分位數：25
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課程編號：JS6963
課程：工學學士
計分方法：最佳三科+英文+數學
上四分位數：26
中位數：25
下四分位數：24
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課程編號：JS6078
課程：文學士及法學士 (雙學位課程)
計分方法：最佳五科+英文
上四分位數：45
中位數：40
下四分位數：36
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課程編號：JS6406
課程：法學士
計分方法：最佳五科+英文
上四分位數：39
中位數：35
下四分位數：35
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課程編號：JS6250
課程：文理學士(環球衞生及發展)
計分方法：最佳五科
上四分位數：32
中位數：29
下四分位數：29
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課程編號：JS6418
課程：護理學學士菁英領袖培育專修組別
計分方法：最佳五科+最佳第六科(0.5倍比重)
上四分位數：38
中位數：36
下四分位數：36
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課程編號：JS6456
課程：內外全科醫學士
計分方法：最佳六科
上四分位數：45
中位數：44
下四分位數：42
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課程編號：JS6468
課程：護理學學士
計分方法：最佳五科+最佳第六科(0.5倍比重)
上四分位數：29
中位數：28
下四分位數：27
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課程編號：JS6470
課程：理學士(生物訊息學)
計分方法：最佳六科
上四分位數：39
中位數：38
下四分位數：37
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課程編號：JS6482
課程：中醫全科學士
計分方法：最佳五科+最佳第六科(0.5倍比重)
上四分位數：33
中位數：31
下四分位數：30
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課程編號：JS6494
課程：藥劑學學士
計分方法：最佳六科
上四分位數：39
中位數：38
下四分位數：38
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課程編號：JS6949
課程：生物醫學學士
計分方法：最佳六科
上四分位數：41
中位數：41
下四分位數：39
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課程編號：JS6224
課程：文理學士(應用人工智能)
計分方法：英文(2倍比重)+數學(2倍比重)+M1/M2+最佳兩科(生物/化學/物理/組合科學/綜合科學/資訊及通訊科技1.5倍比重)
上四分位數：59
中位數：55
下四分位數：51
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課程編號：JS6688
課程：科研專才啟導課程 (雙學位課程)
計分方法：最佳兩科科學科+英文+數學+M1/M2
上四分位數：34
中位數：32
下四分位數：31
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課程編號：JS6729
課程：理學士(精算學)
計分方法：最佳兩科+英文(1.2倍比重)+數學(1.2倍比重)+M1/M2(1.2倍比重)
上四分位數：34
中位數：31
下四分位數：30
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課程編號：JS6901
課程：理學士
計分方法：英文(1.5倍比重)+數學(2倍比重)+最佳兩科科學科+最佳兩科(生物/化學/物理/組合科學/綜合科學/M1/M2 2倍比重)
上四分位數：46
中位數：41
下四分位數：38
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課程編號：JS6212
課程：文理學士
計分方法：最佳五科(英文1.5倍比重)
上四分位數：39
中位數：37
下四分位數：32
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課程編號：JS6717
課程：社會科學學士
計分方法：最佳五科
上四分位數：27
中位數：26
下四分位數：25
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課程編號：JS6731
課程：社會工作學學士
計分方法：最佳五科
上四分位數：28
中位數：26
下四分位數：26
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課程編號：JS6810
課程：社會科學學士(政治學與法學)及法學士 (雙學位課程)
計分方法：最佳六科
上四分位數：43
中位數：39
下四分位數：38
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課程編號：JS6822
課程：新聞學學士
計分方法：最佳五科
上四分位數：28
中位數：25
下四分位數：25