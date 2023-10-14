港大HKU收分2024｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

JUPAS 2024現正接受報名（報名日期由2023年10月5日至12月6日），「01教育」為大家整理香港大學（港大 / HKU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，幫助各位同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



港大JUPAS收生分數及計分方法

港大收分最低要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）／丙類其他語言科目。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平，丙類其他語言科目則要達到E級水平。

學生過去如曾應考通識教育科，該科的成績會被考慮。學生如於通識教育科考獲第2級或以上成績，會被視為於公民與社會發展科取得「達標」成績。

港大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，港大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考2023年港大面試安排，商學院、醫學院、牙醫學院、工程學院、教育學院、理學院、社會科學學院、文學院等所設課程多數都有面試要求。

香港大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？ JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。 2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？ 如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。 3. JUPAS 申請費是多少？ 2024年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

香港大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2022年

課程編號：JS6004

課程：建築學文學士

計分方法：最佳六科

上四分位數：38

中位數：33

下四分位數：32

-

課程編號：JS6016

課程：理學士(測量學)

計分方法：最佳五科

上四分位數：31

中位數：29

下四分位數：29

-

課程編號：JS6028

課程：園境學文學士

計分方法：最佳五科

上四分位數：25

中位數：25

下四分位數：25

-

課程編號：JS6042

課程：文學士(城市研究)

計分方法：最佳五科

上四分位數：30

中位數：29

下四分位數：26

-

課程編號：JS6236

課程：文理學士(設計＋)

計分方法：最佳六科

上四分位數：39

中位數：39

下四分位數：39

-

課程編號：JS6054

課程：文學士

計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)

上四分位數：32

中位數：30

下四分位數：29

-

課程編號：JS6286

課程：文學士(人文及數碼科技)

計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)

上四分位數：36

中位數：34

下四分位數：33

-

課程編號：JS6755

課程：工商管理學學士

計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)+數學(1.5倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)

上四分位數：39

中位數：37

下四分位數：35

-

課程編號：JS6767

課程：經濟學學士 / 經濟金融學學士

計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)+數學(1.5倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)

上四分位數：41

中位數：39

下四分位數：37

-

課程編號：JS6781

課程：工商管理學學士(會計及財務) / 工商管理學學士(會計數據分析)

計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)+數學(1.5倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)

上四分位數：39

中位數：37

下四分位數：35

-

課程編號：JS6793

課程：工商管理學學士(商業分析)

計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)+數學(1.5倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)

上四分位數：38

中位數：37

下四分位數：35

-

課程編號：JS6808

課程：工商管理學學士(法學)及法學士 (雙學位課程)

計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)+數學(1.5倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)

上四分位數：48

中位數：45

下四分位數：45

-

課程編號：JS6860

課程：金融學學士(資產管理及私人銀行)

計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)+數學(1.5倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)

上四分位數：48

中位數：47

下四分位數：46

-

課程編號：JS6884

課程：理學士(計量金融)

計分方法：最佳三科+英文(1.5倍比重)+數學(1.25倍比重)+M1/M2(1.25倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)

上四分位數：50

中位數：48

下四分位數：47

-

課程編號：JS6896

課程：工商管理學學士(國際商業及環球管理)

計分方法：最佳四科+英文(1.5倍比重)+數學(1.5倍比重)+最佳第七科(如適用)(0.2倍比重)

上四分位數：52

中位數：50

下四分位數：50

-

課程編號：JS6107

課程：牙醫學士

計分方法：最佳五科+最佳科學科(生物/化學/物理/組合科學1.3倍比重)

上四分位數：49

中位數：47

下四分位數：46

-

課程編號：JS6066

課程：文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育 (雙學位課程)

計分方法：最佳三科+英文(1.5倍比重)+通識(1.2倍比重)

上四分位數：35

中位數：33

下四分位數：32

-

課程編號：JS6080

課程：文學士及教育學士(語文教育) - 中文教育 (雙學位課程)

計分方法：最佳三科+中文(1.5倍比重)+通識(1.2倍比重)

上四分位數：36

中位數：35

下四分位數：33

-

課程編號：JS6092

課程：教育學士(幼兒教育及特殊教育)

計分方法：最佳三科+英文(1.5倍比重)+中文(1.2倍比重)

上四分位數：28

中位數：27

下四分位數：25

-

課程編號：JS6119

課程：教育學士及理學士 (雙學位課程)

計分方法：英文(1.5倍比重)+數學(2倍比重)+最佳兩科科學科+最佳兩科(生物/化學/物理/組合科學/綜合科學/M1/M2 2倍比重)

上四分位數：61

中位數：58

下四分位數：55

-

課程編號：JS6157

課程：理學士(言語及語言病理學)

計分方法：最佳六科

上四分位數：39

中位數：38

下四分位數：38

-

課程編號：JS6248

課程：文理學士(金融科技)

計分方法：最佳四科+英文+數學

上四分位數：37

中位數：36

下四分位數：35

-

課程編號：JS6925

課程：工學學士(生物醫學工程)

計分方法：最佳三科+英文+數學

上四分位數：31

中位數：28

下四分位數：28

-

課程編號：JS6937

課程：環球工程與商業課程 (雙學位課程)

計分方法：最佳三科+英文+數學

上四分位數：34

中位數：31

下四分位數：29

-

課程編號：JS6951

課程：工學學士(工程科學)

計分方法：最佳三科+英文+數學

上四分位數：29

中位數：26

下四分位數：25

-

課程編號：JS6963

課程：工學學士

計分方法：最佳三科+英文+數學

上四分位數：26

中位數：25

下四分位數：24

-

課程編號：JS6078

課程：文學士及法學士 (雙學位課程)

計分方法：最佳五科+英文

上四分位數：45

中位數：40

下四分位數：36

-

課程編號：JS6406

課程：法學士

計分方法：最佳五科+英文

上四分位數：39

中位數：35

下四分位數：35

-

課程編號：JS6250

課程：文理學士(環球衞生及發展)

計分方法：最佳五科

上四分位數：32

中位數：29

下四分位數：29

-

課程編號：JS6418

課程：護理學學士菁英領袖培育專修組別

計分方法：最佳五科+最佳第六科(0.5倍比重)

上四分位數：38

中位數：36

下四分位數：36

-

課程編號：JS6456

課程：內外全科醫學士

計分方法：最佳六科

上四分位數：45

中位數：44

下四分位數：42

-

課程編號：JS6468

課程：護理學學士

計分方法：最佳五科+最佳第六科(0.5倍比重)

上四分位數：29

中位數：28

下四分位數：27

-

課程編號：JS6470

課程：理學士(生物訊息學)

計分方法：最佳六科

上四分位數：39

中位數：38

下四分位數：37

-

課程編號：JS6482

課程：中醫全科學士

計分方法：最佳五科+最佳第六科(0.5倍比重)

上四分位數：33

中位數：31

下四分位數：30

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課程編號：JS6494

課程：藥劑學學士

計分方法：最佳六科

上四分位數：39

中位數：38

下四分位數：38

-

課程編號：JS6949

課程：生物醫學學士

計分方法：最佳六科

上四分位數：41

中位數：41

下四分位數：39

-

課程編號：JS6224

課程：文理學士(應用人工智能)

計分方法：英文(2倍比重)+數學(2倍比重)+M1/M2+最佳兩科(生物/化學/物理/組合科學/綜合科學/資訊及通訊科技1.5倍比重)

上四分位數：59

中位數：55

下四分位數：51

-

課程編號：JS6688

課程：科研專才啟導課程 (雙學位課程)

計分方法：最佳兩科科學科+英文+數學+M1/M2

上四分位數：34

中位數：32

下四分位數：31

-

課程編號：JS6729

課程：理學士(精算學)

計分方法：最佳兩科+英文(1.2倍比重)+數學(1.2倍比重)+M1/M2(1.2倍比重)

上四分位數：34

中位數：31

下四分位數：30

-

課程編號：JS6901

課程：理學士

計分方法：英文(1.5倍比重)+數學(2倍比重)+最佳兩科科學科+最佳兩科(生物/化學/物理/組合科學/綜合科學/M1/M2 2倍比重)

上四分位數：46

中位數：41

下四分位數：38

-

課程編號：JS6212

課程：文理學士

計分方法：最佳五科(英文1.5倍比重)

上四分位數：39

中位數：37

下四分位數：32

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課程編號：JS6717

課程：社會科學學士

計分方法：最佳五科

上四分位數：27

中位數：26

下四分位數：25

-

課程編號：JS6731

課程：社會工作學學士

計分方法：最佳五科

上四分位數：28

中位數：26

下四分位數：26

-

課程編號：JS6810

課程：社會科學學士(政治學與法學)及法學士 (雙學位課程)

計分方法：最佳六科

上四分位數：43

中位數：39

下四分位數：38

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課程編號：JS6822

課程：新聞學學士

計分方法：最佳五科

上四分位數：28

中位數：25

下四分位數：25