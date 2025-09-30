科大HKUST收分2026｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

【JUPAS2026】2026年度JUPAS（大學聯招辦法）於2025年10月9日起接受申請。「01教育」為大家整理科技大學（科大 / HKUST）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



科大HKUST收生分數及計分方法

科大收分最低要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A33」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學必修部分達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第3級，選修科目二或M1/M2達第3級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

2026年科大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科：5** = 8.5 ; 5* = 7 ; 5 = 5.5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ;

乙類應用學習科目：達標並表現優異（II）=4；達標並表現優異（I）=3；

丙類其他語言：

• 法語/德語/西班牙語: C2 = 8.5 ; C1 = 7 ; B2 = 5.5 ; B1 = 4 ; A2 = 3

• 日語： N1 = 8.5；N2 = 5.5；N3 = 3

• 韓語：6級 = 8.5；5級 = 5.5；4級 = 4；3級 = 3

• 烏都語：A++ = 8.5；A+或A = 7；B++ = 5.5；B+ = 4；B或C = 3；D = 2；E = 1

科大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，科大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，其中必須面試的課程包括工商管理學士（環球商業管理）、理學士（量化金融學）、理學士（經濟及金融學）、理學士（可持續發展及綠色金融）、理學士（風險管理及商業智能學）、國際科研、理學士（生物醫學及健康科學）、科技及管理學雙學位課程等。

香港科技大學。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

