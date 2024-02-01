科大HKUST收分2024｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清
JUPAS 2024改選時段定於2024年7月18日至7月20日，「01教育」為大家整理科技大學（科大 / HKUST）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。
科大HKUST收生分數及計分方法
科大收分最低要求
申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A33」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學必修部分達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第3級，選修科目二或M1/M2達第3級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。
科大JUPAS面試要求
除了DSE成績外，科大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考2023年科大面試安排，理學院、工學院、工商管理學院、人文社會科學學院所設課程都有面試要求，包括學工商管理學士（環球商業管理）、理學士（量化金融學）、理學士（綜合系統與設計）等。
JUPAS 常見問題
1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？
JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。
2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？
如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。
3. JUPAS 申請費是多少？
2024年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。
香港科技大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）
最新2023年
課程編號：JS5101
課程：國際科研
計分方法：最佳5科
上四分位數：42.5
中位數：36.5
下四分位數：34.63
-
課程編號：JS5102
課程：理學Ａ組
計分方法：最佳5科
上四分位數：63.75
中位數：29
下四分位數：27
-
課程編號：JS5103
課程：理學Ｂ組
計分方法：最佳5科
上四分位數：63.75
中位數：30
下四分位數：28.5
-
課程編號：JS5181
課程：理學Ａ組– 延伸主修人工智能
計分方法：最佳5科
上四分位數：63.75
中位數：36
下四分位數：34.5
-
課程編號：JS5200
課程：工程學
計分方法：最佳5科
上四分位數：72.25
中位數：35.5
下四分位數：34
-
課程編號：JS5282
課程：工程學– 延伸主修人工智能
計分方法：最佳5科
上四分位數：72.25
中位數：46.5
下四分位數：43.25
-
課程編號：JS5411
課程：理學士（環球中國研究）
計分方法：最佳6科
上四分位數：63.75
中位數：29.5
下四分位數：29
-
課程編號：JS5412
課程：理學士（定量社會數據分析）
計分方法：最佳6科
上四分位數：72.25
中位數：34
下四分位數：33.25
-
課程編號：JS5711
課程：理學士（綜合系統與設計）
計分方法：最佳5科
上四分位數：72.25
中位數：40.75
下四分位數：37
-
課程編號：JS5811
課程：理學士（生物科技及商學）
計分方法：最佳6科
上四分位數：72.25
中位數：42.25
下四分位數：40.63
-
課程編號：JS5812
課程：理學士（環境管理及科技）
計分方法：最佳6科
上四分位數：68
中位數：32.25
下四分位數：30
-
課程編號：JS5813
課程：理學士（數學與經濟學）
計分方法：最佳6科
上四分位數：76.5
中位數：45
下四分位數：43.5
-
課程編號：JS5901
課程：科技及管理學雙學位課程
計分方法：最佳6科
上四分位數：80.75
中位數：65.75
下四分位數：64.25
-
課程編號：JS5300
課程：工商管理
計分方法：最佳6科
上四分位數：68
中位數：35
下四分位數：34
-
課程編號：JS5311
課程：工商管理學士（經濟學）
計分方法：最佳6科
上四分位數：68
中位數：38
下四分位數：36.5
-
課程編號：JS5312
課程：工商管理學士（金融學）
計分方法：最佳6科
上四分位數：72.25
中位數：47.5
下四分位數：46
-
課程編號：JS5313
課程：工商管理學士（環球商業管理）
計分方法：最佳6科
上四分位數：68
中位數：59
下四分位數：56
-
課程編號：JS5314
課程：工商管理學士（資訊系統學）
計分方法：最佳6科
上四分位數：68
中位數：38.5
下四分位數：37
-
課程編號：JS5315
課程：工商管理學士（管理學）
計分方法：最佳6科
上四分位數：68
中位數：35.5
下四分位數：35.5
-
課程編號：JS5316
課程：工商管理學士（市場學）
計分方法：最佳6科
上四分位數：68
中位數：38
下四分位數：36.13
-
課程編號：JS5317
課程：工商管理學士（營運管理學）
計分方法：最佳6科
上四分位數：68
中位數：-
下四分位數：-
-
課程編號：JS5318
課程：工商管理學士（專業會計學）
計分方法：最佳6科
上四分位數：68
中位數：37
下四分位數：36.5
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課程編號：JS5331
課程：理學士（經濟及金融學）
計分方法：最佳6科
上四分位數：72.25
中位數：52.75
下四分位數：51.25
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課程編號：JS5332
課程：理學士（量化金融學）
計分方法：最佳6科
上四分位數：72.25
中位數：62.5
下四分位數：60.25
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課程編號：JS5814
課程：理學士（風險管理及商業智能學）
計分方法：最佳6科
上四分位數：72.25
中位數：48.5
下四分位數：46.75
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課程編號：JS5822
課程：理學士（可持續發展及綠色金融）
計分方法：最佳6科
上四分位數：72.25
中位數：43.75
下四分位數：41.75