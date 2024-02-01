科大HKUST收分2024｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

JUPAS 2024改選時段定於2024年7月18日至7月20日，「01教育」為大家整理科技大學（科大 / HKUST）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



科大HKUST收生分數及計分方法

科大收分最低要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A33」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學必修部分達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第3級，選修科目二或M1/M2達第3級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

科大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，科大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考2023年科大面試安排，理學院、工學院、工商管理學院、人文社會科學學院所設課程都有面試要求，包括學工商管理學士（環球商業管理）、理學士（量化金融學）、理學士（綜合系統與設計）等。

香港科技大學。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？ JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。 2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？ 如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。 3. JUPAS 申請費是多少？ 2024年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

香港科技大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2023年

課程編號：JS5101

課程：國際科研

計分方法：最佳5科

上四分位數：42.5

中位數：36.5

下四分位數：34.63

-

課程編號：JS5102

課程：理學Ａ組

計分方法：最佳5科

上四分位數：63.75

中位數：29

下四分位數：27

-

課程編號：JS5103

課程：理學Ｂ組

計分方法：最佳5科

上四分位數：63.75

中位數：30

下四分位數：28.5

-

課程編號：JS5181

課程：理學Ａ組– 延伸主修人工智能

計分方法：最佳5科

上四分位數：63.75

中位數：36

下四分位數：34.5

-

課程編號：JS5200

課程：工程學

計分方法：最佳5科

上四分位數：72.25

中位數：35.5

下四分位數：34

-

課程編號：JS5282

課程：工程學– 延伸主修人工智能

計分方法：最佳5科

上四分位數：72.25

中位數：46.5

下四分位數：43.25

-

課程編號：JS5411

課程：理學士（環球中國研究）

計分方法：最佳6科

上四分位數：63.75

中位數：29.5

下四分位數：29

-

課程編號：JS5412

課程：理學士（定量社會數據分析）

計分方法：最佳6科

上四分位數：72.25

中位數：34

下四分位數：33.25

-

課程編號：JS5711

課程：理學士（綜合系統與設計）

計分方法：最佳5科

上四分位數：72.25

中位數：40.75

下四分位數：37

-

課程編號：JS5811

課程：理學士（生物科技及商學）

計分方法：最佳6科

上四分位數：72.25

中位數：42.25

下四分位數：40.63

-

課程編號：JS5812

課程：理學士（環境管理及科技）

計分方法：最佳6科

上四分位數：68

中位數：32.25

下四分位數：30

-

課程編號：JS5813

課程：理學士（數學與經濟學）

計分方法：最佳6科

上四分位數：76.5

中位數：45

下四分位數：43.5

-

課程編號：JS5901

課程：科技及管理學雙學位課程

計分方法：最佳6科

上四分位數：80.75

中位數：65.75

下四分位數：64.25

-

課程編號：JS5300

課程：工商管理

計分方法：最佳6科

上四分位數：68

中位數：35

下四分位數：34

-

課程編號：JS5311

課程：工商管理學士（經濟學）

計分方法：最佳6科

上四分位數：68

中位數：38

下四分位數：36.5

-

課程編號：JS5312

課程：工商管理學士（金融學）

計分方法：最佳6科

上四分位數：72.25

中位數：47.5

下四分位數：46

-

課程編號：JS5313

課程：工商管理學士（環球商業管理）

計分方法：最佳6科

上四分位數：68

中位數：59

下四分位數：56

-

課程編號：JS5314

課程：工商管理學士（資訊系統學）

計分方法：最佳6科

上四分位數：68

中位數：38.5

下四分位數：37

-

課程編號：JS5315

課程：工商管理學士（管理學）

計分方法：最佳6科

上四分位數：68

中位數：35.5

下四分位數：35.5

-

課程編號：JS5316

課程：工商管理學士（市場學）

計分方法：最佳6科

上四分位數：68

中位數：38

下四分位數：36.13

-

課程編號：JS5317

課程：工商管理學士（營運管理學）

計分方法：最佳6科

上四分位數：68

中位數：-

下四分位數：-

-

課程編號：JS5318

課程：工商管理學士（專業會計學）

計分方法：最佳6科

上四分位數：68

中位數：37

下四分位數：36.5

-

課程編號：JS5331

課程：理學士（經濟及金融學）

計分方法：最佳6科

上四分位數：72.25

中位數：52.75

下四分位數：51.25

-

課程編號：JS5332

課程：理學士（量化金融學）

計分方法：最佳6科

上四分位數：72.25

中位數：62.5

下四分位數：60.25

-

課程編號：JS5814

課程：理學士（風險管理及商業智能學）

計分方法：最佳6科

上四分位數：72.25

中位數：48.5

下四分位數：46.75

-

課程編號：JS5822

課程：理學士（可持續發展及綠色金融）

計分方法：最佳6科

上四分位數：72.25

中位數：43.75

下四分位數：41.75