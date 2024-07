【DSE考生專享】國際教育展 2024 - 海外留學多元化

DSE放榜,香港考生在周末(7月20 – 21日)又有更多元選擇,國際教育展(Global Education Fair 2024)於金鐘JW萬豪酒店3樓舉辦,雲集英國大學、院校及中學,美國大學及院校,澳洲大學及中學。今屆DSE學生必定可以隨心所欲地選擇合適的院校。琥珀教育提供報校,擇校,簽證,住宿等等的一條龍服務。歡迎有興趣的學生和家長親臨了解更多!請學生記得攜帶DSE成績、護照、IELTS成績單及UCAS資料出席教育展!



英國

QS世界大學排名前100名中英國佔了15間包括最頂尖的院校如: University of Cambridge, University of Oxford等五間G5大學及University of Manchester, University of Southampton, Durham University, University of Leeds等Russel Group大學。它們代表英國最高的學術水平,亦在世界大學排名中名列前茅。對於計劃前往英國升學的學生來說,英國G5和Russell Group名校可說是學生們的目標。

英國頂尖大學提供的科目選擇較香港多,而且更多元化,例如飛機工程、牙醫、物理治療學等學科,加上英國大學學位較充裕,大部份學生均可成功升讀心儀學系。而現時香港本地缺乏物理治療師,在本地只有4間大學及學院提供該課程,其中理工大學的課程競爭最為激烈,更被譽為是該院校的「神科」,可想而知受歡迎程度極高。在英國入讀物理治療課程競爭比香港小,畢業後在當地考獲認可執業資格後的一至兩年後便可以選擇向香港物理治療師管理委員會申請註冊回港執業。

蘇格蘭亦是其中一個熱門的留學地點,很多著名且歷史悠久的大學都坐落於此地。例如,位於蘇格蘭大城市的University of Glasgow於QS世界大學排名2024中排第76名,更被提名為蘇格蘭2024年度大學。著名的科目包括牙醫學、醫學及法律學。其他熱門科目包括獸醫學、會計及金融學、電腦科學等均排名全英前十名內。另一所位於Glasgow的University of Strathclyde是當區第二古老的大學。大學於The Times & Sunday Times Good University Guide 2024中排第20名。大學的經濟學、會計學和生物科學在The Times & Sunday Times Good University Guide 2024更榮獲排名頭10名內,藥理學更是排名全英第一。

位於英國旁邊的愛爾蘭亦有很多值得探究的大學,例如,Trinity College Dublin, The University of Dublin (TCD) 是愛爾蘭第七歷史悠久的大學,在QS世界大學排名2024更享譽第81名。生物科學、化學、電腦科學、法律、社會科學及醫學等都是大學較為熱門的科目。其中,護理學、英國語言文學和其他不少的科目更排名在100名内。由此可見,學校的教學質素有一定的保證和聲譽。另外,愛爾蘭的留學費用會比英國更有性價比,日常開銷等都較英國便宜。所以,絕對是其中一個很值得考慮的留學地點。

澳洲

除了英國之外,學生亦可以考慮到澳洲升學,澳洲有不少世界排名中名列前茅的頂尖大學。在今年剛剛更新的QS 2025澳洲八大院校聯盟更全部登上QS世界大學頭100名,其University of Sydney, University of New South Wale, Australian National University和 Monash University排名更達到歷史新高,位於頭40名。澳洲的學習環境相比英國較輕鬆。除了基本的學士學位課程,同學亦可選擇大學基礎課程及文憑課程。澳洲的大學課程很多元化,提供的科目選擇比香港多,近年亦很受香港學生歡迎,包括護理學,獸醫學、物理治療學、職業治療學等。其中獸醫學更是不少學生的理想科目,但本港只有香港城市大學設有30個獸醫學學士課程學位,可見競爭非常激烈。反觀澳洲八大的大學提供很多學位,入學要求亦都相對地低,讓同學更容易獲取心儀課程錄取。其課程亦受香港認證, 完成課程後可以選擇留在澳洲或回港執業。

美國

美國擁有27間QS世界排名頭100大學,亦是全世界最多留學生的國家,近幾年留學人數不斷增加,尤其是在科學、工程和數學領域,在讀大學生佔總數45%,反映美國教育深受各地歡迎。談到美國其內外全科醫學、計算科學、商業管理等科目均受到全球業界的肯定和認可。許多逾百年悠久歷史的頂尖著名大學皆位於美國,其中Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University等更是許多學生的目標。

美國的學習氣氛相對自由, 其教育並非單以考試為主, 學制極富有彈性, 著重互動學習,可配合學生能力度身訂造學習計劃。近年人工智能等科技崛起,選擇修讀相關科目例如計算科學系等的學生越來越多,而本地大學只提供大約700個名額,學位非常緊促,可見入學要求提高了不少。如果不幸地未能考獲足夠分數的同學不妨可以考慮到美國升學。美國在技術與創新上一直都是處於頂尖水平而且大學學位相對充裕,課程很受到當地雇主認可及畢業後將更容易獲得工作機會。

國際教育展 2024

已申請UCAS的同學則可以在收到DSE成績後立即發送成績副本給教育顧問,並親自去國際教育展即場與大學代表面試,更有機會「即場攞到Offer」,若果即日順利確認學位便可立即預約辦理簽證,趕及9月入讀大學!確認學位後,學生便需要處理簽證及安排肺結核測試,琥珀教育的專業簽證團隊將會即場協助簽證申請及檢查所需文件。琥珀教育亦與指定醫療機構合作,提供特快簽證和驗身預約服務的一站式升學服務。

想了解更多世界各地的頂尖學院並親身與學校代表對話?切勿錯過由琥珀教育於2024年7月20-21日 (星期六、日)舉辦的「國際教育展2024」,為有意在2024-25年度到海外升學的應屆DSE/A-Level及IB學生提供升學資訊及一站式支援。本展提供即場報名及面試,當日有近60間英國澳洲院校參加,包括University of Sydney、University of Exeter、University of Bath、University of New South Wales等世界排名頂尖的大學。琥珀教育更是超過800間世界各地大中小學及院校的官方代表,為學生提供全港最多的海外大學及課程選擇!歡迎有興趣的學生和家長親臨了解更多並記得攜帶DSE成績、護照、IELTS成績單及UCAS資料出席教育展!

「英國教育展 2024 UK Education Fair 2024」

立即登記: https://forms.gle/nPMeSVnpw3KsEuuGA

首場:「英國大學聯招 2024 | HKDSE放榜日招生展」

日期:2024年7月17日及18日(星期三及四)

時間:上午11時至下午7時

地點:金鐘JW萬豪酒店3樓 (太古廣場 - 港鐵金鐘站F出口)

次場:「國際教育展2024」

日期:2024年7月20日及21日(星期六及日)

時間:上午11時至下午7時

地點:金鐘JW萬豪酒店3樓 (太古廣場 - 港鐵金鐘站F出口)

查詢: 灣仔琥珀薈(2377 7888)/ 尖沙咀(2377 7889)/ 旺角(2377 7880)

WhatsApp/Signal: 6117 6512 (灣仔琥珀薈)/ 5229 7775 (尖沙咀)/ 5229 7770 (旺角)

(資料及相片由客戶提供)