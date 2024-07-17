DSE放榜2024｜女狀元姚臻怡因韓劇對醫科產生興趣　愛跳舞打排球

東區香港中國婦女會中學於今屆文憑試誕生首位DSE狀元，該校姚臻怡同學考獲6科5**，另外在延伸數學獲5*。她指自己一直對成績感到焦慮，今早得悉消息時感很驚喜，未來希望入讀醫科，又透露自己熱愛韓國文化，愛追韓劇特別是醫療劇，因而對醫科產生興趣，並正自學韓文。



香港中國婦女會中學誕生首位DSE狀元，姚臻怡同學考獲6科5**，另外在附加數學獲5*。（盧翊銘攝）

愛追韓劇醫療劇對醫科產生興趣

姚同學喜歡韓國文化，看韓劇、跳韓舞，尤愛醫療劇、懸疑劇，因此對醫科產生興趣，亦有師兄姐就讀醫科，並曾參加大學的實習計劃，因此想成為醫生。她認為中大與港大的課程內容各有特色，會再搜集資料後決定。

她指備試時沒怎跳舞，現在想趁着開學前跳多一點，並自學韓文。最近她喜歡的韓團RIIZE來港開演唱會，亦有觀看。她指平時都會聽他們的歌來放鬆，溫和或振奮的歌都有。

姚同學指，一直靠自己平時勤奮溫習，有補習的朋友亦會跟她分享應試技巧。（盧翊銘攝）

每日溫習十多小時無補習 無預計成狀元

姚臻怡指自己校內成績一直名列前茅，「沒預計過自己會做狀元，平時都好緊張成績，不想將期望放得咁高」。她表示自己沒有補習，一直靠平時勤奮溫習，有補習的朋友亦會跟她分享應試技巧。另外她亦有參與跳舞、亦是校內排球校隊成員，以透過課外活動平衡自己心態，「要跳舞時專心咁跳，學習時就專心學習，享受返自己想做的事。」

文憑試前的溫習期姚臻怡每日溫習十幾個鐘。她透露，本來較擔心中文科作文，因本身成績較為飄忽，曾徵詢老師應否補習，但最後決定多作文讓老師批改。

被問到曾否考慮到海外發展，她指因為想陪伴家人，且在香港學習，因此想將所學回報香港。（盧翊銘攝）

留港讀醫科回報社會

被問到曾否考慮到海外發展，她指因為想陪伴家人，且在香港學習，因此想將所學回報香港。她說雖然香港公私營醫院失衡、醫療供求長期不均，清楚讀醫是一條艱辛的路，仍希望留港讀醫。對於科大或開辦醫科課程，她認為可以培養更多醫生。

至於今年新增的公民科，她說自己沒讀過通識科，無法比較兩科，但認為公民科答題要求不高，只要表達到想法就可以，因此花較少時間溫習，認為這個改革能讓她投放更多時間在其他學科。

姚媽媽形容今日收到消息也很驚喜，今晚會一家人食飯慶祝。她指姚同學平時也很緊張成績，因此沒再給壓力她，也叫女兒不用擔心，認為盡力便可以，無論成績怎樣，也會支持。昨晚她亦因女兒很緊張而變得緊張，今早得悉考獲佳績全家都很開心，八月會全家一起去東京旅行，是第一次去日本。