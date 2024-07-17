DSE 2024放榜｜喇沙超級狀元擲飛鏢減壓　對成為狀元感意外

香港中學文憑試DSE今日（17日）放榜，本港誕生共10名狀元，其中一位超級狀元，來自喇沙書院的鍾栢綸，表示成為狀元屬於意料之外，而興趣就是玩飛鏢和參與辯論，因為前者能減輕壓力，而後者則能與學習產生互補作用。他又表示，希望到海外留學修讀經濟金融與數據科學，畢業後有回港發展的打算。



17歲超級狀元、來自喇沙書院的鍾栢綸（左），在中英數外，亦在化學、經濟、物理、數學延伸部份（代數與微積分）取得5**成績。（董素琛攝）

17歲超級狀元、來自喇沙書院的鍾栢綸，在中英數外，亦在化學、經濟、物理、數學延伸部份（代數與微積分）取得5**成績，而公民與社會發展科獲達標成績。他表示，成為狀元屬於意料之外，之後打算到英國倫敦帝國學院修讀經濟金融與數據科學(economic, finance & data science)，因長遠看好香港經濟的發展，畢業後有回港發展的打算，因該學科能讓他學習到金融經濟如何能與大數據融合，優化社會制度。

鍾栢綸認為，英國此學科十分獨特，它能夠將傳統學科，例如經濟與大數據等新進學科融合起來，對可持續發展領域十分重要。他認為這是一個新領域，而正因如此才更需要運用數據分析，例如利用數據分析如何減少碳足印。「我都好期待，或者我都好想返來香港，貢獻返我哋自己嘅社會，（令）香港可持續發展都有一個進展」

他在校內「身兼多職」，會參與辯論，也會涉獵到學生會的職責；同時，他會參與一同編寫校刊。他指自己的校園生活豐富，並在過程中獲益良多。他又指自己喜愛玩飛鏢，「對於我嚟講唔單只係一個興趣，亦都係一個舒緩壓力嘅來源」。他認為作為一個學生，更要多元發展，令自己讀書遇到「瓶頸位」的時候有一個舒緩壓力的來源，更可以擴闊眼界，令自己學識更多。

他又期望能發展碳足印可持續發展的領域，並分享曾在去年到杜拜做環保大使，因而對經濟與可持續發展產生興趣，亦知道自己背負很多人的期望，又感激父母讓他放手去試。