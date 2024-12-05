運動員計劃｜如何幫助入讀大學？申請資格？一文看清八大要求！

近年香港運動員屢獲佳績，愈來愈多學生有意向運動方面發展。現時多間大學均設有運動員入學計劃，以錄取優秀的學生運動員成為學生，其中劍擊奧運兩屆金牌得主張家朗及東京奧運女子形銅牌得主劉慕裳均透過此計劃入讀大學。到底運動員計劃是什麼？誰有資格申請？申請時間表為何？各間大學的收生要求是什麼？「01教育」將會於下文為大家詳細講解！



運動員計劃｜目的及介紹

一般而言，坊間所指的運動員計劃全稱是「學生運動員直接錄取計劃」。該計劃屬於大學教育資助委員會（教資會）轄下「學生運動員學習支援及入學計劃」（學生運動員計劃）的一部份，整個計劃獲得教資會向大學提供額外撥款進行。

學生運動員學習支援及入學計劃的目的是便利香港傑出運動員入讀教資會資助大學，大學方面會為在體育方面有傑出成就的準學生提供直接取錄或經優化的方式入學，亦會為學生提供由入學至畢竟的指導及支援。

運動員計劃｜申請方法

直接向各大學提交申請。

運動員計劃｜最低入學要求

教資會表示「鼓勵學生考慮錄取任何有資格代表香港參加區域或國際比賽的運動員」，因此計劃不設最低學歷或年齡要求，指出「申請修讀學士學位課程的最低入學要求（即「332A」）以及學科任何額外要求應獲豁免」。

運動員計劃｜香港大學（港大／HKU）「頂尖運動員入學計劃」

香港大學設有「頂尖運動員入學計劃」，以錄取有傑出表現的學生運動員。（資料圖片）

申請人要求

申請人需要符合以下要求：

- 持有獲確認的體育界名次

- 獲香港體育學院或其他國家級的體育組織認證

- 有資格代表本港參加地方及國際賽事

錄取準則

香港大學將根據以下準則錄取學生：

- 運動表現名次

- 參加的賽事層面（本地、國內或國際）

- 教練推薦

- 面試表現

- 個人陳述

重要日子

提名期開始：9月3日

提明期完結：12月4日

檢視申請：2025年1月上旬

面試：2025年1月中至下旬

公布結果：2025年2月下旬至3月中旬

申請人如要了解可以申請的課程及申請方法，可以瀏覽香港大學相關網頁。

運動員計劃｜中文大學（中大／CUHK）學生運動員學習支援及入學計劃「SALSA」

中文大學設有「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA），以錄取有傑出表現的學生運動員。(資料圖片)

申請人要求

申請人需要符合以下要求：

- 1. 必須有資格代表本港參加地方及國際認可的賽事，而已該些賽事的參賽日期必須在運動員入學計劃的申請截止日期當日或之前

- 2. i) 獲得香港體育學院提名 或 ii) 是認可體育總會（NSA）的現任資深精英運動員，並根據精英運動員的等級達到精英（EV）級別 3 或以上。（注意，中文大學不會考慮青少年錦標賽結果）

* 如申請人滿足第1及第2ii項條件可以提交自薦申請。退役運動員也可以提交申請。

重要日子

提交申請：2024年10月2日

截止申請：2025年1月9日

合資格運動員獲邀提交正式申請：2025年2月

正式申請截止：2025年中旬

公布結果：2025年4月下旬至8月

申請人如要了解可以申請的課程及申請方法，可以瀏覽中文大學相關網頁。

運動員計劃｜科技大學（科大／UST）學生運動員入學計劃（SAAS）

科技大學設有「學生運動員入學計劃」（SAAS），以錄取有傑出表現的學生運動員。(資料圖片)

申請人要求

申請人需要符合以下要求：

- 持有香港居留權或本地學生身份

- 達到最低入學要求「332A」，未達要求的申請人可按實際情況酌情處理

- 於本地、區域或國際運動賽事取得驕人成就

- 是中國香港運動員、或）中國香港青年運動員、或）中國香港大專比賽註冊運動員、或）中國香港學界體育聯會註冊運動員

- 獲得香港體育學院（HKSI）／各大體育聯會或總會／體育俱樂部，及其所屬中學推薦

重要日子

開始申請：2024年10月4日

截止申請：2025年1月9日

面試：2025年1月至3月

公布結果：2025年7月16日之前（即DSE放榜之前）

有關計劃的申請方法可以瀏覽科技大學相關網頁。

運動員計劃｜理工大學（理大／PolyU）學生運動員學習支援及入學計劃「SALSA」

報讀理工大學的學生只需要申請理大的「傑出運動員推薦計劃」（OCRS）即會自動獲「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA）考慮。（資料圖片）

申請人要求

申請人需要符合以下所有要求：

- 獲得香港體育學院或認可體育總會（NSA）提名，並根據精英運動員的等級達到精英（EV）級別 3 或以上。

- 有資格代表本港參加由國際組織執行的賽事

- 於遴試面試達到滿意水平

申請方法

學生只需要申請理大的「傑出運動員推薦計劃」（OCRS）即會自動獲「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA）考慮。

重要日子

OCRS開始申請：2024年11月1日

OCRS截止申請：2024年11月30日

有關計劃可以申請的課程及申請方法可以點擊理工大學相關網頁。

運動員計劃｜城市大學（城大／CityU）

城市大學設有運動員計劃，以錄取在運動方面有傑出表現的學生。（資料圖片）

申請條件

申請人需要符合以下要求：

- 是現任資深精英運動員，並獲得香港體育學院或認可體育總會（NSA）的提名，並根據精英運動員的等級達到精英（EV）級別 3 或以上。

- 有資格代表本港參加由國際組織執行的賽事

- 能夠展示出學習能力

錄取要求

城市大學將根據以錄下準則錄取學生：

- 運動水平

- 面試／測試表現

- 英語能力

重要日子

申請日期：2024年9月至2025年7月

有關計劃可以申請的課程及申請方法可以點擊城市大學相關網頁。

運動員計劃｜浸會大學（浸大／BU）優才運動員入學計劃（TADAS／SETDAS）

浸會大學設有優才運動員入學計劃（TADAS／SETDAS），以錄取於運動方面有傑出表現的學生。（資料圖片）

申請人要求

申請人需要符合以下要求：

- 有資格代表香港參加區域及國際比賽

- 持有運動名次及成就，獲得香港體育學院或其他體育組織的提名

重要日子

申請截止日期：

2025年1月10日（TADAS）

2025年5月30日（SETDAS）

有關計劃可以申請的課程及申請方法可以點擊浸會大學相關網頁。

運動員計劃｜嶺南大學（嶺大／LU）頂尖運動員直接入學計劃（DESTA）

嶺南大學設有頂尖運動員直接入學計劃（DESTA），以錄取於運動方面有傑出表現的學生。（資料圖片）

申請要求

申請人需要符合以下要求：

- 有資格代表香港參加區域及國際比賽，並展現出傑出的運動水平

- 獲得香港體育學院、認可體育總會（NSA）或同等運動組織的提名

錄取準則

嶺南大學將根據以錄下準則錄取學生：

- 運動表現及／或成就

- 個人陳述及履歷

- 面試表現

- 提名機構或教練的推薦信（如有）

有關計劃可以申請的課程及申請方法可以點擊嶺南大學相關網頁。

運動員計劃｜教育大學（教大／EdUHK）精英運動員提名計劃（NESA）

教大設有精英運動員提名計劃（NESA），以錄取於運動方面有傑出表現的學生入學。（資料圖片）

申請要求

申請人需要符合以下要求：

- 獲得中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（SF&OC）或香港體育學院（HKSI）提名，其他認可機構的提名亦會考慮

- 在認可的國際、國家級及／或地區比賽的個人或隊制運動項目中取得一定成就

- 為聯招或非聯招申請人，並申請由大學資助委員會所資助的教大學士學位課程

重要日子

開始接受首輪申請：2024年10月

首輪申請截止日期：2024年12月31日

面試通知：2025年2月至3日

計劃可以申請教大所有由大學資助委員會資助的學士課程，申請方法可以點擊教育大學相關網頁。

運動員計劃｜常見問題