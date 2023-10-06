直接錄取計劃SNDAS是什麼？即睇面試內容、課程選擇及申請資格

2024年文憑試將至，不少具有特殊才華及興趣的學生都會透過學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）入讀心儀大學。到底直接錄取計劃是什麼？獲推薦參與計劃的學生需符合什麼條件？學生又可以選擇什麼課程？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊，並說明其報名、錄取通知及接受錄取流程。



學校推薦直接錄取計劃是什麼？

學校推薦直接錄取計劃自2022/23學年起推行，旨在認同在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣而未能在文憑試獲全面評核的中學生，為他們提供獲本地大學考慮直接錄取的機會。

直接錄取計劃的報名資格

獲推薦參與直接錄取計劃的學生需符合以下條件：

1）修讀本地中學課程並應考2024年文憑試的本地生；

2）同時透過大學聯合招生辦法（JUPAS）報讀大學；

3）不會同時透過JUPAS「校長推薦計劃」或教資會「學生運動員學習支援及入學計劃」報讀大學。



直接錄取計劃的報名流程

每間中學須於2023年10月5日至12月6日推薦2名在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的學生參與計劃，提名將由校長按指定方式向參與大學直接提交，並把填妥的提名表格交回教育局以作核實。

每名獲推薦的學生可報讀1個參與計劃的指定資助學士學位課程，同時提交JUPAS申請，並按大學聯合招生處訂下的指引及日程遞交所需文件。此外，學生須將所選取的計劃指定課程包括在其JUPAS申請的20項或首三志願（Band A）課程選擇之內，否則其計劃申請將不會獲參與大學考慮。

直接錄取計劃的課程選擇

8間資助大學已指定超過220個資助學士課程參與2023/24學年計劃，當中包括香港大學牙醫學及藥劑學、中文大學內外全科醫學，以及科技大學科技及管理學雙學位課程，按此了解個別課程的具體入學要求。

直接錄取計劃的面試

參與大學將於2024年1月至6月初為所有獲推薦的學生安排面試，以評估他們是否適合入讀個別課程，亦會按需要安排筆試或應用評核。

直接錄取計劃的錄取通知及接受錄取流程

參與大學將於2024年6月向獲推薦並成功申請的學生發出「直接錄取」通知，學生須於2024年文憑試成績公布前決定是否接受錄取，一旦接受錄取即具有約束力，不論其文憑試成績如何，將不會獲其他課程考慮或錄取，其JUPAS申請亦會自動從JUPAS系統中刪除，學生將於2024年9月入讀所選讀的課程。

至於未能成功申請的學生，其JUPAS申請將獲保留並繼續處理，參與JUPAS的院校將於2024年文憑試成績公布後考慮錄取。