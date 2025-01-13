DSE｜多2間港澳子弟學校納「與考學校」　考生倍增至約230人

DSE中學文憑考試主科今年4月開考，考試及評核局今日（13日）公布接納四所內地港人／港澳子弟學校成為「與考學校」，比去年多兩間，將合共有約230名港澳籍學校考生於內地試點考場應考，比去年多一倍。



不過試場只會增一個，總共三個，東莞暨大港澳子弟學校的學校考生，將於廣州暨大港澳子弟學校的考場應考大部分科目。



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考評局公布2025年四間DSE「與考學校」名單：

．深圳香港培僑書院龍華信義學校（深圳培僑學校）

．廣州暨大港澳子弟學校（廣州暨大學校）

新．廣州南沙民心港人子弟學校（民心學校）

新．東莞暨大港澳子弟學校（東莞暨大學校）



去年推行先行先試模式 首屆約110港澳籍學生應考

考評局表示，自2024年文憑試起，以先行先試模式，在粵港澳大灣區內地城市設立考場，讓內地「與考學校」的合資格港澳籍學校考生無需跨境來港應考筆試。參考2024年文憑試的試行經驗，考評局與香港教育局及廣東省教育行政部門磋商後，本着循序漸進原則，在2025年文憑試繼續設立內地試點考場。

局方指四所內地「與考學校」將合共有約230名港澳籍學校考生，於內地試點考場應考，比去年約110多一倍。

於3間學校設試場 東莞暨大學生需到廣州暨大考試

局方表示，經實地審視有關學校的建設和設備，並考慮2025年文憑試的考試運作和實際需要，包括考生人數、試卷與答卷的運送與保密安排等，考評局決定於深圳培僑學校、廣州暨大學校及廣州民心學校，設立2025年文憑試內地試點考場。這三所學校的合資格港澳籍學校考生將於原校考場應考，而東莞暨大學校的學校考生將於廣州暨大學校的考場應考大部分科目。

此安排並不適用於本地「與考學校」學生、內地及本地自修生。

深圳香港培僑書院龍華信義學校試場2024年4月11日首日DSE中學文憑試開考，有一架公安車輛戒備。（資料圖片／洪芷晴攝）

考評局：確保均符合質素保證和保密要求

考評局表示，早前已實地審視各內地試點考場的籌備工作，確保在保密度、安全度和可靠度方面均達到該局要求，局方將繼續與香港和內地的相關部門合作，監督內地試點考場學校落實各項考務安排，並為有關考務人員提供適當培訓，確保文憑試不論在本地或大灣區內地城市舉行，均符合質素保證和保密要求。

考評局今日已去信所有本地及大灣區內地城市的試場學校，介紹2025年文憑試試場安排，以便學校作出準備。該局將於2月向考生派發准考證，所有考生必須依照准考證上所示日期與時間前往獲派的試場應考。