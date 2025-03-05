港大文學院課程加入科技元素　學生以AI分析清代科舉文獻考生背景

香港大學文學院近年加入了不少數碼科技元素，培育人文與科技知識兼備的人才，並推出結合數碼科技與人文學科的課程，包括文學士（人文及數碼科技）（JUPAS編號：6286），亦與工學院合辦工學學士（人工智能及數據科學）（JUPAS編號：6298），打破單一學科界限。



香港大學文學院副院長（本科生事務）王迪安教授指，港大文學院課程為學生提供具彈性並符合世界需求的學習平台，並非只為學生投身單一行業而設計，「大部份同學唔會打死同一份工，甚至會從事呢刻我哋諗唔到嘅行業，課程設計係幫佢哋將來面臨嘅種種挑戰同機遇做準備」。



時下學生屬數碼原生世代 相信學習科技知識無難度

香港大學文學院副院長（本科生事務）王迪安教授（左）及美國麻省理工學院教授（藝術，科學與技術中心）Ian Hattwick。（金敏琍攝）

對於文科學生學習數碼科技知識，王迪安教授王教授認為不會有困難。他坦言現時普遍學生都是數碼原生世代（Digital Native），應鼓勵學生運用長處，加上人文學科講求「每事問思維」，配以各學科的研究方式，多者相輔相成是理想結合。

王教授亦指現時很多學者往往運用跨學科的知識及方式探討學術問題，而香港大學文學院就是將頂尖學者之研究方法帶入教與學內。

AI技術助建立清代科舉數據庫

香港大學人文及數碼科技課程三年級學生何傑成（左）指，AI技術不僅限於文獻的處理，還可以運用基礎的統計學方法來分析數據，評估不同考生深層次的社會背景。（金敏琍攝）

何傑成同學就讀人文及數碼科技課程三年級，他指人文學科與數碼科技結合，能提升研究的效率、深度及角度，將傳統研究方法變得更加科學化和系統化。

他以研究清代科舉考試為例，指與清代科舉有關的《清代硃卷集成》共420册，過往沒有完善系統化的數據庫，原因是文本的行與行之間有不少圓圈和句點，或是考評官用作標示佳句的標註，很大程度上阻礙了研究期間以光學字符辨識（OCR）提取原文並電子化。

何同學指，學習AI技術有助文字處理，「我用大約400張已標註嘅圖片微調（Fine tune）咗一個物件偵測模型（Object Detection Model），以計算機視覺（Computer Vision）嘅方式解決以上問題」。他又指AI技術可以統計學方法分析數據，如考生地域分布等，進行當代考生深層次社會背景分析。

提供高準確度及規模化方法研究

香港大學人文及數碼科技課程的二年級學生王譽利用AI工具進行東亞地區電影文化研究。（金敏琍攝）

王譽是人文及數碼科技課程的二年級學生，他利用AI工具協助收集電影數據，以進行東亞電影文化研究。王同學舉例，他可以透過AI進行文本機器識別及關鍵詞提取，進行主題模型分析，找出電影中常見主題和趨勢。

他又提到，AI可以幫助進行電影海報視角分析，透過辨識海報中不同顏色的佔比觀察不同地區的文化。分析發現內地、香港及台灣電影海報傾向用紅色及橙色等比較喜慶顏色，但韓國則偏向青色及藍色等冷色調，「好多時候用肉眼看，都唔知道海報入面嘅顏色屬於邊一種屬性，但AI工具就可以好客觀咁分析，特別當你研究範圍更廣闊時，AI工具可以提供高準確度及規模化嘅方法」。

利用AI助建數據庫 學生成未來創造者

港大人文及數碼科技課程總監Anya Adair表示，人文科學生要學懂數碼科技及AI功能，以協助建立研究題目數據庫，成為未來領袖與創造者。（金敏琍攝）

港大人文及數碼科技課程總監Anya Adair亦坦言，世界正在急速變化，科技發展特別是人工智能正顛覆各行各業，學習跨學科知識可訓練學生具批判性思維，「期望學生在4年間掌握所有的基本數碼科技技術，學習使用AI功能可以協助建立研究題目數據庫，學生能成為未來領袖與創造者。」

美國麻省理工學院教授 主持AI音樂科技工作坊

AI及科技的進步正在改變全球產業及社會發展，港大文學院早前舉辦以中學生為對象的工作坊，內容涉及科技在人文科及創意產業科的應用。工作坊更邀得美國麻省理工學院教授（藝術，科學與技術中心）Ian Hattwick，親自教授音樂科技部分，教授學生使用AI等科技創造新的表演和音樂體驗方式。

他表示現時AI科技正廣泛地應用在音樂創作中，如提供創作音樂的工具或創建音樂系統，能夠簡化部份音樂製作過程，「你不用花十年時間去學習成為音樂家」，不過他亦承認AI應用帶來一系列爭議，包括版權問題及行業挑戰等等，但他認為歷史上每次技術變革都會引起社會廣泛討論，相信AI能令更多人加入音樂創作行列。