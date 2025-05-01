DSE 2025｜VTC課程資訊日　設選科策略講座、一對一升學諮詢

職業訓練局（VTC）於2025/26學年開辦約140項全日制課程，為此VTC將於5月10日在香港知專設計學院（HKDI）及香港專業教育學院（IVE）李惠利院校舉行「VTC選科策略資訊日」，全面介紹旗下學士學位、高級文憑、基礎課程文憑及職專文憑等課程。



將有選科策略講座 介紹最新升學情報

資訊日當天將有選科策略講座，由VTC高級助理執行幹事郭龍基介紹最新升學情報及出路，解構其課程於升學及就業方面的優勢，並分享大專學習體驗。同場亦有學友社學生輔導中心資深督導主講講座，講解DSE升學策略及分享實用技巧。

資訊日當天將有選科策略講座，介紹最新升學情報及出路，解構VTC課程於升學及就業方面的優勢。（VTC提供）

設有一對一諮詢服務、多項教學示範

另外，當日將有各學科老師詳細介紹IVE（香港專業教育學院）、HKDI、國際廚藝學院等院校的高級文憑課程、一年制基礎課程、職專文憑課及學徒訓練計劃，同日還設有「個人課程諮詢 」服務，參加者可與學科老師一對一深入了解心儀課程特色及出路。

除了課程介紹，當日設有多項教學示範及體驗活動，包括健康及生命科學學科提供的「毛孩健康護理速成班」，讓參加者從中了解寵物日常基本護理照顧技巧。工程學科則有「人工智能偵測和追蹤工作坊」，參加者可即場訓練自己的AI模型，並透過雲台攝影鏡頭進行偵測及追蹤，體驗學習研發人工智能的趣味。

VTC 選科策略資訊日

日期：2025年5月10日 （星期六）

時間：下午1時至6時

地點：HKDI及IVE（李惠利）將軍澳景嶺路3號 （港鐵調景嶺站A出口）

活動詳細及登記網址：www.vtc.edu.hk/infoday