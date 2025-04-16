VTC 下學年加學費5.5% 　拓非本地生市場應對政府削減資源

撰文：金敏琍
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職業訓練局（VTC）今日（16 日）舉行傳媒午宴。VTC 執行幹事唐智強表示，VTC七成經費來自政府撥款資助，受政府削減教育資源影響，院校將推出一系列開源節流措施，包括於 2025/26學年起，劃一上調所有課程學費 5.5%。唐智強指出，將視乎情況，不排除未來學費仍有上調空間，但同時強調「不會因為加了學費，有學生無書讀」。

VTC明年將上調費5.5%，執行幹事唐智強表示設有安全網，「不會有學生因加學費需而無書讀。」（金敏琍攝）

10年來首次加學費　加幅與八大院校相若

現時，VTC 營運經費七成來自政府撥款資助、三成來自學費收入。唐智強表示，是次上調學費是因應政府削減教育資源的開源措施之一。他稱，VTC 過去 10 年「未加過學費」，明年調整 5.5% 的幅度與八大學費調整幅度相若，並強調設有安全網，「不會因為加了學費，有學生無書讀」。

他又提到，每年都會檢討 VTC 學費水平，會視乎學校發展情況，不排除再有上調空間。

去年《施政報告》提出試行「職專畢業生留港計劃」（VPAS），修讀指定 VTC 全日制高級文憑課程的非本地生，畢業後可申請留港投身相關技術行業，工作 5 年後即可申請香港身份證。

取錄600位非本地生

自 2024/25 學年起，VTC 招收非本地生上限由 2 成提升至 4 成，約 3、4000 人。唐智強稱，院校現時取錄了約 600 位非本地生，當中大部分是來自廣東省的內地生。他表示，第二屆課程現正招生，暫時已接獲約 1,200 份非本地生申請，「我們除了前往廣東省，亦有到內地其他省份如浙江，以及其他國家及地區進行宣傳」，認為 VPAS 計劃具吸引力，同時能填補本地人才缺口。

2025 學年，VPAS 的 指定技術行業已由 5 個增至 12 個，相關課程由 27 個增至 34 個，涵蓋航空、物流、物業管理、環保等多個範疇。

在宿位安排方面，唐智強指出，VTC 現時有約 1,000 個宿位，需同時兼顧本地生與非本地生的需要，會盡量確保非本地生首年獲安排宿位，「但第二年就要抽籤」。他表示，院校正積極與本地酒店業界協商，希望能讓學生以可負擔的價錢租住。

VTC傳媒午宴在院校位於薄扶林西式訓練餐廳舉行。（金敏琍攝）

料北都大學城能佔一席位

此外，對於北部都會大學城發展計劃，唐智強相信 VTC 最終能參與其中，屆時將用作發展新教學資源。從地理位置上看，亦能便利內地生跨境就讀，緩解宿位需求的急切性。

唐智強又表示，因應市場需要，將進一步增加教學語言彈性，現正向政府申請，期望今年 9 月會有超過12 個課程以普通話授課，甚至有部分設廣東話及英語 作授課語言。

全體職員學AI增營運效率　將謹慎聘請人手

除開源措施外，VTC 亦推出一系列節流措施，包括推動所有教學與非教學人員學習人工智能（AI），以提升營運效率。被問及是否意味 VTC 將會凍結人手，唐智強稱「未算去到這個程度」，但坦言會根據緩急先後準則，審慎檢視人手安排。

唐智強還提到，原定 2030 年落成、位於茶果嶺的 VTC 新校舍，受政府削減資源影響，相信落成時間將會延遲，但他認為對院校發展暫時未有影響。

另外，VTC 將擴展持續進修業務，並計劃成立持續專業進修辦事處。唐智強認為，此舉將有助增加院校營運經費。

位於青衣的VTC航空及航海教育中心即將平頂。（VTC提供圖片)
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