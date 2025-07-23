DSE放榜｜天水圍單親考生跨進大學 兼職貼補家用 努力令母安心
DSE中學文憑試上周三（16日）放榜，除了16名狀元奮鬥故事，尚有不少考生逆境自強，跨進大學門檻。天水圍東華三院郭一葦中學的應屆考生楊竣宇，校內成績一直名列前茅，連續六年保持全級第一，在這次DSE取得高分佳績，獲本地大學取錄。他說這些年來堅持，都是希望令母親安心。
楊竣宇自小與母親相依為命，單親家庭的經濟壓力從未令他自怨自艾，反而成為他奮發向上的動力。自中四起，他便利用課餘時間兼職，協助貼補家用。儘管放學後要趕往工作崗位，回家已是夜深，但他從未放鬆對學業的要求。
楊竣宇說，這份堅持源自不想讓母親擔心，也希望以實際行動回報母親的付出。
媽媽每天工作很辛苦，我希望自己可以多分擔一點，讓她安心。
竣宇2019年由內地來港升讀中一，初時也曾擔心適應問題。但他自小已養成良好自律的學習習慣。面對疫情期間長時間網課，他制定嚴謹學習時間表，堅持每日自修，主動向老師提問。「自律讓我不會因環境而放棄，反而更珍惜可以學習的機會。」
疫情未有阻礙他在數學領域的發展，多次於校內外數學比賽中奪獎，贏得師生一致認同。
在單親家庭，兩母子經濟上輍較為緊張，楊竣宇自中四起便於課餘時間兼職，要夜深才回家，但他從未放鬆對學業的要求。他一直名列前茅，連續六年保持全級第一。
他亦積極參與社會服務，三年間累積超過800小時義工經驗，於2023年獲選為「東華三院學生大使」，赴加拿大溫哥華進行交流，向海外社區宣揚東華三院的慈善精神。
服務過程讓我明白，很多人都需要幫助，也令我更珍惜現在擁有的一切。
談及這段成長歷程，楊竣宇多次提及感恩。他感激母親默默支持，也感激學校老師及同學的陪伴與鼓勵。「老師不但教我知識，更多時候是給我信心，讓我在困難時不覺孤單。」
他表示，東華三院提供的教育資源和多元發展平台，讓他找到自我價值。他計劃入讀大學社會科學系，未來希望投身社會服務，尤其關注基層及弱勢社群。「我想用知識去幫助有需要的人，也希望將來能回到母校，鼓勵學弟妹勇敢追夢。」
「人生的起步點並不重要，最重要是過程中能自勉自勵，憑著堅毅不屈的精神，定會改變結果。」校長文可為認為這句話正好寫照應屆畢業生楊竣宇的成長歷程。他對楊竣宇的表現深感驕傲，形容他是學校「逆境自強」精神的最佳實踐者。「他的經歷證明，困難可以成就更堅韌的心靈。希望同學們記住，出身並非決定一切，重要的是肯不肯努力，肯不肯堅持。」