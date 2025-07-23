DSE放榜｜天水圍單親考生跨進大學　兼職貼補家用　努力令母安心

DSE中學文憑試上周三（16日）放榜，除了16名狀元奮鬥故事，尚有不少考生逆境自強，跨進大學門檻。天水圍東華三院郭一葦中學的應屆考生楊竣宇，校內成績一直名列前茅，連續六年保持全級第一，在這次DSE取得高分佳績，獲本地大學取錄。他說這些年來堅持，都是希望令母親安心。



楊竣宇自小與母親相依為命，單親家庭的經濟壓力從未令他自怨自艾，反而成為他奮發向上的動力。自中四起，他便利用課餘時間兼職，協助貼補家用。儘管放學後要趕往工作崗位，回家已是夜深，但他從未放鬆對學業的要求。



天水圍東華三院郭一葦中學校長文可為認為楊竣宇的成長歷程是學校「逆境自強」精神的最佳實踐者。(學校提供圖片)

楊竣宇說，這份堅持源自不想讓母親擔心，也希望以實際行動回報母親的付出。

媽媽每天工作很辛苦，我希望自己可以多分擔一點，讓她安心。 東華三院郭一葦中學DSE考生楊竣宇

竣宇2019年由內地來港升讀中一，初時也曾擔心適應問題。但他自小已養成良好自律的學習習慣。面對疫情期間長時間網課，他制定嚴謹學習時間表，堅持每日自修，主動向老師提問。「自律讓我不會因環境而放棄，反而更珍惜可以學習的機會。」

疫情未有阻礙他在數學領域的發展，多次於校內外數學比賽中奪獎，贏得師生一致認同。

在單親家庭，兩母子經濟上輍較為緊張，楊竣宇自中四起便於課餘時間兼職，要夜深才回家，但他從未放鬆對學業的要求。他一直名列前茅，連續六年保持全級第一。

他亦積極參與社會服務，三年間累積超過800小時義工經驗，於2023年獲選為「東華三院學生大使」，赴加拿大溫哥華進行交流，向海外社區宣揚東華三院的慈善精神。

東華三院郭一葦中學應屆DSE考生楊竣宇(右六)與同學及校長文可為(右七)和老師合照。(學校提供圖片)

服務過程讓我明白，很多人都需要幫助，也令我更珍惜現在擁有的一切。 東華三院郭一葦中學DSE考生楊竣宇

談及這段成長歷程，楊竣宇多次提及感恩。他感激母親默默支持，也感激學校老師及同學的陪伴與鼓勵。「老師不但教我知識，更多時候是給我信心，讓我在困難時不覺孤單。」

他表示，東華三院提供的教育資源和多元發展平台，讓他找到自我價值。他計劃入讀大學社會科學系，未來希望投身社會服務，尤其關注基層及弱勢社群。「我想用知識去幫助有需要的人，也希望將來能回到母校，鼓勵學弟妹勇敢追夢。」

「人生的起步點並不重要，最重要是過程中能自勉自勵，憑著堅毅不屈的精神，定會改變結果。」校長文可為認為這句話正好寫照應屆畢業生楊竣宇的成長歷程。他對楊竣宇的表現深感驕傲，形容他是學校「逆境自強」精神的最佳實踐者。「他的經歷證明，困難可以成就更堅韌的心靈。希望同學們記住，出身並非決定一切，重要的是肯不肯努力，肯不肯堅持。」