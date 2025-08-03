伊湯中DSE考生盼成工程師 曾歷血癌成績暴跌 中五留級成績大反彈

今年DSE文憑試放榜誕生了16名狀元成歷屆之冠，十年寒窗化作一連串數字，有人歡喜有人愁。天水圍的伊利沙伯中學舊生會湯國華中學學生潘境鑫，今年DSE取得19分，包括中文5、英文3、數學4、物理4、化學3、公民與社會發展科Ａ。JUPAS聯招放榜在即，他希望獲科技大學機械工程系取錄，考取牌照當工程師，坦言「錢是最實際」。作為血癌康復者，他稱自己不懂照顧人，不適合做醫護或老師，故希望賺錢後可以捐錢幫人。



境鑫初中成績一向名列前茅，豈料中四下學期發現患上血癌，班主任曾自告奮勇提出願捐骨髓，希望助他跨出鬼門關，而病塌床上的境鑫，惦念學業更甚於病情，堅持上網課只為不想落後他人及留班。無奈長期缺課及化療副作用致復課後成績暴跌，經過理性分析後他決定重讀中五，「病都病過，仲有乜嘢未試過？就去試吓。」透過努力及老師協助，境鑫成績重奪全級第5，收復失地。



伊利沙伯中學舊生會湯國華中學DSE考生潘境鑫，在大病中體悟人生，放開好勝心，認為盡力就可以，結果不用太執著。（鄭子峰攝）

身體突感不適送院 聞罹患頑疾噩耗

事情要從境鑫的中四上學期說起，當時他在物理科考試結束後，身體突然極度不適，出現強烈的反胃感，最終蹲在學校門口，一向慳家的他迫著坐的士回家，隨後被母親送進屯門醫院，經過抽血檢查後，翌日再轉送至九龍灣兒童醫院 。他從醫生口中得知自己患上「白血病」，而且是屬中後期，可幸醫生對他說：「你這個病挺好醫的，吃藥就夠了，不用抽骨髓」。

境鑫自言一向好運，去旅行玩「刮刮樂」永遠都會中獎。他坦言雖然罹患頑疾，但從未因此怨天尤人，他自己亦上網找資料，得知有很多治療方法，「有好多方法治我這個病，一個方法不行換另一個也可以，起碼不用抽骨髓，只需服藥及化療」。

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學DSE考生潘境鑫在兒童醫院接受治療期間，仍堅持在身體許可情況下進行網課，他說不希望「要留班及落後他人一年」。（鄭子峰攝）

出現脫髮水腫 化療副作用洶湧而至

雖說心態決定命運，但在留院半年期間持續不斷的藥物及化療，對當時只有16歲的年輕人來說，也是生命中最煎熬時刻。藥物副作用洶湧而至：脫髮、水腫如吹脹的氣球，境鑫稱更曾因神經性藥物影響，出現幻覺與被害妄想，甚至誤傷護士並萌生自殺念頭。

「腦海好似有個遊戲關卡......最後一步就變成自殺。」那天他試圖拔除身上喉管，卻在死亡恐懼前卻步，醫護亦及時箍著他，將他綁在床上。

「自從患病後，爸爸媽媽在我面前表現一直都很正常，來探我陪我，但那次自殺事件，我留意到他們最終忍不住在我面前哭了。」境鑫說。

病塌在床仍要求上網課 境鑫﹕不想留班

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學賴家俊老師（右二）、馬美珍老師（左二）及譚嘉慧老師（左一），是潘境鑫的良師益友，見證著學生成長。（（鄭子峰攝）

在兒童醫院接受治療的大半年時間，橫跨中四上學期末至中五下學期，境鑫最擔心的並非病情本身，而是怕病情影響了學業。原來他一直在校內名列前茅，考試成績往往在全級頭五名內。

期間，境鑫在病床上仍要求上網課，即使化療藥帶來嗜睡與疲憊，他仍堅持在體力許可時登入虛擬課室。問及動力，他直言源於「好勝心」，「驚留級要適應新環境，又驚落後人一年」。

校方亦盡量配合境鑫需要，他的中四班主任馬美珍老師亦經常與他及其家人保持緊密聯繫，提供情緒上提供支援。

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學DSE考生潘境鑫病癮復課後成績一落千丈，他無奈接受現實，要求留級重讀中五。（鄭子峰攝）

病癒復課考試 成績一落千丈

然而現實殘酷，長期缺課與治療消耗，使他在中五下學期完成療程復課後考試成績一落千丈，由發病前的全級第二名，變成多科僅勉強合格，成為中學生涯最低谷。「意料之中，無失望」，他冷靜分析後，做了一個務實決定，就是重讀中五。

重讀中五班 主任全方位支援助適應

「病都病過，仲有乜嘢未試過？就去試吓。」這場大病，不知不覺令境鑫開放了心態，亦令重讀之路，沒有想像中難適應，老師亦刻意安排境鑫透過參與不同活動，使他盡快與同班新同學熟稔，班主任譚嘉慧老師特意安排他參與不同的班制活動，如在跳繩比賽擔任甩繩手。

此外，學校亦作出課程調適，豁免他上體育課，而境鑫則利用時間轉為自修，希望盡快追趕學業進度。

病都病過，仲有乜嘢未試過？就去試吓。 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學學生潘境鑫

全力拼勁追趕學習進度 成績跳升收復失地

另一方面，境鑫深知中、英文是升讀大學關鍵，因此不論午息、午飯、甚至放學後，總會去請教老師，例如要求老師提供更多練習卷讓他操卷，以及追問答題技巧，甚至報讀校外補習班。

「成日放學留到六點幾，逐題問怎樣可以執靚份卷，甚至會借較高分同學的試卷比較，看看自己那裡做得不好。」中文科兼班主任賴家俊任老師說。

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學賴家俊老師及譚嘉慧老師是學生潘境鑫中五及中六班主任，他們不單提供了學業上支援，更助境鑫融入新環境中。（鄭子峰攝）

另一位班主任譚嘉慧坦言，境鑫與新同學不單相處融洽，更由於他的勤奮向學，更帶動班房的學習氛圍，其他同學亦被他牽動努力讀書。

重讀中五，境鑫考試成績已一躍成為全班第四、全級第五名，完美收復失地。

潘境鑫（左三）與班主任譚嘉慧老師在畢業禮上開心留影。（伊利沙伯中學舊生會湯國華中學提供）

一場大病成一堂人生哲學課

當被問及這場病最大的啟發，19歲的境鑫說「睇淡好多嘢」。曾經極重輸贏的他，如今學會把「盡力」與「結果」分開，甚至享受躺平，「要拼嗰陣就盡全力，結果唔使咁計較，無謂壓力唔使諗，所謂好勝時好勝，躺平時躺平」。

要拼嗰陣就盡全力，結果唔使咁計較，無謂壓力唔使諗。 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學學生潘境鑫

這種豁達延伸至未來規劃。今年DSE他考獲中文5、英文3、數學4、物理4、化學3、公民與社會發展科A，總分19分，預計可獲香港城市大學機械工程學取錄。但他卻計劃邊讀大學邊重考DSE，盼提升理科成績轉讀三大。問及理想，他直率道不懂照顧他人，不適合做醫護或老師，「賺錢最實際！賺錢後可以捐錢幫人」。

後記

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學中文學生潘境鑫（左二）在黑板上寫上「咩都EZ（EASY)」，歷盡病魔折磨的他，寫上少年坦率心底話。（鄭子峰攝）

三位曾經任教境鑫的班主任，包括中四時的班主任馬美珍老師、中六班主任賴家俊老師及譚嘉慧老師，在訪問前幫境鑫整理髮型、校服；在訪問途中亦陪伴支持，誰都憐惜這個勤奮堅毅好學生。

班主任願捐骨髓幫助境鑫

馬老師憶述當初境鑫媽媽來電告知兒子病況時，電話那頭的哽咽讓她瞬間僵硬。她曾留意到境鑫考試前頻繁頭暈、喘氣，多次勸他就醫，卻未料是白血病。震驚過後，馬老師更向境鑫媽媽自告奮勇說，「如果要捐骨髓，我OK的，隨時可去驗」予以最大支持。

雖然境鑫19分的DSE成績，在伊利沙伯中學舊生會湯國華中學並非最標青，但3位老師絶對滿意收貨。