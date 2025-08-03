伊湯中DSE考生盼成工程師 曾歷血癌成績暴跌 中五留級成績大反彈
今年DSE文憑試放榜誕生了16名狀元成歷屆之冠，十年寒窗化作一連串數字，有人歡喜有人愁。天水圍的伊利沙伯中學舊生會湯國華中學學生潘境鑫，今年DSE取得19分，包括中文5、英文3、數學4、物理4、化學3、公民與社會發展科Ａ。JUPAS聯招放榜在即，他希望獲科技大學機械工程系取錄，考取牌照當工程師，坦言「錢是最實際」。作為血癌康復者，他稱自己不懂照顧人，不適合做醫護或老師，故希望賺錢後可以捐錢幫人。
境鑫初中成績一向名列前茅，豈料中四下學期發現患上血癌，班主任曾自告奮勇提出願捐骨髓，希望助他跨出鬼門關，而病塌床上的境鑫，惦念學業更甚於病情，堅持上網課只為不想落後他人及留班。無奈長期缺課及化療副作用致復課後成績暴跌，經過理性分析後他決定重讀中五，「病都病過，仲有乜嘢未試過？就去試吓。」透過努力及老師協助，境鑫成績重奪全級第5，收復失地。
身體突感不適送院 聞罹患頑疾噩耗
事情要從境鑫的中四上學期說起，當時他在物理科考試結束後，身體突然極度不適，出現強烈的反胃感，最終蹲在學校門口，一向慳家的他迫著坐的士回家，隨後被母親送進屯門醫院，經過抽血檢查後，翌日再轉送至九龍灣兒童醫院 。他從醫生口中得知自己患上「白血病」，而且是屬中後期，可幸醫生對他說：「你這個病挺好醫的，吃藥就夠了，不用抽骨髓」。
境鑫自言一向好運，去旅行玩「刮刮樂」永遠都會中獎。他坦言雖然罹患頑疾，但從未因此怨天尤人，他自己亦上網找資料，得知有很多治療方法，「有好多方法治我這個病，一個方法不行換另一個也可以，起碼不用抽骨髓，只需服藥及化療」。
出現脫髮水腫 化療副作用洶湧而至
雖說心態決定命運，但在留院半年期間持續不斷的藥物及化療，對當時只有16歲的年輕人來說，也是生命中最煎熬時刻。藥物副作用洶湧而至：脫髮、水腫如吹脹的氣球，境鑫稱更曾因神經性藥物影響，出現幻覺與被害妄想，甚至誤傷護士並萌生自殺念頭。
「腦海好似有個遊戲關卡......最後一步就變成自殺。」那天他試圖拔除身上喉管，卻在死亡恐懼前卻步，醫護亦及時箍著他，將他綁在床上。
「自從患病後，爸爸媽媽在我面前表現一直都很正常，來探我陪我，但那次自殺事件，我留意到他們最終忍不住在我面前哭了。」境鑫說。
病塌在床仍要求上網課 境鑫﹕不想留班
在兒童醫院接受治療的大半年時間，橫跨中四上學期末至中五下學期，境鑫最擔心的並非病情本身，而是怕病情影響了學業。原來他一直在校內名列前茅，考試成績往往在全級頭五名內。
期間，境鑫在病床上仍要求上網課，即使化療藥帶來嗜睡與疲憊，他仍堅持在體力許可時登入虛擬課室。問及動力，他直言源於「好勝心」，「驚留級要適應新環境，又驚落後人一年」。
校方亦盡量配合境鑫需要，他的中四班主任馬美珍老師亦經常與他及其家人保持緊密聯繫，提供情緒上提供支援。
病癒復課考試 成績一落千丈
然而現實殘酷，長期缺課與治療消耗，使他在中五下學期完成療程復課後考試成績一落千丈，由發病前的全級第二名，變成多科僅勉強合格，成為中學生涯最低谷。「意料之中，無失望」，他冷靜分析後，做了一個務實決定，就是重讀中五。
重讀中五班 主任全方位支援助適應
「病都病過，仲有乜嘢未試過？就去試吓。」這場大病，不知不覺令境鑫開放了心態，亦令重讀之路，沒有想像中難適應，老師亦刻意安排境鑫透過參與不同活動，使他盡快與同班新同學熟稔，班主任譚嘉慧老師特意安排他參與不同的班制活動，如在跳繩比賽擔任甩繩手。
此外，學校亦作出課程調適，豁免他上體育課，而境鑫則利用時間轉為自修，希望盡快追趕學業進度。
病都病過，仲有乜嘢未試過？就去試吓。
全力拼勁追趕學習進度 成績跳升收復失地
另一方面，境鑫深知中、英文是升讀大學關鍵，因此不論午息、午飯、甚至放學後，總會去請教老師，例如要求老師提供更多練習卷讓他操卷，以及追問答題技巧，甚至報讀校外補習班。
「成日放學留到六點幾，逐題問怎樣可以執靚份卷，甚至會借較高分同學的試卷比較，看看自己那裡做得不好。」中文科兼班主任賴家俊任老師說。
另一位班主任譚嘉慧坦言，境鑫與新同學不單相處融洽，更由於他的勤奮向學，更帶動班房的學習氛圍，其他同學亦被他牽動努力讀書。
重讀中五，境鑫考試成績已一躍成為全班第四、全級第五名，完美收復失地。
一場大病成一堂人生哲學課
當被問及這場病最大的啟發，19歲的境鑫說「睇淡好多嘢」。曾經極重輸贏的他，如今學會把「盡力」與「結果」分開，甚至享受躺平，「要拼嗰陣就盡全力，結果唔使咁計較，無謂壓力唔使諗，所謂好勝時好勝，躺平時躺平」。
要拼嗰陣就盡全力，結果唔使咁計較，無謂壓力唔使諗。
這種豁達延伸至未來規劃。今年DSE他考獲中文5、英文3、數學4、物理4、化學3、公民與社會發展科A，總分19分，預計可獲香港城市大學機械工程學取錄。但他卻計劃邊讀大學邊重考DSE，盼提升理科成績轉讀三大。問及理想，他直率道不懂照顧他人，不適合做醫護或老師，「賺錢最實際！賺錢後可以捐錢幫人」。
後記
三位曾經任教境鑫的班主任，包括中四時的班主任馬美珍老師、中六班主任賴家俊老師及譚嘉慧老師，在訪問前幫境鑫整理髮型、校服；在訪問途中亦陪伴支持，誰都憐惜這個勤奮堅毅好學生。
班主任願捐骨髓幫助境鑫
馬老師憶述當初境鑫媽媽來電告知兒子病況時，電話那頭的哽咽讓她瞬間僵硬。她曾留意到境鑫考試前頻繁頭暈、喘氣，多次勸他就醫，卻未料是白血病。震驚過後，馬老師更向境鑫媽媽自告奮勇說，「如果要捐骨髓，我OK的，隨時可去驗」予以最大支持。
雖然境鑫19分的DSE成績，在伊利沙伯中學舊生會湯國華中學並非最標青，但3位老師絶對滿意收貨。