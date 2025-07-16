DSE放榜2025｜女拔超級狀元黃穎妍冀讀醫　一門雙傑父親為10A狀元

今日（16日）是中學文憑試DSE放榜，拔萃女書院誕生超級狀元，由黃穎妍同學豪奪7科5**。陪同女兒放榜的父親黃偉強，原來同樣亦是狀元，在1992年中五會考取得十優，現於資訊科技行業工作。



黃偉強為女兒取得佳績為榮，透露女兒的學習祕訣，是利用人工智能ChatGPT總結課堂所學再溫習。黃同學透露打算從醫，對醫學範疇有濃厚興趣，更曾在瑪麗醫院實習。



女拔超級狀元黃穎妍與父母合照，其父親（右）黃偉強為1992年會考十優狀元。（陳穎欣攝）

女拔黃穎妍同學在今屆DSE取得七科5**，成為超級狀元。（陳穎欣攝）

女拔黃穎妍同學在今屆DSE取得七科5**，成為超級狀元。（陳穎欣攝）

拔萃女書院的黃穎妍同學，在中文、英文、數學必修及延伸部份、化學、物理及生物都取得5**，成為今屆「超級狀元」。無獨有偶，黃穎妍的父親黃偉強亦是狀元，他是香港華仁書院舊生，1992年在中五會考取得十優佳績，其後在資訊科技行業工作，黃太太則修讀法律。

黃偉強以女兒取得佳績為榮，形容女兒平時十分獨立，透露女兒的學習祕訣正正與科技有關，就是利用人工智ChatGPT總結課堂所學，協助溫習。

黃同學表示打算大學升讀醫科，說雖然未有修讀醫科的家人及朋友，但自己一直對此方面有濃厚興趣，以往更曾在瑪麗醫院實習過。