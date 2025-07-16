DSE放榜2025｜女拔超級狀元黃穎姸冀讀醫　一門雙傑父親為10A狀元

今日（16日）是中學文憑試DSE放榜，拔萃女書院誕生超級狀元，由黃穎姸同學豪奪7科5**。陪同女兒放榜的父親黃偉強，原來同樣亦是狀元，在1992年中五會考取得十優，現於資訊科技行業工作。



黃偉強為女兒取得佳績為榮，透露女兒的學習祕訣，是利用人工智能ChatGPT總結課堂所學再溫習。黃同學透露打算從醫，對醫學範疇有濃厚興趣，更曾在瑪麗醫院實習。



女拔超級狀元黃穎姸與父母合照，其父親（右）黃偉強為1992年會考十優狀元。（陳穎欣攝）

女拔黃穎姸同學在今屆DSE取得七科5**，成為超級狀元。（陳穎欣攝）

拔萃女書院的黃穎姸同學，在中文、英文、數學必修及延伸部份、化學、物理及生物都取得5**，成為今屆「超級狀元」。對於放榜成績，黃穎姸十分意外和驚喜，稱「由小學開始，十二年從來冇拿過全級第一」。

黃穎姸說雖然未有修讀醫科的家人及朋友，但對醫科一直有興趣，亦曾於瑪麗醫院實習，希望未來成為外科醫生做手術。她未決定入讀港大還是中大醫學院，又指獎學金並非選擇的考慮因素，亦未有打算海外留學，「未來想在香港發展，香港醫學院亦十分優秀」。

女拔黃穎姸同學在今屆DSE取得七科5**，成為超級狀元。（陳穎欣攝）

無獨有偶，黃穎姸的父親黃偉強亦是狀元，他是香港華仁書院舊生，1992年在中五會考取得十優佳績，其後在資訊科技行業工作，黃太太則修讀法律。黃偉強以女兒取得佳績為榮，稱她甚少向他請教學業上的問題，又稱讚她十分獨立、從小不用操心。

黃穎姸鼓勵考生要堅持，保持正面心態，平衡學習與休息時間。面對人工智能科技發展，她備考期間有利用人工智能ChatGPT總結書本內容，以及向AI提問。