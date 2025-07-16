DSE｜喇沙超狀引李小龍名言「be water」總結學習　冀讀醫助人

文憑試今日放榜，誕下16位狀元，人數歷來最高。喇沙書院學生陳博軒為今屆「超級狀元」，他以用李小龍名言「be water」總結學習的路途，強調彈性與多元發展，認為除了讀書，其他興趣也可以發展。陳博軒計劃升讀本地醫科，因為本身對科學有濃厚興趣，希望將來事業能與興趣結合，並能服務他人，認為醫生工作穩定且能幫助更多人。



喇沙書院超級狀元陳博軒取得七科5**，成為超級狀元。（彭彥怡攝）

喇沙書院超級狀元陳博軒取得七科5**，成為超級狀元。（彭彥怡攝）

喇沙書院的陳博軒 （Anson）考獲6科5**，包括中文、英文、數學、化學、物理及生物取得5**，另數學延伸M2取得5**，成為今屆「超級狀元」。他今早在全班同學的掌聲下領取成績單。

對於讀書心得，陳博軒表示，自中學開始，課業一旦遇到疑問和錯誤，尤其做練習卷時不確定答案，經常都會主動去找老師解決問題。他強調自己沒有補習，主要靠平時自我溫習，並在考公開試之前不斷練習卷，認為能有效提升成績。

陳透露自己會透過游泳、跑步等「出身汗來忘記煩惱」，也會聽音樂和偶爾打遊戲來放鬆心情，有助減壓和保持學習動力。他也會與同學聊天、玩遊戲機等，以保持心情舒暢。

有志本地讀醫

陳博軒表計劃升讀本地醫科，暫時未確定哪間大學，他本身對科學有濃厚興趣，希望將來事業能與興趣結合，並能服務他人，認為醫生工作穩定且能幫助更多人。對於輸入外地醫生，陳認為香港醫療人手不足，輸入醫生有其原因，只要能幫助更多人就是好事，並不特別擔心，本身對外科特別有興趣，因為喜歡動手操作，曾參觀醫學院的手術過程，希望將來能直接在手術上幫助病人，並可能融合新科技。

陳又稱，家人沒有強迫他讀書，他們一向鼓勵自己做喜歡的事，只要求盡力，不會因自己成績好而對同校就讀中一的弟弟。有額外期望。陳最後引用李小龍「be water」強調彈性與多元發展，認為除了讀書，其他興趣也可以發展，並在學業、服務社群或擔任學生職位上都要盡力做好。