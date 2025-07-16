DSE｜回應甯漢豪多元職業發展論　狀元稱做大廚罕見　選科重志趣

中學文憑試今日放榜，發展局局長甯漢豪日前寄語狀元可有多元職業出品，可做大廚、舞台設計、歌唱家，而非人人做醫生。不過，今屆16位狀元中，有10位選讀醫科，其餘則立志讀獸醫、科學、以及環保等學科，一如以往讀醫佔最多。



綜合狀元回應，他們對選讀醫科感興趣，認為選科關鍵在於志趣，從醫可拯救生命，別具意義，若因高學歷而局限選擇反屬不智。有讀醫狀元稱，對音樂有興趣，但只會視作副業，因香港是傳統社會，承受從事較高收入職業的期望。



中國婦女會中學「終極狀元」王海博（右）立志成為醫生，但由於喜歡旅遊和歷史，或考慮在大學課餘時當兼職做導遊。(鄭子峰攝)

終極狀元王海博考慮當兼職導遊

發展局局長甯漢豪日前示，社會應支持多元化職業選擇，期待有天當媒體訪問狀元時，佢「我好期待有一天當媒體訪問我哋狀元嘅時候，佢哋話我想做一個大廚，我想做舞台設計，我想做歌唱家，我想做電台」，而非人人都想做醫生、工程師。

今屆16位狀元中，有10位決定讀醫，一如往年，醫科成為狀元熱門之選。「終極狀元」中國婦女會中學王海博透露，中四已立志成為醫生，對醫科感興趣才選擇讀醫，加上本港醫療負擔大，醫療人手短缺，醫生數量增加有助舒緩醫療壓力，「呢個名（醫生）有幾值錢、或者收幾多人工、競爭有幾大，其實唔係咁重要」。

但他並認同狀元可以有多元化出路，他說考慮在大學的課餘時間兼職做導遊，並計劃考牌，因為平日喜歡旅遊、亦對歷史感興趣。

你要做一啲收入比較高嘅職業，所以對比起呢啲音樂家、藝術家嘅時候，就未必會咁突出。 董素琛攝

張祝珊英文中學狀元邱博恩表示，音樂與藝術要作主業發展會有困難，始終社會期望要從事收入較高薪職業。（董素琛攝）

張祝珊狀元稱香港社會傳統 社會期望從事收入高職業

張祝珊英文中學狀元邱博恩表示，將會到英國劍橋大學攻讀自然科學，對於甯漢豪的「期望」，邱回應指，設計及音樂等範疇可作副業發展，「即係好像依家slasher都好，有唔同興趣啦」。

不過他認為，音樂與藝術要作主業發展會有困難，「始終香港係一個比較傳統嘅社會，你要面對呢個社會嘅期望，就係可能你要做一啲收入比較高嘅職業，所以對比起呢啲音樂家、藝術家嘅時候，就未必會咁突出，同埋好易搵到穩定嘅工作」。

唔係話你達到（成績要求）就一定要去做某個職業。 王苑廷

香港道教鄧顯紀念中學狀元王苑廷。（賴卓盈攝）

立志從醫的鄧顯紀念中學超級狀元王苑廷表示，選擇職業需視乎個人興趣和志向，而非視乎成績，「唔係話你達到（成績要求）就一定要去做某個職業」。

她指自己志向一直是從醫助人，「唔係話你入咗醫學院，就好光榮⋯⋯你做醫生係做好多好多年，份工作一定要係令你覺得有意義、有動力」。

大埔迦密柏雨中學超級狀元何恩程正考慮讀醫科，但她認為讀醫非狀元唯一出路。（張智浩攝）

大埔迦密柏雨何恩程﹕讀醫非狀元唯一出路

大埔迦密柏雨中學超級狀元何恩程正考慮在本地醫學院就讀醫科，或者到英國牛津大學攻讀數學，尚待最後決定。

她認為讀醫一定非狀元唯一出路，若將來就讀醫科，亦可以空閒時繼續進修。指自己喜歡解決難題，若將來能從事醫療行業，解決他人的身體問題的話，相信會感到很有成就感。

香港真光中學的馮乙翹將修讀「環保、可持續發展與經濟學」，她表示不論讀什麼科目，目標都是貢獻社會。 （吳焜耀攝）

大坑真光中學狀元馮乙翹英國倫敦政治經濟學院修讀「環保、可持續發展與經濟學」。馮乙翹認為，所有應屆考生都想貢獻社會，做醫生可以幫人，「讀醫可能社會上、大家都覺得係神科」，大家都有不同的路向，但目標都是貢獻社會。

醫療行業要求的人才需對生命負責，選擇對讀書有興趣的人不是太壞的事。 容卓言

英皇書院超級狀元容卓言一家人。（林子慰攝）

英皇書院超狀：做大廚是罕見案例

英皇書院超級狀元容卓言認為，甯局長背後意思是希望香港不同學生可多元發展，雖然做大廚是罕見的案例，但相信局長冀港生不要只側重一方面及太過追尋選科潮流，可接觸更多行業及學科。

至於如何看待狀元多選讀醫科，容卓言認為該現象未必是壞事，「始終醫療行業要求的人才需對生命負責，選擇對讀書有興趣的人不是太壞的事」。

社會不應該批判、或者作出過多意見。 黃嘉揚

聖保羅男女中學三位超級狀元，圖左起：龔炘明、黃嘉揚及鄭曣載 。(陳葦慈攝)

聖保羅男女中學超狀﹕社會不應該批判

聖保羅男女中學超級狀元黃嘉揚稱，的確很多人選擇讀醫科等，但「每個人都有自己嘅家庭環境，每個人都有自己諗法，有自己嘅選擇」，指每位同學作出自己的選擇都是合理的，「社會不應該批判、或者作出過多意見」。

喇沙書院「超級狀元」陳博軒。(彭彥怡攝)

喇沙書院陳博軒﹕對醫科興趣最大

喇沙書院超級狀元陳博軒亦立志從醫，他表示選擇職業需視乎個人興趣和志向，又指自己對很多東西都有興趣，但始終對醫科興趣最大，亦可以幫助到別人，至於其他的職業，或可以當興趣學習一下。

讀咗咁多書，冇理由唔幫返佢哋。 黃柏熹

華英中學超級狀元黃柏熹選擇醫科主要基於對理科的濃厚興趣，並認為醫科是運用理科知識回饋社會的理想途徑。（鄭宇霞攝）

華英中學黃柏熹﹕個人興趣為導向

華英中學超級狀元黃柏熹表示，選擇醫科主要基於對理科的濃厚興趣，並認為醫科是運用理科知識回饋社會的理想途徑。家人健康問題亦成為其從醫決心，直言：「讀咗咁多書，冇理由唔幫返佢哋。」

對於局長建議狀元應多元化發展，而非僅集中於醫科，黃柏熹表示學科選擇應以個人興趣為導向。他認為，只有對所學領域充滿熱情，才能克服未來的挑戰與壓力。他鼓勵學弟妹們及早確立目標，並以興趣驅動學習，而非盲目跟隨他人期望。

九龍的民生書院狀元李政考獲6科5**，他計劃入讀城大獸醫學。（蘇樂瑤攝）

民生書院李政﹕因高學歷而局限出路屬不智

民生書院李政有意就讀城大獸醫課程，稱自少便喜歡小動物，所以想在兩者中找到共同點。他回應局長的多元化發展指，認為學歴高可以有更多選擇，反而因為高學歷而局限自己出路是不智的，認為要以興趣為先。

協恩中學狀元何韋瑩。(陳穎欣攝)

協恩中學何韋瑩﹕廚師可以是職業外的興趣

協恩中學狀元何韋瑩將會選擇留港讀醫科，她認為廚師可以是職業外的興趣，「唔會因為興趣而阻礙我選擇的職業。」她認為做醫生需要非常努力讀書，既然考到這個（狀元）成績，都已經有自己的選擇。

董玉娣中學黃泓智成為「超級狀元」，他表示選擇醫科一直是個人志向，亦是現實考量，因醫生職業薪酬穩定。（林子明攝）

董玉娣中學黃泓智﹕醫生職業薪酬穩定

保良局董玉娣中學超級狀元黃泓智亦選擇入讀中文大學環球醫學系，立志成為公營醫院的醫生，服務基層社群，尤其是長者與兒童。黃泓智表示選擇醫科一直是個人志向，亦是現實考量，因醫生職業薪酬穩定。