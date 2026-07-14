DSE放榜2026｜近1.6萬名日校生考獲「332A33」　達基本入大學門檻

中學文憑試DSE 2026周三（15日）放榜，考評局今午（14日）召開記者會公布放榜安排，將會公布多少考生考獲「332A33」基本入大學門檻，以及應屆狀元數目。《香港01》直播現場情況。



今屆約有15,973名日校考生考獲「332A33」基本入大學門檻，比去年略低，佔整體36.8% 。以1.3萬個大學聯招資助學額計算，即每約1.2人爭一個位。



今屆誕合共24名狀元，考獲6科5**及公民科「A」，創歷年新高。狀元來自15間學校，屬14男10女。當中，11位是「超級狀元」，即於數學延伸取得5**。



【15:30】至於今年地理卷一圖例漏字，「康樂土地利用」變「康樂土地利」，令考試延長一分鐘。蔡筱坤形容，「今年地理科係不幸」，當日開考半小時前，已有應變措施，通知試場主任公布修定，延遲一分鐘考，考生作答不受影響。

【15:28 】談及國際版文憑試的進展，魏向東指，暫時是一個「研究嘅長遠目標」，目前停留研究階段，沒有具體時間表。至於內地試場方面，魏向東指，早前提出為期3年試驗計劃，目前已踏入第三年，試場運作順利，兩地部門正相討，料很快公布結果。

【15:25】考評局指，今年有27位SEN生考獲至少2科有5**，比往年上升。

【15:20】被再次問及狀元創新高，是否與公民科只須考獲達標有關，魏向東認為，「可能有關係」，邏輯上是存在，事實上不只公民科，核心科亦有優化，令學生有更多時間「揀鍾意嘅科讀。」

【15:12】魏向東表示，年紀最大考生為一位72歲自修生，應考兩科，達4級和2級成績。另有一位70歲的夜考考生，應考5科，全部不合格。至於年紀最細考生11歲，考1科，取得4級成績。

【15:05】魏向東公布，今年有24位狀元創新高，來自15間學校，14男和10女。當中，超級狀元有11位， 包括6男5女。被問及為何狀元創新高? 魏向東表示，文憑試用水平參照評分，科目沒有變情況下，難易程度一樣，反映今年整體表現和準備好，與試卷是否易了沒有關係。他又指，核心科優化後，公民科計達標與否，不宜與以往成績比較，「核心科優化後可比」。

【15:01】考評局，今年有33考生試場拍照，涉及科目成績須降級，另有7宗作弊，全科成績被取消。

【14:55】蔡筱坤指，今年有一宗校本評核涉嚴重抄襲，為視覺藝術科，有關考生科目成績降一級，課業評為0分。

【14:51】考評局評核發展主管蔡筱坤，今年文憑試考生人數較去年增多，答卷數量70萬份，聘用4700閱卷員等，過程順利。

【14:49】考評局總監—公開考試麥勁生，今年考生在四科核心科表現大致平穩，數學與公民科成績有顯著進步，數學必修科成績全線上升，考獲5及5**的考生亦有上升。94.7%日校考生公民科達標，較去年升1.5%。

【14:40】考評局秘書長魏向東表示，今年有約5.87萬人報考，整體較去年增5.4% 。學校考生有4.6萬多人，較去年增加約1000人。自修生報考人數一共有12143人，增加約2000人，增19.5%。今屆約有15,973名日校考生考獲「332A33」基本入大學門檻，比去年略低，佔整體36.8% 。

中學文憑試DSE 2026周三（15日）放榜，考評局今午（14日）召開記者會公布放榜安排。(資料圖片)

中學文憑試DSE 2026周三（15日）放榜，考評局今午（14日）召開記者會公布放榜安排。(資料圖片)