JUPAS大學聯招10.7網上報名　新增AlipayHK付款、AI助手及官方IG

大學聯合招生處今日（9日）公布2027年度大學聯招（JUPAS）的全新申請安排及日程表。新一屆聯招申請將於10月7日上午9時起正式接受網上報名。



為協助應屆考生及家長更加便利且精準地掌握報名程序，大學聯招處將全面優化網上申請平台，增加電子支付渠道、以及導入光學字符識別技術（OCR），更首度推出社群媒體資訊平台及試用AI聊天助手，全面升級升學支援服務。



首階段10月7日展開 留意重要截止日程

根據大學聯招處公布的最新時間表，2027年度JUPAS首階段申請將於2026年10月7日上午9時正式開啟，截止時間為2026年12月2日下午5時。在此期間，申請人可不限次數免費更新其課程選擇。

針對未能在首階段完成遞交的考生，聯招處設有「逾期遞交申請」機制，時間為2026年12月4日上午9時至2027年1月13日下午5時，逾期申請人在此期間同樣享有不限次數免費修改課程選擇的權利。

此外，有關多元學習經歷的「比賽/活動的經驗及成就」（OEA）資料遞交，則由2026年10月7日上午9時起開放，並於2027年1月20日下午5時截止。

2027年度「大學聯合招生辦法」主要日程一覽：

遞交申請：2026年10月7日（上午9時）至 12月2日（下午5時）

逾期遞交申請：2026年12月4日（上午9時）至 2027年1月13日（下午5時）

遞交OEA資料：2026年10月7日（上午9時）至 2027年1月20日（下午5時）

費用方面，一般申請費用為港幣500元。若屬於逾期遞交申請，則須繳付共港幣1,000元（包含港幣500元申請費及港幣500元逾期申請附加費）。

優化系統功能 新增AlipayHK電子支付

為精簡報名手續，網上申請系統將繼續支援光學字符識別（OCR）功能。申請人只需使用具備攝影功能的智能電話拍攝身份證明文件，即可直接上載至系統；若需遞交其他指定身份證明文件，亦可依指示上載，減少了以往人手輸入資料的繁瑣步驟與核對誤差。

繳費方法方面，2027年度申請首度新增「支付寶香港」（AlipayHK）作為電子支付渠道。連同現有的信用卡（Visa/MasterCard）、轉數快（FPS）及繳費靈網上服務（PPS），申請人將擁有更多繳費選擇。相關費用可由申請人本人支付，亦可由家長或其他人士代為繳交。付款成功後，申請人只需登入其JUPAS帳戶，即可即時查閱付款狀況與確認通知。

拓展新媒體渠道 推出官方IG與聊天助手

因應接收資訊習慣的改變，大學聯招處推出官方Instagram帳戶（@jupas.official），作為官網及個人帳戶通知以外的全新輔助管道。聯招處將透過該IG專頁與官方網站，發布重要日期提醒、最新日程安排及實用提示，協助考生清楚掌握各階段的遴選程序與注意事項。

大學聯招處推出官方Instagram帳戶（@jupas.official），作為官網及個人帳戶通知以外的全新輔助管道。

此外，大學聯招處亦將試行推出「網站聊天助手」（Chat Bot），供考生與家長隨時查詢一般性申請資訊，並快速尋找相關網頁內容，進一步提升資訊檢索效率。大學聯招處特別提醒，屬於 CATI-5 類別（即持有有效受養人簽證／進入許可證）的申請人 ，在遞交申請前務必仔細閱讀「大學聯招辦法」網站上公布的相關申請資格、居港規定及各項注意事項，以確保符合適用的文件格式與申報要求。

最終所有申請資格、重要日程、詳細程序及各項規範，均以「大學聯招辦法」官方網站及申請人個人帳戶所公布的最最新資訊為準。