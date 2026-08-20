JUPAS派位｜63％申請人「上訴」成功　83人派位由無變有

JUPAS大學聯合招生處今日（20日）公布，在453名遞交重新考慮要求的申請人當中，287名上訴成功，佔總數63.36%。當中204名於8月5日正式遴選獲派學位課程的申請人，獲派「較高次序」志願的教資會資助學士學位或都會大學學士學位課程；另有83名當日未獲取錄的申請人，今次獲教資會資助學士學位或都會大學學士學位課程取錄。



申請人今早將收到結果通知，聯招處提醒申請人，須於今日下午5時前繳交留位費／表示接納「較高次序的課程」取錄資格，並按照帳戶內的指示，於指定期間內完成取錄院校要求的註冊／入學手續。



根據覆核成績重新考慮入學申請結果摘要。（大學聯合招生處圖片）

453申請人因DSE成績覆核升呢而獲重新考慮派位

JUPAS根據申請人DSE中學文憑試成績覆核後更高科目等級，重新考慮入學申請遴選結果。今年有453名申請人遞交重新考慮要求，較2025年度的442名增加11名或2.5%。

在287名成功的申請人當中，244人獲得教資會／都大的學士學位課程較高次序的取錄資格／取錄資格，另43人獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位課程較高次序的取錄資格／取錄資格。

申請者當中，有129人是在8月5日JUPAS放榜日未獲派任何學位，經上訴後，有51人獲得教資會／都大的學士學位，另32獲得SSSDP「資助計劃」的學士學位，即合共83人上訴成功，其餘46人仍不獲取錄資格。

香港大學。(資料圖片)

中文大學。（資料圖片）

招聯處表示，有關結果將透過申請人的「大學聯招辦法」帳戶、電郵及以「#JUPAS」短訊發送人名稱發出的短訊發佈。獲得取錄資格／「較高次序的課程」取錄資格的申請人須於今日下午5時前繳交留位費／表示接納「較高次序的課程」取錄資格，並按照帳戶內的指示，於指定期間內完成取錄院校要求的註冊／入學手續。

招聯處表示，獲得取錄資格的申請人只會從其已確認的課程選擇名單中獲得一個課程的取錄資格。該取錄資格將屬於以下其中一類：教資會資助課程、都大自資課程或 SSSDP「資助計劃」課程。

若獲得「較高次序的課程」，申請人原有的正式遴選取錄資格即被撤回，不論申請人有否繳交5,000元正之留位費／透過其「大學聯招辦法」帳戶表示接納「較高次序的課程」取錄資格（如適用），或是否已於取錄其的院校完成註冊手續。申請人於同一學年將不會再獲考慮取錄任何可經「大學聯招辦法」選報的課程。

已為其正式遴選取錄資格繳幣5,000元正之留位費，而其後獲得「較高次序的課程」取錄資格的申請人，無須再次繳交留位費。惟申請人必須於今日下午5時前登入其「大學聯招辦法」帳戶，表示接納「較高次序的課程」取錄資格。「大學聯招處」將安排申請人已繳交之留位費轉作為「較高次序的課程」取錄資格之留位費。