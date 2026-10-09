從物理到火箭　從發電廠到機械人　理大教育4.0助學生探索AI時代

未來職場需要甚麼人才？在AI人工智能年代，單靠掌握知識已不足夠，如何運用科技、跨越學科界限，並把構思轉化為可落地的方案，是大學生面對的重要課題。



理工大學的「理大教育4.0」以學生為本，將AI、跨學科學習、體驗式教育和國際化元素融入本科教育，讓學生有機會接觸新科技、跨學科知識及真實應用場景，思考如何把科技應用於所屬領域，培育具備創新思維、數碼素養、專業知識及社會責任感的新一代人才。自2022/23學年起，「人工智能及數據分析」（AIDA）和「創新及創業」（IE）已納入理大本科核心課程，讓學生建立數據分析、創新思維和解難能力。



從物理走向火箭科學 以AI打開跨學科路徑

來自土耳其的三年級學生Dora Saylikoglu獲理大入學獎學金及「一帶一路獎學金」，來港入讀理大，主修應用物理學並副主修AIDA。對他而言，能夠把AI與物理學結合，是當初選擇入讀理大的重要原因之一。

來自土耳其的Dora Saylikoglu主修應用物理學，並副主修人工智能及數據分析。他希望探索AI在物理學及火箭科學的應用。

Dora深信AI將在未來科學發展中扮演重要角色，希望探索AI在物理學以至火箭科學的應用。

如果我能將AI融入其中，便有機會走在物理學和火箭科學科技創新的前沿。 理大學生Dora Saylikoglu

除課堂學習外，Dora亦透過理大提供的海外交流機會拓展全球視野。目前，他正在愛爾蘭都柏林聖三一學院交流，修讀物理學及量子計算相關科目。理大會向所有獲頒學術類別入學獎學金的本科生額外提供3萬元的海外交流資助，支持他們到世界各地學習和交流。

Dora（左二）在愛爾蘭都柏林聖三一學院交流。

Dora亦計劃到大學或研究中心參與研究實習，把在物理學及量子計算課堂所學應用於研究工作。他期望畢業後繼續修讀物理學碩士課程，進一步探索AI在物理及火箭科學領域的應用。

走進發電設施找痛點 學生機械人項目由比賽走向應用

電機及電子工程學系畢業生梁銘方的學習歷程，則反映學生如何透過真實產業項目建立解難能力。

梁銘方自大學一年級起加入由理大電機及電子工程學系光電子講座教授譚華耀創立的工程創業學會，與來自不同學科的學生參與本地及國際機械人設計及組裝比賽，並嘗試解決企業提出的實際工程問題。

梁銘方（右）對機械人設計與組裝有濃厚興趣，因此一年級時已加入由理大電機及電子工程學系光電子講座教授譚華耀（左）創立的工程創業學會。

其後他參與理大與中華電力合作的發電機檢測機械人項目，走進發電設施了解大型發電機的運作和維修需要，再與教授及同學共同研發可應用於實際場景的「發電機檢測機械人」。

梁銘方回憶，首次走進發電設施時，才真正明白課堂知識如何應用於大型基建和能源系統，也令他思考工程技術如何回應業界的實際需要。

從前參與比賽時較集中於技術層面，但接觸真實應用場景後，我開始從使用者和業界角度思考問題。 理大學生梁銘方

他表示，項目帶給他最大的收穫，不只是技術知識，而是在反覆測試、改良和解決問題的過程中，學會從用家和業界角度思考。該項目於第51屆日內瓦國際發明展榮獲金獎及特別大獎—泰國國家研究委員會頒發的最佳國際發明獎與創新獎。畢業後，他選擇留在理大團隊擔任研究助理，繼續在研究及開發領域發展。

梁銘方參與發電機檢測機械人項目，從實際維修需要出發，與團隊研發可應用於發電設施的方案。

Dora透過跨學科學習探索AI、物理學及火箭科學的結合；梁銘方則透過真實產業項目了解工程技術如何回應業界需要。兩人的經歷，正反映「理大教育4.0」所強調的跨學科學習、實踐教育及國際視野如何幫助學生探索興趣、建立解難能力，並為未來發展作好準備。

「理大本科入學資訊日」將於本周六舉行

今年「理大本科入學資訊日」將於 10 月 10 日上午 10 時至下午 5 時正在理大校園舉行。當日設有入學及課程講座、諮詢活動、校友及學生分享、工作坊、展覽，以及教學設施和實驗室導賞，讓學生和家長了解最新本科課程及升學資訊。

有關「理大本科入學資訊日」及登記詳情，可瀏覽活動網頁：https://www.polyu.edu.hk/infoday