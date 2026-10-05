港大新任副校岑浩璋倡產學研早期對接　推動創科成果轉化落地

科研成果如何由實驗室走進市場，一直是香港推動創新科技發展的重要課題。香港大學正透過「RISE」框架，整合研究、創新、策略協作及創業支援四個環節，嘗試把產學研合作由科研成果完成後的接洽，提前至研究初期，讓產業需要與大學科研方向及早對接。新任港大副校長（研究）岑浩璋接受訪問時表示，大學除了要推動前沿研究，亦須思考如何協助科研成果跨越資金、商業模式及技術規模化等關卡，逐步走向實際應用。



岑浩璋曾在港大任教逾14年，這裡也是他首個出任教授的地方，對於這次回歸，他形容有「回家」的感覺。作為本土學者，岑希望透過新崗位服務香港，並藉自身經歷啟發年輕一代投身科研。



港大副校長（研究）岑浩璋表示，港大將透過「RISE」框架，串連究、創新、策略協作及創業支援，推動科研成果轉化及產業應用。(方承恩攝)

適逢港大即將迎來115周年校慶，岑浩璋表示，希望能在大學既有的科研基礎上，為學校作出更大、更新的貢獻。談到如何將這份期望轉化為具體部署，岑浩璋指出港大設有「RISE」框架涵蓋Research（研究）、Innovation（創新）、Strategic Partnership（策略協作）及Entrepreneurship（創業支援）。他說，研究是整個體系的起點，由頂尖科研人才探索尚未解決的問題，創新則把科學發現及知識轉化為新方案，其後透過策略夥伴與產業建立更緊密的聯繫，最終推動技術轉移、創業及成果商品化，形成相互連結的發展循環。

RISE串連四環 產業參與不應只在研究完成後

他認為，產學研合作的一個關鍵，是讓業界更早了解大學的研究方向及成果，而非待研究完成後才尋找應用場景。以新材料研究為例，科研人員除了考慮材料本身的性能，若能在研究初期了解量產條件、成本及監管要求，便可及早調整研究方向，減少日後轉化時走彎路的機會。

岑浩璋希望，大學這個平台可協助科研人員與產業建立聯繫，同時讓企業更清楚大學的技術能力及研究成果。港大亦希望透過建立產學研策略夥伴網絡，促進研究人員、企業及投資者交流，為具發展潛力的科研成果尋找合適的轉化路徑。

不過，科研成果轉化並非單靠增加資金便能解決。岑浩璋指出，科研本身具有不確定性，研究人員需要資源探索未知，當成果進入應用階段，則可能面對融資、商業模式、技術規模化等不同挑戰，生物醫學項目更可能涉及臨床及監管要求。因此，他認為政府、大學與產業界需要持續溝通，按不同科研領域的發展階段提供支援。

聚焦生命科學及AI 評估科研影響不止論文數量

至於港大未來的研究布局，岑浩璋表示，生命科學及醫學、人工智能、機械人、新材料，以及可持續發展與能源等，均是值得關注的方向。他同時強調，人文學科在創新發展中仍有重要角色，尤其人工智能帶來的倫理及社會影響，需要不同學科共同探討。

在科研評估方面，他指出，論文及引用次數仍是衡量學術成果的重要指標，但研究對學術以外的影響亦愈受重視，例如能否影響公共政策、改善生命健康、帶來市場應用或經濟效益。港大希望在重視基礎研究的同時，亦能更清楚呈現科研成果對社會的實際貢獻。

港大實驗室的科研設施為創新科技研究提供支援。岑浩璋指出，港大將聚焦生命科學、人工智能及新材料等研究方向，探索科研成果的更多應用可能。(方承恩攝)

人才與科研空間並進 北都用地待具體規劃

要推動研究及創新，人才與科研設施亦是重要條件。岑浩璋表示，港大近年受到更多科研人才關注，吸引頂尖學者除了要有研究機會及相應政策支持，亦取決於人才聚集的密度，以及實驗室和大型科研設備等硬件配套。他以「人才是吸引人才的」來形容人才集聚的作用，並指港大在招聘上會堅持「擇優而錄」，以人才水平為重要考慮。

配合科研及教學容量的發展，港大亦正關注北部都會區的發展機遇。對於洪水橋用地的具體科研設施安排，岑浩璋表示，仍須按研究領域、設備要求及發展方向作規劃，並與政府、科學界及產業界溝通；相關資金安排亦有待大學管理層與政府進一步商討。

談及港大的人才策略，岑浩璋強調大學將堅持「擇優而錄」，並透過科研機會、人才集聚及實驗室設施等條件，吸引優秀學者加入。(方承恩攝)

他認為，大學與產業的合作不應只是單向吸引企業進駐，而要尋找發展需要相配合的夥伴。港大不必涵蓋所有產業，重點是與那些需要科研突破、能夠透過大學研究推動下一階段發展的行業建立合作。至於河套香港園區，他表示港大會密切留意相關發展，若園區能為科研人員帶來獨特機遇，大學便會積極考慮合作。

岑浩璋表示，港大會密切留意北部都會區及河套香港園區的發展機遇，按科研需要探索合作空間，促進創新科技發展及產學研協作。(方承恩攝)

港大創新節展示逾120項科研項目

港大將於10月12日至16日舉行「港大創新節2026」，以「創新珊瑚礁：孕育創新生命力」為主題，展示逾120項科研及創新項目，涵蓋生物醫學、智慧生活、建築與工程及可持續發展等領域。岑浩璋透露，活動除了展示逾百項科研成果，亦會有投資方簽約、啟動產學研合作夥伴聯盟，以及邀請世界級科學家分享科研成果轉化經驗，讓研究人員、企業及投資界探索合作機會。