理大長者防跌管理計劃　12周學會跌倒時安全著地　減重傷骨折風險

本港人口高齡化問題加劇，長者跌倒受傷的意外時有發生。衛生署最新數據顯示，本港每年有近16%長者至少跌倒1次，當中約10%更會導致骨折，嚴重影響日常生活與身心健康。為應對這項社區健康挑戰，香港理工大學（理大）康復治療科學系研發出全港首個結合柔道着地技巧及跌倒生物力學理論的防跌項目「賽馬會『柔韌有餘』防跌管理計劃」，旨在教導長者在失去平衡的關鍵時刻學會「安全着地」。項目啟動儀式日前於理大校園進行。



「賽馬會『柔韌有餘』防跌管理計劃」項目啟動儀式於理大校園進行。（理大提供）

賽馬會「柔韌有餘」防跌管理計劃：全港5大社福機構攜手推行

「賽馬會『柔韌有餘』防跌管理計劃」獲得香港賽馬會慈善信託基金撥款逾1.19億元支持。理大聯合全港5間大型社福機構共同合作推行，包括基督教靈實協會、香港聖公會福利協會有限公司、賽馬會流金匯、香港復康會及仁濟醫院。項目預計惠及全港約1.7萬名60歲或以上的社區長者，打破傳統單純「預防跌倒」的觀念，轉而教授長者「跌得安全」的實用技能。

「賽馬會『柔韌有餘』防跌管理計劃」項目啟動儀式於理大校園進行。（理大提供）

香港賽馬會慈善事務部主管陳載英。（理大提供）

理大協理副校長羅璇。（理大提供）

勞工及福利局副局長何啟明。（理大提供）

結合柔道落地護身術與生物力學：12星期課程教長者「軟著陸」

項目的核心為為期12星期的「安全着地技巧」應對跌倒課程。研究團隊將柔道落地的安全護身動作與生物力學相互結合，學習在失去重心時的即時自我保護機制，藉此分散跌倒時的衝擊力，大幅減低骨折及重傷風險。經專業評估為具中度至高度跌倒風險的社區長者，將參與由理大研究團隊與專業柔道教練共同設計的課程。

理大康復治療科學系副系主任符少娥。（理大提供）

理大康復治療科學系系主任彭耀宗。（理大提供）

研究團隊將柔道落地的安全護身動作與生物力學相互結合。（理大提供）

研究團隊將柔道落地的安全護身動作與生物力學相互結合。（理大提供）

AI跌倒風險評估加骨質檢測：雙管齊下築牢居家安全網

除了體能訓練外，參加者還會接受骨質密度檢測，以及理大研發的人工智能（AI）跌倒風險評估系統。有需要者亦可獲安排接受理大物理治療師提供的諮詢服務。與此同時，政府亦配合推行「智能意外偵測系統」先導計劃，全面為高風險住戶編織更穩固的社區及居家安全防護網。