DSE 2023｜港大放榜前直接錄取101名獲推薦考生　較去年多逾兩成

中學文憑試（DSE）下月19日放榜，放榜之前，參與學校推薦直接錄取計劃的考生，有機會獲大學取錄。香港大學表示，今年收到逾200個推薦，從中錄取101名在非學術範疇有傑出表現學生，錄取人數較去年多超過兩成。



香港大學表示，今年收到逾200個推薦，並從中錄取101名在非學術範疇有傑出表現的學生，錄取人數較去年多超過兩成。（資料圖片／廖雁雄攝）

學校推薦直接錄取計劃自2022/23學年起推行，教育局在網上形容計劃基本上是一個「課程與學生配對」的計劃，提供機會予在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的中學生獲本地大學考慮直接錄取。

受歡迎課程涵蓋人文學科、工商管理、教育、工程、醫學

港大表示，今年收逾200個學校推薦，並已取錄其中101人，錄取人數較去年多逾兩成。港大稱，較受歡迎的課程涵蓋人文學科、工商管理、教育、工程、醫學、理學等，而獲錄取的101名學生各具天賦，在文化活動、領導才能、體育、社會活動等範疇有出色表現。

港大又提到，高興接獲更多學校提名具特殊專長的優秀學生，將致力投放資源，讓這些獲錄取的學生，在學術和非學術範疇都有卓越發展，並鼓勵各中學下學年繼續踴躍提名，大學亦會積極考慮提供更多指定課程參與此計劃，希望能為有特殊專長的同學提供其他的入學途徑。