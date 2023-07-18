DSE｜相依為命嫲嫲中風　無父母眷顧考生不認命　獲港大直接取錄

DSE中學文憑試周三（19日）放榜，一紙成績背後，是考生抗逆憑證。17歲的張桁叡，自小父母離異，由祖母獨力湊大，陪伴走過曲折的成長路。



高中三年遭遇疫情，文憑試的壓力，確診的煎熬，嫲嫲突然中風致半身不遂，各種折騰交織堆疊，幾乎將桁叡壓垮，尤幸獲老師和社工開解，他咬緊牙關渡過，更獲港大提前取錄，今年9月入讀中文教育雙學位課程。



苦盡甘來，桁叡經常自勉，「好多人都好辛苦，但都要考DSE。其實呢個世界上仲有好多人都比我更加辛苦，更加努力，如果我係呢個地方崩潰、放棄，我係對自己唔住。」



生咗無幾耐（父母）就唔見人，聽聞過咗幾日就離婚。 桁叡

張桁叡從小面對成長的試煉，曾有感到自卑的時候。（林靄怡攝）

小學遭朋輩欺凌 取笑聲線和出身 一度感自卑

張桁叡出生不久，由剛退休的嫲嫲接手照顧，小時候將他帶返內地居住，同時在香港讀書。嫲孫二人靠每月數千元退休金、親友援助維生。

成長的試煉未停止過。小學時他因聲線尖細，經常遭同學言語欺凌，改花名嘲笑。他的畢業紀念冊，很多頁都寫有「人妖」、「變態」、「乸型」等字眼，「當時唔係好大感受，睇番會突然覺得傷心。我唔會怪佢哋，都係小朋友，唔係識好多嘢。」

第一次覺得我係一個好獨特嘅人。 桁叡

張桁叡聲線較尖，異於一般男孩，不過換個角度，卻是珍貴的天賦。（林靄怡攝）

普通話老師讚靚聲 首出戰朗誦比賽贏冠軍 學懂擁抱自己

破碎家庭的背景、跨境學童的身份、與一般男生有異的聲線，驅使他性格自卑，自我形像低落。直至他讀二年級時，遇到一位普通話老師，讚他聲線悅耳，鼓勵他參與朗誦比賽。他首次出戰就贏得人生第一個冠軍，「第一次覺得我係一個好獨特嘅人，（聲線）係天主畀我一份好好嘅禮物，唔應該令自己自卑嘅嘢，係一個天賦同才能。」

此後，桁叡不再執著於同學的眼光，學懂擁抱自己的特質，透過朗誦建立個人自信心，獲得面對困境的力量。他說，小二至中六期間，共參與約35個粵語、英語和普通話的朗誦比賽，幾乎每年都奪得冠軍。

小二至中六期間，張桁叡共參與約35個粵語、英語和普通話的朗誦比賽，幾乎每年都奪得冠軍。（林靄怡攝）

張桁叡每年參加朗誦比賽，除了建立桁叡的自信，亦令他獲得面對逆境的力量。（林靄怡攝）

中六兩度確診 嫲嫲突然中風 急回內地就醫

小時候的種種波折，桁叡視之為人生歷練，能夠習慣面對逆境，學懂為自己打氣，往後助他走過這四年不一樣的中學生涯。

今屆中學文憑試考生，中三起遭遇疫情，大多時間網上學習，失去正常校園生活。桁叡中六那一年特別難熬，去年兩度確診，其中一次是12月聖誕假期間，備試狀態大受影響，「網上應考校外模擬試作文，當時流緊鼻水，發緊燒，貼緊退熱貼。」

去年10月一個周六晚上，在港同住的嫲嫲突然中風，右邊身體半身不遂，須即時送院治療。翌日他要返校參加比賽，隔日要應付校內統測，令他心情複雜，難以集中精神溫習，「心情係好驚，因為唔清楚發生咩事，一齊生活咗十幾年，好擔心佢會突然離開我，之後會唔會企唔番身？」

桁叡的嫲嫲是內地人，在港單日住院費用昂貴，決定申請緊急安排，返回深圳就醫治療，不過留院約兩周後堅持返港，「佢想陪伴我，唔想咁重要嘅文憑試，要我去孤軍奮戰。」在桁叡完成文憑試前，年屆73歲的她，依然中港兩地奔波頻撲，即使行動不便，又周身病痛，「醫生都服咗佢，話係好難堅持。」

呢刻可能會好難受……但係日後回想番，可能係好小嘅事，我哋一齊去經歷。 班主任陳老師

桁叡高中三年的班主任陳老師（圖右）說，欣賞他勤力、早熟，沒有對出身自怨自艾。（林靄怡攝）

班主任：欣賞他勤力 無自怨自艾

桁叡高中三年的班主任陳老師說，回想當時也曾為他感到擔心，「得番佢自己係香港，但當時要報JUPAS (大學聯招），又要考final exam（統測），擔心佢就快collapse（情緒崩潰），佢喊住嚟搵我，幫佢簽文件，最後校長幫手處理。」

陳老師說，眼中這一位學生勤力、早熟，沒有對出身自怨自艾，朋友間出街消費，他未必能每次負擔，會選擇參加許多課外活動、傑青計劃，「當平時嘅娛樂」，「好欣賞佢，屋企唔係好有錢，唔會將呢樣嘢視為阻礙，令自己唔開心。」

她亦藉著各自的信仰鼓勵對方，「神畀一啲經歷我哋，呢刻唔知個結果，或者想你係學啲咩嘢，但慢慢你將來會知道。呢刻可能會好難受……但係日後回想番，可能係好小嘅事，我哋一齊去經歷。」

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桁叡說，從嫲嫲身上學會自強不息，這四個字最適合形容兩人。（林靄怡攝）

幸社工和老師扶一把 獲港大直接取錄 盼成中文老師

文憑試的壓力，嫲嫲的病情，確診的煎熬，各種憂慮和拆騰，幾乎壓垮桁叡。他特別感謝學校老師、社工，為他伸出援手，疏導他的情緒，「每一個人容納情緒係有限，如果真係抑壓得太多，真係會爆發。」

文憑試周三放榜，桁叡相對可以鬆一口氣。校內成績優異的他，高中全級排首十位，中文、中西史科的排名，多年來全級數一數二。他早前經「學校推薦直接錄取計劃」，獲香港大學取錄，今年9月入讀中文教育雙學位課程。昔日受到老師的提攜與扶持，啟發他立志成為一位中文老師，延續春風花雨的精神。

每一個人人生中，都一定會經歷不同嘅困境和困難，但每次喺困難當中，更加應該要令自己平伏，充滿鬥志。因為阻力越強，鬥志越強時，阻力反而可以會成為你嘅動力，可以推動你去更好的位置。 桁叡