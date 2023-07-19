DSE｜喇沙書院籃球健將曾朗謙　邊練波邊備試6科考獲33分

中學文憑試今日放榜，喇沙書院應屆考生、即將征戰青年東亞運動會的籃球港隊成員曾朗謙，考獲6科33分的成績。他說，自修期間以籃球訓練為先，坦言並非「用盡100%認真」去應考，文憑試核心科4月開考，同月收到選拔港隊的消息，與家人商討後也毫不猶豫選擇後者，所以對考試成績感滿意，計劃報讀港大牙醫課程。



英華書院的考生張子健為該校今年的「榜眼」，他出生時未足月，自小免疫力差，不時要求醫，醫生時常安慰他毋須擔心，這個經歷促使他立志成為醫生，救治及醫治病人。



喇沙書院應屆考生、即將征戰青年東亞運動會的籃球港隊成員曾朗謙，考獲6科33分的成績。（馬煒傑攝）

喇沙書院應屆考生曾朗謙下月將以籃球港隊成員的身份出戰青年東亞運動會，能夠成功得到出戰的機會，當中捨棄不少文憑試備試的時間。

曾朗謙說，文憑試核心科4月開考，同月收到選拔港隊的消息，「畀我一定係揀籃球，純粹驚阿媽唔畀。」他說，「 last（最後）一年青年軍想搏一搏。」，立即與家人商量，母親也給予支持，最後成功入選，「（佢）講就講讀書好重要，但差唔多每場都有嚟睇，暗地裏支持我知嘅。」

他說，自修假期間，不時放下書本，練習籃球，坦言並「非用盡100%認真」去應考文憑試，幸好成績可以接受，相信有機會修讀心儀的港大牙醫課程。他感謝與他一起溫習的同學，互相鼓勵及督促大家溫習，才令他考得理想的成績。

曾朗謙續指，中學生活大多時間在疫情中渡過，錯失不少比賽的機會，「中學生涯一啲回憶少咗，中學冇咁豐富。」他慶幸面對文憑試挑戰，也堅持以籃球為先，「好彩揀咗犧牲幾日去選拔港隊」，繼而獲得參加多個比賽及交流的機會。

喇沙書院高分生留港從醫：土生土長，唔係唔留低幫下手呀？

喇沙書院另一位應屆考生李以諾，則於7科中取得共41分，計劃報讀中大內科及藥物治療學系。他說，自少對人體生理學有興趣，所以有志從醫。香港醫療人手短缺，他說：「土生土長咁多年，唔係唔留低幫下手呀？」他認為，醫護人手短缺的問題一直存在，冀政府留人才方面「加把勁」。

李以諾選修的其中一科為較冷門的日語，他說，除了對日本文化感興趣外，亦因為這一科相對易掌握。他解釋文憑試的日語課程，相等於日本語能力試驗N4的水平，過往有近7成考生取得A級的成績，即相等於DSE中取得5級的水平。他說，部分大學課程對這一科的計分比重會額外加分。