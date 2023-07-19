DSE放榜｜聖瑪利女榜眼曾每日溫書17小時　減時數調節減壓反進步

【DSE/放榜 狀元/文憑試/JUPAS】DSE中學文憑試今日（19日）放榜，今年只有四名考生取得7科5**成為今屆狀元，人數創歷年新低。嘉諾撒聖瑪利書院應屆文憑試考生鄒思悅只欠一星與狀元擦身而過，成為榜眼的她仍感高興，有志行醫但未決定升讀哪間學校，但重申一定留港貢獻社會。身為學霸的她分享曾每日溫書17小時，結果太大壓力影響表現，後減至每日溫習10小時加上適時放鬆，反獲得更好成績。



嘉諾撒聖瑪利書院的鄒思悅，文憑試的中文、英文、數學、通識、數學延伸部分單元二、物理及化學都獲得5**的成績，不過生物科就考獲5*，只差一星無緣狀元，但也榮登今屆榜眼。她指考獲佳績要感謝家人和老師的支持，亦感激同學和她一同溫習。

鄒思悅成為榜眼感高興，有志行醫但未決定升讀哪間學校。(翁曼琛攝)

鄒思悅指自小經常生病，遇到不少好醫生悉心照顧，故長大了也有志讀醫，希望作為回報並幫助更多病人。她指升讀哪間院校暫仍未下最終決定，但不考慮往海外升學，未來也沒有移民打算，希望留在香港貢獻這個培育自己的城市。

要調節溫習時間平衡生活

說到溫習心得，鄒思悅指自己也曾碰壁，曾因太緊張學業，凌晨4、5時就起床溫習至半夜11至12時，即每日溫書長達17小時，結果令自己壓力太大，反而未能提升成績，後來她重新調整溫習時間，早上6、7時才起床，平均每日只溫10小時，亦會適時停下做做喜歡的事，例如畫畫，成績反而看到進步。

鄒思悅亦同時參加英文比賽及當上英文辯論隊隊長，她指在參與活動的過程中，提升了寫作、辯論的能力及好好訓練邏輯思維，亦從而增加了自信心。疫情下鄒思悅也難逃網課的考驗，她指最初也要時間適應，更會提前把老師上載到網上的工作紙預習。

校長：考獲5**總人數升兩倍

讀書以外鄒思悅亦關心社會，談到香港住屋問題，她指香港地少人多，政府亦努力興建更多公屋以助基層人士，對於政府擬收回粉嶺高爾夫球場部分土地建屋她亦表支持，相信可讓更多人受惠。

嘉諾撒聖瑪利書院校長黃慧珍表示，狀元誕生涉及很多因素，如臨場表現、運氣等，難言哪個原因導致今年較少狀元出現，但她指今年學校報考的學生雖然減少，但整體成績卻見上升，其中考獲5**成績的人數，較去年升兩倍。