DSE放榜｜福建中學港隊代表31分入港大牙醫　校長：成績歷屆最好

2023年中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，觀塘福建中學今年誕生一名5科5**的探花。校長吳宏基表示今屆學生的成績是歷屆最佳，有賴師生在疫情期間共同努力。



2023年中學文憑試放榜，觀塘福建中學校長吳宏基（左三）與優異學生拍照留念。（蔡旻殷攝）

港隊羽毛球代表考獲31分佳績將入讀港大牙醫

福建中學學生、羽毛球港隊張杏妍在文憑試考獲五科31分的佳績，更自修M2。為配合港隊訓練時間，杏妍初中考試時獲學校特別安排只需應考主科，當時成績並不理想，升讀高中更需努力急起直追。

疫情期間她同時兼顧運動和學業，犧牲自己休息和娛樂時間，以及放棄與朋友相處的機會，把握時間温習。雖然初時屢遭挫敗，幸得媽媽開解，令她明白到「努力唔一定有收獲，但唔努力就一定唔會有」的道理。

單親家庭長大的杏妍和媽媽關係密切，感激媽媽在她備戰文憑試期間的支持及鼓勵。她指有一段時間每天羽毛球練習完結後已經晚上9時，匆匆吃完晚飯後便要爭取時間温習，深夜下班歸來的媽媽仍會關心她的温習進度，並為她準備水果盤。媽媽簡單的陪伴，對杏妍而言已是最大的支持：「感受到有人支持，唔係得返自己一個努力咁」。

杏妍參與香港大學頂尖運動員入學計劃，獲港大牙醫有條件取錄。她分享小時候十分恐懼去洗牙，尤幸當時牙醫細心陪她聊天，逐漸克服並配合檢查，令她對牙醫行業產生興趣，希望同樣幫助病人克服恐懼。她亦指自己希望透過治療，讓病人牙齒回復健康，變得更自信。她笑稱自己閒時會做手工，相信能勝任同樣考驗雙手靈活性的牙醫工作，又計劃在暑假期間多與朋友外出，提升社交能力，以補足本來內向的性格。

羽毛球港隊張杏妍入讀香港大學牙醫，希望幫助病人克服恐懼，回復自信。（蔡旻殷攝）

41分探花喜愛「宅在家」研究電腦

理科探花莊藝俊考獲五科5**及一科5*的優良成績，當中自修的資訊及通訊科技更考獲5**的佳績，有意入讀香港科技大學工程系。他分享自小已對電腦和編碼充滿興趣，制定了明確的計算機科學發展方向，亦成為校內機械人隊對長。

三年疫情並沒有令一向成績優異的藝俊遇上挑戰，反而讓他有更多時間平均分配在學業和興趣上。性格使然，相對外出，他更享受疫情期間「宅」在家中鑽研電腦的自由時間。針對本來中文弱項的中國語文和通識，他感激家人一直的支持，指母親會特意請假在家陪伴他，在物質和心靈上十分照顧他。藝俊又分享主要依靠「理解份試卷想考咩同達到啲咩」，上堂專注吸收第一手知識亦同樣重要溫習時自然能事半功倍。

莊藝俊分享溫習秘訣在於了解自己的弱點，並針對作出操練，完成每日訂下的目標。（蔡旻殷攝）

逆境中成長 今屆成績歷屆最佳

福建中學校長吳宏基指今屆學生在疫情中努力，文憑試成績成歷屆最佳，所有科目的優良率（4級或以上）更高達59.9%。他感激師生們在逆境中共同努力，達至今屆成績兩大突破。