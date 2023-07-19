DSE放榜｜肌萎症考生林凱涵 ：唔想一事無成　決心重讀盼入大學

中學文憑考試今（19日）放榜，患有肌肉萎縮症的香港耀能協會賽馬會田綺玲學校應屆考生林凱涵從校長接過成績單。他於文憑試考獲6科14分，惟英文未達入讀大學基本要求，但他仍滿意是次成績，計劃重考部份科目。他又引用李白詩句「天生我材必有用」，勉勵放榜考生每個人都有長處，不要用成績定義自己人生。



有心想卻無力寫 中史、中文成績感意外

林凱涵今年應考4個核心科，以及中史和資訊及通訊科技兩個選修科，6科考獲14分，他指成績屬意料之外，「我覺得（感覺考得）好的科目不如理想，但未必咁好嘅科目就俾得好高。」他特別提到，中史科答題需寫很多字，自己連續寫近1小時雙手已感疲倦，「個腦仲run緊，但雙手卻（不能再寫），有心無力」，最終考獲4級佳績感到意外。

另外他於中文科考獲3級，其中聆聽卷成績未如理想，因身體限制，未能聽和抄足錄音資料。不過他對閱讀卷成績感滿意，因自己本身喜歡研究詩詞，面對文言文尚可理解明白。

林凱涵表示，「讀書讀咗咁多年都係為咗呢張成績單」，直言「唔想一事無成」，因此希望能升讀大學，並以入讀城市大學中文及歷史課程為目標，大學畢業後成為老師或舉辦興趣班推廣中國文化。

面對英文未能達至大學門檻，他決定留校重讀一年，因為許多專上院校以英語教學，擔心自己難以適應，暫定重考中文及英文，希望可以集中溫習兩科，又指中文科明年將改革對自己有優勢。

放榜喻人生重要階段 勉勵「天生我材必有用」

凱涵形容由備戰文憑試到放榜，猶如完成人生階段，在接到成績單一刻頓感「鬆曬」。他又即席朗誦詩人李白《將進酒》，鼓勵其他文憑試考生「天生我材必有用」，成績未如理想也不要認為自己往後將一事無成，不應以成績定義自己。