Game舖老闆、RETRO收藏家、電競推手！專訪「文哥」透露業界秘聞

旺角信和中心及好景商場，是本港遊戲業界的傳統大場，打滾逾十年的文哥是傳媒常客，近年積極舉辦香港／澳門復古遊戲展覽，不遺餘力去推動電競比賽，而他經營的遊戲店舖，也引入大量RETRO遊戲產品。隨著內地訪港旅客、新移民增加，遊戲零售界的生態也有明顯變化，有人覺得是刺激經濟，有人憂慮代理商／水貨客大舉掃貨，運去內地轉售謀利。今次我們邀請文哥分享箇中看法。

激嬲文哥的一句話

「有業界人士跟我說：『香港是杯茶，大陸是個海！』我是土生土長的香港人，聽到這個句很嬲！」文哥經營的遊戲連鎖店，在信和及好景都有分店，每月營業額有數百萬元，在旺角大場打滾十多年的文哥，一直不滿部分業界人士及水貨客，大舉掃貨搬到內地市場出售，令到本港玩家捱貴貨。「我絕不歧視內地人，亦沒有資格歧視他們。但我不滿有供應商只重視內地市場，繼而惡意批評本港市場，將本港存貨掃走運去內地賣。你作為供應商為何這麼『牙擦』，形容內地市場這麼美好，香港市場就多踩兩腳，我聽後覺得不舒服。」

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文哥自小喜歡打機，超任《街霸II》是至愛作品之一 （林勇攝）

文哥認為本港零售業界發展不太健康，而內地部門對「手機遊戲」監管很嚴，但對家用機較寬鬆，即使禁售某些血腥色情遊戲，結果在淘寶轉個名字就找到。文哥坦言，以前有業界人士曾邀請他合作，運奶粉到內地轉售，但他一口拒絕，「我是賣遊戲的，為甚麼要賣奶粉？」「看到市場表面上很旺，但很多貨是運上內地轉售，本港零售店就執餸頭餸尾。」文哥稱重要的是「骨氣」，就算得罪某些代理商，他也要想辦法弄到其他入貨渠道！

內地一直存在侵權問題，間中更出現侵權者反告版權持有人的訴訟。文哥稱，早前發現廣州有一間名為「XX良品」的遊戲店舖，其商標設計跟他的店舖極為相似，疑有抄襲之嫌。文哥稱，想不到連自己店舖品牌都會有盜版。

文哥認為《MHP》令很多玩家「改邪歸正」（遊戲圖片）

經歷盜版黑暗期

回想起90至千禧年代，本港業界盜版市場極為猖獗，「＄100三隻遊戲碟」隨處可見，部分玩家買遊戲機指明要「改機」。文哥回想起海關打擊「規備器件」前，當時很多店舖賣「改機」產品，無疑打擊「賣正版」的店舖。文哥稱：「市場最大轉變，讓玩家支持正版的轉捩點，就是CAPCOM推出PSP版「芒亨」（即《MONSTER HUNTER PORTABLE》，當年我「膽粗粗」大量入貨，連代理都問我為何這樣冒險，我覺得玩家喜歡用PSP跟朋友CO－OP同玩，之後我覺得正版市場值得投資。」

文哥向來準確看中市場需求，但有時都會失手，他稱：「以前入一批XBOX《沙灘排球》，由於首批光碟有BUGS要回收，結果我們都輸了。雖然批發商願意全數回收，但玩家過了一段時間就沒打算再買，假設回收前退出100隻，那麼廠方再推出修正版，我們只賣了50隻。」

不做「藍店」的原因

SIE前執行總裁ANDREOW HOUSE，及SCE ASIA前總裁安田哲彥，任內曾參觀文哥店舖。（文哥提供圖片）

若大家逛逛文哥經營的遊戲連鎖店，也許發現商品種類較多，不會只偏重較流行的遊戲機，且有很多RETRO復古遊戲出售。文哥提到2003年曾加入「PS藍店」陣營，當時稱為PARTNER SHOP（現在改為PS PLATINUM SHOP），後來卻退出陣營。他稱：「我們公司有很多類型顧客，本地客、內地客、台灣客、歐美客都有，我希望生意多元化，進口不同地區版本遊戲去滿足市場需求。我們在2003年加入PARTNER SHOP，當時以影音角度去宣傳PS3，例如在店舖加裝5.1喇叭，突顯PS3播BLU－RAY質素。」文哥稱，店舖加入「藍店」陣營後，在進口PS商品的貨源會較穩定，在他決定退出「藍店」後，一度擔心貨源不穩定，後來順利找到其他渠道進口不同地區版本的遊戲，令他更有決心擴充商品種類。

信和是文哥店舖的大本營，曾經同一商場開四間舖，而好景舖是自家物業。「以前好景是老翻場，我就想開第一間正貨店舖，如老人家常說『固本培元』，最毒的地方就有最好的東西，因為來好景的一定是買遊戲的玩家，他們荷包有錢，我們就用心去做，想辦法要他們付錢。SONY前高層ANDREW HOUSE、平井一夫及安田哲彥，以前都去過好景分店，我當時很開心，想不到他們會親自到訪。」

業界版「草船借箭」

文哥去年11月有份舉辦澳門「世界電子競技運動會」。（文哥提供圖片）

文哥店舖間中有做「TRADE IN」主機，即顧客用指定舊主機，加錢可換新主機。他提到曾經遇到「麻煩客」，對方帶著舊機連配件要求換新主機，但沒有提到部分配件壞了，當店員跟他理論之後，對方就在社交網站投訴。文哥稱，誰是誰非自有公論，毋須花時間跟對方嘈交。

回想去年10月推出「SLIM機換PRO機」頗受歡迎，文哥竟爆出背後TRADE IN原因，原來是仿效諸葛亮「草船借箭」。他稱：「我們去年在澳門搞遊戲展，需要至少50部PS4主機，但我們手上沒這麼多二手機，若問代理商借機，就必須要用指定品牌的電視熒幕，但我們所用電視是另一牌子的。」為了短時間內籌得50部PS4主機，文哥決定用TRADE IN吸納二手主機，結果成功過關！文哥所指的澳門遊戲展，是去年11月初舉行的「世界電子競技運動會」，當中包括《街霸V》電競比賽。

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如引言提到，文哥積極舉行復古遊戲展覽，近年這活動在香港理工大學舉行，會場展示逾150部遊戲機，當中不乏經典主機及遊戲，且有《街霸II》、《BOMBERMAN》之類的復古電競比賽。文哥又主動接觸遊戲製作人，開發具復古風格的「全新遊戲」，其中在2017年，文哥接觸前SNK製作人組成的BLAZEPRO公司，開發新遊戲《魔界狩人》。雖說此作是「超任遊戲」，但支援目前RETRO多平台互換機，玩家不一定要有超任才玩到。在保留復古風格之餘，又帶入全新遊戲體驗，實在難得。至於文哥的店舖代理具8-BIT復古風格，又支援目前遊戲機的手掣，部分顧客更是大家熟悉的藝人。

部分遊戲較便宜，曾引來疑似水貨客想大量掃貨，文哥揚言不會容許。（林勇攝）

零售商「食蟹貨」損害消費者

經營遊戲店舖的問題之一就是「食蟹貨」（或稱食骨），即是店舖向代理商要求，大額採購某熱門遊戲，對方就提出要同時購入其他冷門、滯銷遊戲。文哥談到「食蟹貨」是一直存在的業界生態，「我覺得最古怪的是，我本來想購入機種A的熱門遊戲，但代理商要求我同時購入機種B的冷門遊戲，我不明白為何涉及兩個不同機種。我們遇到『食蟹貨』亦沒有辦法，難道不賣熱門遊戲嗎？但零售商會將相關成本轉嫁到消費者，所以對玩家來說是損失。」

談經典RETRO遊戲

文哥是本港傳媒的常客，亦致力推動本港RETRO復古展及電競展，原因就是兩個字－－喜歡。他覺得8BIT／16BIT時代的電玩遊戲，即紅白機、超任、PCE、MD時代，當時遊戲很好玩，反觀現在的遊戲較集中視覺效果，畫面夠靚，但未必如經典遊戲般令人難忘。文哥希望以自己的興趣轉為事業生意，讓年輕一輩認識昔日舊作，正如他所說：「我店舖有很多RETRO舊遊戲，大家未必會買，但當是景點逛逛吧！」

相信大家在他的店舖中，不難發現珍貴「寶藏」，例如KONAMI紅白機動作遊戲《烏帕王子》（或稱超級BB）盒帶及磁碟版，還有沒標價錢的NEOGEO盒帶《METAL SLUG》。文哥稱，NEOGEO盒帶本身定價昂貴，再加上初期遊戲的貨源少，現在是極罕有的收藏品。

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