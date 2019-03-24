買SWITCH免墮陷阱！遊戲界「警訊」：淺談黑店詐騙手法（上）

任天堂SWITCH推出滿兩年，遊戲市場多了一批新玩家，包括家長、女性玩家等，他們大多數對電玩遊戲認識不深，只要喜歡玩些派對遊，與眾同樂；又或是跟年幼子女一起玩，盡享親子樂。既然新玩家不熟悉遊戲市場，他們自然成為黑店的欺騙對象。較早前，我們報道過有網民在深水?黃金商場，購買SWITCH遊戲連《SPLATOON》、PRO手掣等，結果發現「新主機」過了保養期，兼花了$750買了128GB SD儲存卡。諷刺的是，筆者不時逛逛黃金商場，發現這間黑店仍有不少客人光顧（買的通常是SWITCH）。筆者由80年代紅白機玩到SWITCH，自然跟不少店主稔熟，今次趁機會綜合一些黑店常用的詐騙手法」（不論是SWITCH或PS4產品），希望大家了解一下，避免成為受騙對象。

SWITCH吸納很多新玩家，部分人成為被騙目標（比利攝）

第一招：狸貓換太子

較常見的詐騙手法是「狸貓換太子」，也就是換走部分全新原裝配件，改用廉價的內地仿製配件（即非原裝的假貨）。目前PS4 / PS4 PRO主機及SWITCH主機（行貨）都有一個致命傷，就是包裝盒本身沒封條，變相店員可能拆開包裝，換走箇中配件，如手掣、HDMI線等。

店員這樣做的目的，一是換走原裝手掣，再另行出售，就以SWITCH的JOYCON手掣為例，原裝售價大約賣$530，而國產仿製JOYCON賣200人元幣，相差一倍。由於跟機JOYCON手掣不設包裝盒（就算有亦一樣仿製），所以新玩家將手掣拿上手，根本分辦不出是原裝還是仿製，按下去感覺不錯，可成功操作就覺得沒問題。仿製及原裝手掣的差別，一來是仿製手掣沒有原廠保養，說正確點是玩家以為有保養，當手掣出現問題再拿回原廠維修，才知道是不受保。另一問題是仿製產品大多是內地廠商製造，沒經過日本原廠QC品質檢測，可能隨時故障、使用壽命較短。

（按下圖放大解說）

第二招：以平價招徠，之後加錢買配件

另一慣常手法是以平價招徠。老實說，若果顧客不貪小便宜，其實較易避免被騙。然而「因小失大」大有人在，以為見到某店、某網民開價較低，就覺得自己「執平貨」而高興，其實踩中陷阱卻不自知。部分黑店的手法就是刻意調低售價，例如SWITCH行貨主機開價賣$1800（其他店舖賣$2300），自然吸引玩家光顧，之後店員即場SWITCH開箱，主機、手掣、HDMI線、電源線俱在，強調齊件沒問題。

其實箇中的HDMI線不一定是原裝的，正如上段所說，店員可能事前已更換仿製 / 非原裝HDMI線，之後就遊說顧客：「其實SWITCH所送的HDMI線不太好用，你是否有4K電視？若想提升至4K畫質，可以加$70選購一條較優質的HDMI線。」

有熟店東主跟我說，很多客人會輕易相信黑店所說，願意多花幾十元去買「更好產品」，因為以客人的角度來說，花多數十元不是什麼回事，反正不打算花時間再去其他店舖格價。其實客人花多幾十元所買的「優質」HDMI線，正正就是SWITCH所送的原裝線，變相這數十元是黑店全賺的。至於PS4/PS4 PRO都有類似問題，被更換的產品除了HDMI線，還有耳機。有藍店東主說：「聽說換走耳機是很常見的。」

行家稱黑店換HDMI線較普及（網上圖片）

第三招：仿HORI與三和掣

很多新玩家「道聽途說」，知道買芒貼應該買日本HORI，買格鬥手掣就要三和掣，但HORI芒貼有甚麼好？三和掣有甚麼特別，也許連一般玩家都不太明白。很多香港人買手機會選用「玻璃貼」，覺得玻璃貼較硬身，比起膠貼耐用、不易刮花，而一張「玻璃貼」根本沒定價可宜，一百幾十元都有，在遊戲零售市場來說，這些芒貼同樣是易賺錢的，原因是很多玩家只會聽從店員介紹：

「老闆，邊款芒貼好？」

「HORI 玻璃貼好用，日本原裝掣，$150」

「咁我要呢款啦！」

有相熟店主跟我說，很多顧客覺得HORI芒貼好用，但他們其實不肯定所買的，究竟是否真的HORI原裝貼，因為HORI貼同樣有冒牌/仿製，加上店員通常會即場幫客人去貼，客人其實未必看到芒貼的包裝（就算有包裝亦可能是翻版）。店主又稱，其實日本玩家通常用普通的膠貼，不會刻意用玻璃貼；HORI的確有推出較硬身的芒貼，但網上有太多仿製品，所以客人同樣易中招。

同一道理，部分店員宣稱格鬥手掣採用三和掣，所謂三和掣就是日本「三和」公司推出的格鬥鍵鈕及搖桿，另一著名公司是清水。不少玩家認為「三和搖桿」出招較精準，而「三和掣」鍵面稍為凸出，手感較好。不過老實說，一般玩家其實很難別分辨眼前的格鬥手掣，究竟是否真正從日本進口的「三和掣」、「三和桿」。有行家說：「其實我們說是三和掣，很多客人都會信，看得出他們根本不憧分辨，覺得手感不錯就是三和掣。」

（按下圖放大解說）