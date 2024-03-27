NBA熱話｜祖蒙特格連再有惹火動作　球證僅判一般犯規引爭議

勇士球星祖蒙特格連（Draymond Green），去年12月因在場上揮拳打倒太陽中鋒紐傑（Jusuf Nurkic），被聯盟無限期停賽，不過他僅接受心理輔導不足1個月後便復出。

「綠師傅」重返球場後似乎未有收心養性，周三（27日）勇士113：92擊敗熱火一戰，他在籃底又再做出危險動作，不過球證最後僅判罰一般犯規，引來不少球迷熱議。



這名勇士球星在球場上一向「惹火」，今季情況更為嚴重，格連12月14日遭無限期停賽時，出戰23場常規賽已3次被逐。他之後在聯盟要求下接受心理輔導，今年1月6日便宣告復出，整個過程不足1個月，缺陣比賽為12場。

11月面對木狼時，格連曾在為隊友出頭時，用力鎖住高拔（Rudy Gobert）的頸不放，因此被逐離場。周三對熱火一役，他又再使出類似招式。

當時格連在籃底被柏迪米斯（Patty Mills）單擋擋住去路，「綠師傅」打算將其擺脫時，連消帶打地用左手拉扯米斯頸部及右肩，後者因此跌倒。球證立刻吹罰格連犯規，之後觀看重播，也沒有改判為惡意犯規。

從影片可見，格連未有太用力鎖實對方頸部，或許球證是因此而只判普通犯規，但亦引來不少迴響，認為相關判罰過輕；亦有很多網民批評格連「只會這樣打波」、「永遠不會改變」、「希望他永遠離開聯盟」。

事實上，格連上周對灰熊的比賽中，先在籃底捉住對手艾達馬（Santi Aldama）衣領，之後暫停時又跟灰熊主帥詹金斯（Taylor Jenkins）起爭執，引發雙方球員衝突。詹金斯在混亂中被撞跌，不過之後格連在Podcast中批評該名主帥「插水」，更稱對方要想利用（milking）它「抽水」。

之後格連有主動跟對方擁抱示意，不過他屢次在球場上惹事生非，依然引來爭議。賽後記者會上還有一段插曲，他在回答記者提問時，兒子小祖蒙特（Draymond Jr.）及女兒卡殊突然（Cash）來到台邊，後者更走近父親，投訴哥哥用籃球扔她。

格連這時把女兒抱起，小祖蒙特則回應指是因為卡殊推他，格連未有怪責兩人，而是叫女兒去擁抱哥哥，又叫小祖蒙特給她「一個真正的擁抱」。之後兩人以擁抱和好，格連道謝後繼續回應記者提問。

這段小插曲被不少媒體大讚窩心，格連的溫柔父愛也讓網民為其經常遭抨擊而抱不平，認為不能單看球場表現便否定一個人；不過父母身教亦很重要，這對兄妹如此起爭執，不知道跟父親在球場上的粗野表現有沒有關係？