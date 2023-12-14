NBA｜祖蒙特格連無限期停賽　需滿足聯盟「特定條件」才能復出

勇士球星祖蒙特格連（Draymond Green）在周三（13日）對太陽的比賽中，突然轉身揮拳毆打對手紐傑（Jusuf Nurkic）臉部，因而被判二級惡意犯規並驅逐離場。

由於格連近期已多次涉及暴力行為，NBA官方在香港時間14日早上發表聲明，宣布該名勇士球星無限期停賽。



周三揮拳擊倒紐傑一事，讓格連備受批評，更被NBA無限期停賽。（路透社）

格連加入NBA 11季，屢次涉及暴力犯規及衝突，因而被網民冠上「綠師傅」之名。今季勇士在常規賽打了23輪，他已錄得3次被逐，上月中更因對木狼時，對高拔（Rudy Gobert）「鎖喉」而被罰停賽5場。

向紐傑揮拳後，格連在記者會上向對方道歉，但解釋自己只是為了博犯規而非故意，不過大部分網民不接受這一說法，紛紛指他應被長期停賽，ESPN著名評論員Stephen A. Smith則認為他至少應停賽10場。

惹來莫大爭議之下，NBA在官網發表聲明，宣布由於格連過去多次有不符合運動精神行為，無限期停賽且立即生效，且須符合聯盟及球隊的「特定條件」才能重返賽場。

NBA官方聲明全文。（NBA官網截圖）

NBA在聲明當中未有明確表示「特定條件」指的是什麼，著名記者Adrian Wojnarowski表示，格連與勇士總經理Mike Dunleavy Jr.、經理人Rich Paul預計會在當地時間周四會面，以討論如何幫助格連繼續前進。

這名記者還透露，聯盟不打算公布具體的停賽場數，而是讓格連花時間來面對。

對於格連周三在場上的暴力行為，勇士主帥卡爾（Steve Kerr）賽後表示他沒有看到事發經過，所以無法評論。隨後有記者提到格連再次缺陣，這名教頭回答：「我們需要格連，他知道這一點。我們已跟他談過，他要找到方法保持冷靜，並幫助他的隊友。」

卡爾周三賽後表示勇士需要格連。（路透社）

「被逐王」：是當年活塞隊的錯

上月對木狼的鎖喉事件後，「綠師傅」便成為各現役及退役球員討論對象。名宿拉舒德華萊士（Rasheed Wallace）上周公開表示，格連會變成這樣，他與當年的活塞隊友難辭其咎。

拉舒德華萊士表示這是當年「活塞五虎」的責任：「這是我們的錯，包括我、Ben Wallace（賓華萊士）、比立斯（Chauncey Billups）、咸美頓（Richard Hamilton）和派斯（Tayshaun Prince ）的錯。」

他解釋格連的最好朋友，是當時活塞總經理的兒子，因此格連經常會來到球隊更衣室，「他在我們的更衣室長大，我個人認為這就是他為什麼現在會做出這些不堪（bully shxt）的事情。」

「活塞五虎」曾在2004年奪得NBA總冠軍，當年這支球隊以鐵血防守聞名，其中拉舒德華萊士正是和現在的格連一樣，經常在球場上與對手及球證發生衝突，而且至今仍是NBA單季被「T-Foul」次數最多（41次）的紀錄保持者，同時也是聯盟歷史上被逐次數最多的球員，比以20次排在第2的格連多出9次。

當年「活塞五虎」以高強度對抗聞名，個個都是球場上的硬漢，其中拉舒德華萊士（右一）更是NBA歷史上被逐出次數最多的球員。（資料圖片／網上圖片）

尼克楊格：他傾向欺負外國人

格連的前隊友尼克楊格（Nick Young）日前亦有參與相關話題，他表示格連是個很多小動作的球員（cheap shot guy），但傾向於對歐洲人、外國人做這些事情，很少對美國人出手。

被鎖喉的高拔是法國人，被揮拳打臉的紐傑是波斯尼亞人，以往多次被格連使出「撩陰腿」的NBA「水行俠」阿當斯（Steven Adams），也是新西蘭人，似乎如楊格所言，「綠師傅」更傾向於對外國人出手。