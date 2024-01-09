NBA｜祖蒙特格連向公眾及受牽連者致歉　真誠剖白最對不起一人

祖蒙特格連（Draymond Green）上月因在球場上屢有暴力事件而遭無限期停賽，並須接受心理輔導及滿足特定條件才能復出。日前他已再次出現在場邊，目前停賽不足1個月。

這名勇士球星近日在個人Podcast節目「The Draymond Green Show」上分享這段期間的心路歷程，他向被打到的球員、自己隊友及家人等道歉，而且被停賽後曾考慮過退役，但被NBA總裁施華（Adam Silver）挽留才改變主意。



格連上月面對太陽時拳毆紐傑一事震驚聯盟。（路透社）

勇士隊內訓練時拳毆隊友普爾（Jordan Poole）、去年4月季後賽踩帝王球星沙邦尼斯（Domantas Sabonis）、今季常規賽向木狼中鋒高拔（Rudy Gobert）箍頸、上月拳毆太陽中鋒紐傑（Jusuf Nurkic）臉部……這一連串的事件發生在一年之內，也因此在紐傑事件後，格連遭外界口誅筆伐，從而被聯盟無限期停賽。

在節目中，他先向紐傑及高拔道歉，「我做錯了，我承認我的錯誤並為此致歉。」隨後格連表示自己是一名「踩界」的球員，且在錯誤的路上走得太遠，「我承認我已越過那條界，為此我要道歉。」

之後33歲的格連提到，被聯盟無限期停賽後，他便跟施華說：「這太過分了，我要退役。」但當時施華出言挽留，「他跟我說：『你正在做一個很草率的決定，我不會讓你這樣做。』我們有一次很長時間、也很愉快的對話，那對我很有幫助。很感激能與施華這樣的領導在聯盟共事，他更願意幫助你而不是傷害你或懲罰你，他很關心球員。」

「今次事件讓我感到痛苦，我的妻子、孩子及父母都為此陷入尷尬處境，這令人心痛……」格連在節目中續說道。「我的母親還收到過死亡威脅，我兩名孩子目前還在灣區上學，他們不得不承受我所做的一切。」

格連在節目中向今次事件中受影響的人道歉。（Youtube截圖）

自覺對不起居里

作為勇士主力之一，他的缺陣自然為球隊帶來不少麻煩，格連在節目中向勇士隊上下道歉。他提到勇士主帥卡爾（Steve Kerr）曾來探訪他，兩人都為此而哭泣，但最讓他心痛的，是老拍檔史提芬居里（Stephen Curry）遭到批評。

今季勇士內憂外患不斷，當家球星史提芬居里肩上重任愈加沉重。（路透社）

「有一件事真的讓我很難受，有天我打開電視，看到Stephen A. Smith（著名主持人）說：『居里是一名差勁的領導者，因為格連做了XX。』那讓我很氣憤，卻也讓我受到打擊。」格連說道。「居里怎能被說成是一名差勁的領導者？這個人沒有任何事會讓我們失望，這個人做的所有事都是正確的，可他卻因為我的行為而被批評？這讓我受到打擊，令人難以接受。」

格連自2012年進入NBA後，便在勇士跟居里合作至今，多年來共同進退，並合力贏過4次總冠軍。眼見居里因自己被公眾批評，他表示亦要為此公開道歉：「我真誠地為自己的行為向居里致歉。在我離開球隊的這段時間也非常感謝他，我們每天都會聊天，他會跟我說：『唏，我會在你身邊陪你走過這段路，我會幫助你克服它。』他一直都在這麼做。」

老拍檔居里因自己而被批評為差勁的領導者，格連表示無法接受。（Getty Images）

最後，格連表示回歸後不會改變打波方式，但會將那些「滑稽動作」拋棄。「綠師傅」缺陣期間，勇士戰績為7勝6負，卡爾表示所有隊友都很期待他回歸，不過目前仍未知格連具體會在哪場比賽復出上陣。

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